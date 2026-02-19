’C’est bien plus sérieux’ : l’aveu étonnant de Hadjar sur Red Bull et Racing Bulls

Isack Hadjar a beaucoup à faire cet hiver, alors qu’il se prépare à sa deuxième saison en F1, et à sa première dans l’équipe Red Bull. Le pilote français reconnait que les divers soucis rencontrés pendant les essais ne sont pas idéaux, mais il ne s’inquiète pas.

Malgré le manque de roulage, il apprend quand même énormément de sa nouvelle équipe et de la RB22, car il a pu accumuler des tours et se sert aussi de l’expérience ajoutée par Max Verstappen dans l’autre voiture.

"Ca a été compliqué en termes de kilométrage, j’ai perdu une matinée complète la semaine dernière, hier aussi. C’est difficile mais c’est normal. La fiabilité n’est pas parfaite car c’est le début, mais j’ai maximisé la séance de l’après-midi. Il y a des progrès par rapport à la semaine dernière et Max fait de bons chronos aujourd’hui donc nous sommes contents" note Hadjar.

Le programme est évidemment chargé en ce début de réglementation, mais les journées de huit heures, qui auront été au nombre de neuf pour les équipes, ont permis d’amasser suffisamment de données pour travailler.

"C’est difficile mais sur une journée complète, vous avez largement assez à faire. Même avec une demi-séance, on peut presque faire le roulage suffisant pour avoir des données. Donc ce n’est pas mauvais. Il y a beaucoup à apprendre et c’est notre objectif."

Interrogé sur son adaptation personnelle à une nouvelle équipe, le Français reconnait que Red Bull lui apporte une autre façon de travailler, notamment en termes d’approche et de sérieux : "Je vais être honnête, l’an dernier je me sentais dans une équipe avec une ambiance familiale."

"Et vous allez chez Red Bull, et vous voyez que c’est bien plus sérieux. L’approche de travail est un peu différente. Mais pour un gars comme moi qui adore travailler très dur, on se sent à l’aise. Je me sens bien à travailler avec ces personnes qui sont déterminées à gagner. Je suis heureux."

Cependant, il ne se sent pas perdu chez Red Bull, ayant déjà fait des séances d’essais pour le team par le passé, quand il n’était pas encore titulaire en Formule 1. Cela lui permet d’avoir de bonnes bases.

"Même quand je faisais mes EL1 alors que j’étais en F2, j’en faisais un peu pour AlphaTauri et un peu pour Red Bull, je pouvais déjà le dire. Mais ce n’est pas comme si j’avais découvert une toute nouvelle équipe, il y a encore les gens avec qui je travaillais quand j’étais en F3 et en F2, donc ça rend le changement plus facile."

Les nouvelles voitures continuent d’être une grande découverte pour les pilotes, et Hadjar ne fait pas exception. Il explique que le moteur est la partie la plus complexe à dompter, mais il apprécie la manière dont la voiture se comporte en piste.

"La voiture est très vive, elle est un peu lente dans les virages moyens et rapides, mais la maniabilité est meilleure, elles répondent mieux. Et il y a toute l’histoire du moteur, il y a tellement pour faire la différence avec la récupération et le déploiement d’énergie, c’est très technique."