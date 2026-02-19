Des rumeurs autour de la légalité de la livrée de la Cadillac en F1

L’entrée très remarquée de Cadillac en Formule 1 pourrait déjà susciter des interrogations... non pas sur le plan sportif, mais esthétique. Selon diverses informations recueillies dans le paddock, la livrée récemment dévoilée par le constructeur américain pour la saison 2026 serait dans le viseur de la FIA malgré le fait qu’elle ait été plébiscitée par la grande majorité des fans de F1 et de nombreux journalistes.

La FIA pourrait remettre en question la conformité du design, les monoplaces étant tenues de présenter des livrées symétriques. Or, la version actuelle de la Cadillac se caractérise par une dominante blanche sur un côté et noire sur l’autre, un choix visuel fort qui pourrait poser problème au regard du règlement.

Un coup de communication qui pourrait se transformer en malentendu coûteux. Cadillac avait en effet mis les moyens pour marquer les esprits. Plus de 20 millions d’euros auraient été investis pour dévoiler les couleurs de la monoplace à travers une publicité spectaculaire diffusée à la mi-temps du Super Bowl, offrant une visibilité maximale au projet soutenu par General Motors avant même ses débuts officiels sur la grille.

À cette situation déjà singulière s’ajoute une touche d’ironie hollywoodienne. La semaine dernière à Bahreïn, l’acteur Keanu Reeves était présent avec une équipe de tournage pour documenter les premiers pas de Cadillac en Formule 1. Reeves ne souhaitait initialement pas apparaître à l’écran... un souhait qui n’aurait finalement pas été totalement respecté.

Reste désormais à savoir si la FIA exigera des modifications de la livrée avant le début de la saison 2026, ou si le constructeur américain pourra conserver ce design audacieux pour son arrivée très attendue dans la discipline.