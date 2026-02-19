Norris rejoint Verstappen : ’d’accord avec beaucoup de ses commentaires’

Champion du monde en titre, Lando Norris reconnaît désormais partager une large partie des critiques émises par Max Verstappen à l’encontre des monoplaces de la génération 2026. Un revirement de ton assumé, après une semaine de débats animés dans le paddock.

Depuis le début des essais hivernaux, le pilote Red Bull s’est imposé comme le critique le plus virulent des nouvelles F1, qualifiant ces voitures d’anti-sport automobile et allant jusqu’à les comparer à une Formula E sous stéroïdes. Plusieurs pilotes lui ont depuis emboîté le pas, pointant notamment la place prépondérante de la gestion énergétique dans le fonctionnement des nouveaux groupes propulseurs.

Interrogé sur ces propos la semaine dernière lors des essais de Bahreïn, Norris avait initialement pris ses distances avec la position de Verstappen. Mais jeudi, après avoir signé le meilleur temps de la séance matinale du deuxième jour du second test hivernal, le Britannique a livré un discours bien plus nuancé, expliquant avoir volontairement voulu proposer une vision différente... avant d’admettre qu’il partage en réalité nombre de critiques.

"Honnêtement, je voulais simplement dire que je ne voulais pas me plaindre de quoi que ce soit," a-t-il expliqué.

"Je voulais juste voir quelle serait la réaction de tout le monde. Ça a été une semaine assez amusante de voir les réactions, et clairement, ça a poussé beaucoup de personnes à commenter et à dire pas mal de choses."

"Mais je voulais simplement observer les réactions de chacun, et ça a été divertissant. Mais ces voitures sont très différentes."

Norris précise qu’il prend toujours du plaisir au volant des F1 2026, tout en reconnaissant qu’elles ne représentent plus "la forme la plus pure du pilotage".

"Est-ce qu’elles sont aussi agréables à piloter que l’an dernier ? Absolument pas," a-t-il poursuivi. "Est-ce que c’est quand même un défi et quelque chose de fun ? Oui. Je ne vais certainement pas changer de métier, je m’amuse encore et c’est toujours le travail que j’aime faire."

"C’est clairement très différent. Est-ce aussi pur, aussi beau à piloter que l’an dernier ? Est-ce que ça a l’air aussi incroyable ? Certainement pas, et je suis d’accord avec Max sur beaucoup de commentaires ; probablement sur la majorité de ses remarques."

"Mais ce n’est pas pour autant que je ne prends pas de plaisir en piste. Il y a deux aspects : en réalité, je suis d’accord avec quasiment tous les autres pilotes, car chacun a déjà exprimé très clairement son opinion."

"Je ne voulais simplement pas arriver devant les médias dès la première semaine et me plaindre. Je voulais continuer à profiter, et dire ce que je ressens au moment opportun."

Le pilote McLaren insiste sur le fait que le plaisir reste présent, malgré les limites du concept actuel.

"J’ai pris du plaisir la semaine dernière, et j’en prends encore maintenant. Et je pense qu’en tant que championnat, avec la Formule 1 et la FIA, on va essayer d’améliorer la voiture."

"Ce n’est clairement pas la forme la plus pure du sport automobile, et c’est pourtant ce que la Formule 1 devrait être."

"Une grande partie du pilotage est désormais axée sur le bon fonctionnement de la batterie, et beaucoup moins sur la capacité du pilote à extraire le maximum de la voiture."

"Donc oui, je suis totalement d’accord avec beaucoup de commentaires. Je voulais simplement voir la réaction de tout le monde en disant quelque chose de différent."