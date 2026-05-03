Les États-Unis sont ’de très loin’ le marché le plus important de la F1

L’essor du sponsoring américain en Formule 1 a atteint un tel niveau que 83 % des partenaires commerciaux soutenant les 10 écuries de la grille sont basés aux États-Unis. Cette statistique impressionnante a été partagée par James Vowles, le directeur de l’écurie Williams F1.

Lors de son intervention sur scène à Fueling the Future, une réception d’affaires organisée dans le centre-ville de Miami, il a évoqué la manière dont les États-Unis sont devenus le moteur commercial de la F1 ces dernières années.

"Les États-Unis sont notre contributeur commercial le plus important, et de très loin" a déclaré Vowles. "En termes de partenaires et de sponsors présents sur les voitures, 83 % d’entre eux sont basés aux États-Unis."

"Si je remonte cinq ans en arrière, notre présence aux USA était assez limitée. Nous avions Austin pour le Grand Prix des États-Unis, et c’était à peu près tout. Miami, lors de sa première édition, n’était pas encore le sommet que l’on connaît aujourd’hui."

Et même pour la minorité de partenaires qui ne sont pas basés aux États-Unis, Vowles assure que le déplacement sur des courses comme Miami est particulièrement attrayant.

"Il n’y a pas un seul de nos partenaires qui ne souhaite pas être ici à Miami. C’est tout simplement l’un des joyaux de la couronne. C’est une configuration très particulière, au centre du Hard Rock Stadium. Il y a ce centre névralgique où toutes les équipes sont réunies au même moment."

"Il faut traverser des dizaines de milliers de fans pour atteindre le mur des stands. Mais c’est très agréable. Et pour moi, c’est un excellent positionnement aux États-Unis. C’est une façon unique d’inviter vos partenaires à participer à la course. Les trois courses américaines sont toutes différentes à leur manière."

Alors que certaines écuries ont choisi de capitaliser sur l’intérêt commercial croissant pour la F1 en signant autant de contrats de sponsoring que possible, Williams adopte une approche différente. Vowles a expliqué que l’équipe s’est fixé une limite de 24 partenaires.

"Nous n’en voulons pas plus. C’est tout. C’est exclusif. Notre sentiment est qu’au-delà de ce chiffre, nous ne pouvons plus vous fournir la qualité de service que vous méritez et dont vous devriez bénéficier."

"Cela doit être authentique. Cela doit avoir du sens. Sinon, cela échouera et finira par disparaître. Chaque contrat que nous avons signé est différent. Il n’y en a pas deux qui se ressemblent, même de loin."

"C’est personnalisé selon les besoins de chaque entité à un moment précis. Et ce n’est pas basé sur le court terme. C’est basé sur le fait que vous nous rejoignez dans une aventure, voici à quoi ressemble cette aventure, et voici comment vous pouvez y contribuer."