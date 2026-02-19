Red Bull Ford homologue son carburant, Mercedes face à une course contre la montre

Red Bull aurait obtenu l’homologation de la FIA pour son carburant durable 2026, laissant Mercedes et son partenaire Petronas dans une position de plus en plus délicate à l’approche de l’ouverture de la saison à Melbourne.

Hier, comme nous vous le rapportions dans notre live, il est apparu que seuls Shell – fournisseur de Ferrari, Haas et Cadillac – ainsi que BP, partenaire d’Audi, avaient validé l’intégralité du nouveau processus de certification des carburants durables imposé par la FIA. Les autres fournisseurs étaient encore engagés dans une procédure d’approbation nettement plus complexe, désormais supervisée par Zemo sous contrôle de la FIA.

À partir de 2026, les moteurs de Formule 1 doivent fonctionner exclusivement avec des carburants neutres en carbone, issus de sources biologiques ou synthétiques, mettant fin à l’utilisation d’essence d’origine fossile. Cette nouvelle procédure ne se limite pas à l’analyse du mélange final : elle implique un examen détaillé de l’ensemble de la chaîne de production.

Ces derniers jours, des spéculations laissaient entendre que le carburant Aramco d’Aston Martin, tout comme celui d’ExxonMobil utilisé par Red Bull, étaient encore en attente d’une validation définitive. Mais à Bahreïn, Max Verstappen a laissé entendre que la situation était désormais réglée pour son équipe.

"Pour nous, tout va bien", a-t-il assuré. "Nous avons réglé ça à temps."

"Le carburant ne devrait pas poser de problème de notre côté ; nous avons tout finalisé dans les délais. La FIA a clairement défini les dates d’homologation, et nous les avons respectées. Par conséquent, nous n’avons aucun souci avec le carburant. Il s’agit maintenant d’optimiser les performances de la voiture et du moteur."

Ce feu vert placerait désormais Petronas comme le seul fournisseur n’ayant pas encore reçu l’homologation complète de la FIA. L’entreprise malaisienne serait engagée dans une véritable course contre la montre pour obtenir l’autorisation nécessaire avant le Grand Prix d’Australie.

L’enjeu est majeur pour Mercedes, mais aussi pour McLaren, Williams et Alpine, toutes motorisées par le groupe propulseur allemand. Si l’hypothèse d’une exclusion pure et simple reste jugée très improbable, certaines sources évoquent la possibilité de recourir à un carburant de secours composé uniquement d’éléments déjà homologués, ce qui pourrait entraîner un désavantage en termes de performances.

Cette incertitude autour du carburant vient s’ajouter à la pression déjà croissante qui entoure Mercedes, dans un contexte marqué par la polémique persistante sur le taux de compression des moteurs. De quoi nourrir la crainte de voir le constructeur allemand entamer la nouvelle ère réglementaire dans une position défensive.