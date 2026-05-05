’Pas d’inquiétude’ chez Red Bull après le week-end difficile de Hadjar

Isack Hadjar a possiblement connu son week-end le plus difficile depuis qu’il est arrivé en F1 l’an dernier, ces derniers jours à Miami. Après avoir été en retrait face à Max Verstappen, il a été disqualifié samedi pour une infraction technique.

Laurent Mekies, le directeur de Red Bull, a confirmé que la monoplace avait un défaut de conception qui lui faisait dépasser les limites du gabarit légal de deux millimètres, et cela a entraîné l’infraction technique et donc la disqualification.

"Ils avaient exactement la même spécification" a déclaré Mekies aux médias. "Nous avons fait une erreur sur la voiture d’Isack. C’est très simple, la voiture était trop large de deux millimètres. Nous aurions dû le remarquer plus tôt lors de nos vérifications de routine. Nous ne l’avons pas fait et c’est douloureux, mais c’est facile à corriger."

Après cette disqualification, le week-end du Français s’est vite arrêté, avec un accident au sixième tour, qu’il déplore : "J’étais trop impatient et trop excité à l’idée de tenter ces dépassements, et je me suis saboté tout seul. C’était facile de dépasser. J’aurais dû être plus prudent."

"Il n’y avait aucun intérêt à flirter avec la limite dans ce virage, donc je suis vraiment furieux contre moi-même. C’est la première fois que je galère vraiment avec mon rythme global. C’est nouveau. Je dois vraiment analyser ça en profondeur car je ne veux plus d’un autre week-end comme celui-ci."

Malgré le difficile week-end de Hadjar à Miami, il existe de nombreuses raisons pour lui et Red Bull d’être optimistes , et son directeur a expliqué dimanche soir que le jeune pilote avait été pénalisé par un problème de puissance en ligne droite.

"Nous avons eu un week-end difficile. Pour être honnête, nous savons que nous n’avons pas tout fait parfaitement de notre côté. Sans trahir trop de secrets, vous pourrez constater par vous-mêmes que nous avions un déficit de performance en ligne droite de son côté pendant la majeure partie du week-end."

"Cela n’a pas aidé la performance globale. Je pense qu’en termes de pilotage, il a trouvé le bon rythme progressivement. Il aurait été solide en course, et il l’a été durant le peu de temps qu’il a pu montrer. Par conséquent, je ne suis pas inquiet."

"Nous n’avons certainement pas eu un week-end propre. Nous ne l’avons pas aidé non plus en le faisant partir du fond de la grille après notre erreur sur la légalité de la voiture. Donc non, pas d’inquiétude. Tout indique qu’il sera de nouveau dans le bon rythme à Montréal."

L’autre point en faveur de Hadjar est qu’il a déjà prouvé, au cours de sa courte carrière en F1, qu’il est extrêmement résilient, et Jenson Button ne s’inquiète pas pour lui : "Avant la première course de la saison dernière, il a mis la voiture dans le mur avant même le départ."

"Mais la façon dont il a rebondi... il a absolument anéanti son coéquipier pendant la majeure partie de la saison. Je ne m’inquiéterais pas trop. C’est une course, j’espère qu’il pourra laisser cela derrière lui et qu’il sera rapide au Canada."