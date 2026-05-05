’Je détestais la course’ : Bottas a failli ’abandonner’ la F1 en 2018

Valtteri Bottas a révélé avoir pris la décision de quitter la Formule 1 en 2018, après avoir échoué à remporter la moindre course alors que son coéquipier, Lewis Hamilton, dominait le championnat avec Mercedes F1.

Bien que Mercedes ait toujours soutenu qu’elle n’avait pas de hiérarchie entre premier et second pilote et qu’elle offrait aux deux coureurs un maximum d’opportunités de gagner, Bottas a écrit dans The Players’ Tribune qu’il connaissait son rôle.

"Il était le champion. J’étais le lieutenant" raconte le Finlandais, qui s’était imposé en 2017 et avait dû accepter une consigne au GP de Russie 2018. Il avait déjà raconté par le passé à quel point cela avait ruiné sa confiance et son moral, jusqu’à plonger dans la "dépression" et le "dégoût de soi".

Admettant avoir des "sentiments complexes" concernant cette période, il assure toutefois n’avoir "aucune rancœur" envers le directeur de l’écurie Toto Wolff ou Mercedes, mais en a souffert : "Toute cette situation a failli me faire abandonner le sport."

"Mon ancien moi est revenu. Le Valtteri négatif. Le Valtteri obsessionnel. Je lisais trop de commentaires sur les réseaux sociaux et j’ai commencé à ressentir beaucoup de haine envers moi-même, les Finlandais ont un talent particulier pour ça. Heureusement, j’avais les outils issus de mon expérience de 2014 pour comprendre ce qui m’arrivait, et j’étais très entouré."

"Mais pour être honnête... j’étais vraiment déprimé et épuisé. Je détestais la course. Pendant la trêve hivernale précédant la saison 2019, je ne pensais pas que j’allais revenir. Durant cet hiver-là, j’ai pris la décision de prendre ma retraite."

Il raconte ensuite la journée qui l’a fait changer d’avis : "Je suis allé me promener un jour dans la forêt. Chez nous, en Finlande, nous avons ces forêts immenses et denses. Quand on y pénètre, on est dans un autre monde."

"C’était le milieu de l’hiver et j’ai marché dans la neige profonde pendant peut-être trois heures. Je ne sais pas. Pour une fois dans ma vie, j’ai perdu la notion du temps. J’étais plongé dans mes souvenirs... j’ai repensé à tout ce que j’avais occulté pendant des années. Les sacrifices de ma famille, les bons moments, les mauvais... tout."

"Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai eu cette épiphanie. J’ai réalisé que je regardais constamment dans le rétroviseur, à me demander ’et si ?’ J’ai décidé de ne penser qu’à une chose ’et après ?’ Je me suis dit si tu reviens, ’tu reviens en tant que meilleur pilote de la grille’. Je suis sorti de ces bois avec un état d’esprit totalement différent."