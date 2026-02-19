Wolff s’emporte contre les rumeurs sur le taux de compression et le carburant de Mercedes F1

Agacé par une nouvelle vague de spéculations visant son équipe, Toto Wolff est monté au créneau pour balayer fermement les rumeurs selon lesquelles Mercedes risquerait de débuter la saison avec un moteur illégal et un carburant non homologué.

A Bahreïn, le directeur de l’écurie allemande a dénoncé des accusations infondées, dans un contexte déjà tendu après la controverse hivernale sur les taux de compression des moteurs.

Alors que le fournisseur de carburant Petronas poursuit la procédure de validation officielle de ses produits 2026 auprès de la FIA, des rumeurs ont récemment circulé dans le paddock, suggérant un possible retard d’homologation. Certaines évoquaient même la perspective de voir Mercedes contrainte d’utiliser un carburant différent dès le Grand Prix d’Australie.

Une hypothèse qui a provoqué une réaction particulièrement virulente de Toto Wolff.

"On nous a dit que notre taux de compression était illégal, ce qui est du bullshit total, du bullshit absolu," a lancé Wolff lorsqu’il a été interrogé sur la situation liée au moteur et au carburant.

"Et maintenant, la nouvelle histoire, c’est que notre carburant serait illégal. Je ne sais pas d’où ça sort, et ça recommence à tourner en boucle."

Le patron de Mercedes n’a pas caché son exaspération face à ce qu’il considère comme une escalade absurde des rumeurs.

"Peut-être que demain, on va inventer autre chose que je ne connais pas – que je figure dans les dossiers Epstein ? Dieu sait quoi encore..."

"Donc oui, encore une absurdité. C’est un sujet compliqué avec des procédures spécifiques, mais là-dessus, je ne peux même pas commenter."

Selon nos informations, le carburant Mercedes est en bonne voie pour être homologué, et ne présente aucun caractère illégal, comme nous l’avons rapporté hier et ce matin encore. Les produits utilisés jusqu’à présent lors des essais par Mercedes et ses équipes clientes seraient chimiquement identiques au carburant prévu pour la course.

La seule différence réside dans le fait que, pour les essais, certains composants peuvent provenir de sources ne faisant pas encore partie de la chaîne d’approvisionnement officiellement certifiée, une pratique autorisée par la réglementation.

Ensuite, sur le sujet du moteur, depuis plusieurs semaines, Mercedes se retrouve dans le viseur de ses concurrents après la révélation d’une interprétation innovante des règles liées au taux de compression. Mais ce feuilleton semble désormais toucher à sa fin, avec un vote électronique (e-vote) attendu la semaine prochaine concernant l’introduction d’une méthode supplémentaire de vérification de la conformité.

Si Mercedes a toujours affirmé être parfaitement dans les clous – avec l’aval de la FIA –, Toto Wolff a indiqué que son équipe ne s’opposerait pas à une évolution des procédures si celle-ci venait à être adoptée.

"Pour moi, soit on reste avec la réglementation telle qu’elle est, soit l’e-vote qui a lieu vendredi avec la proposition de la FIA change la donne. Les deux options nous conviennent."

"On l’a dit depuis le début : toute cette histoire ressemble à une tempête dans un verre d’eau. Et les chiffres qui circulaient... s’ils avaient été vrais, j’aurais totalement compris que certains se battent contre ça."

"Mais au final, ça ne vaut pas le coup de se battre. Ça ne change rien pour nous, que l’on reste comme ça ou que la réglementation évolue."

"Nous voulons aussi être de bons citoyens dans ce sport, parce que l’impact est minime, quelle que soit la décision."

Sur le plan philosophique, le dirigeant autrichien reconnaît qu’un désaccord est possible, mais rappelle le rapport de force existant.

"On peut être en désaccord sur le principe, car je pense que les règles sont là pour être interprétées, en travaillant étroitement avec la FIA. Mais quand quatre autres motoristes exercent une pression énorme sur la FIA, à un moment donné, quel autre choix avons-nous que de ne pas jouer ?"

"Nous étions tout à fait à l’aise avec l’idée d’un éventuel recours vendredi à Melbourne, mais est-ce vraiment ce que nous voulons ?"

Wolff avait déjà minimisé l’impact réel de cette innovation, estimant le gain à seulement quelques chevaux. Et selon lui, la nouvelle procédure de contrôle – incluant des tests à chaud et à froid – ne devrait en rien pénaliser Mercedes.

"Je pense que le fait de devoir être conforme à la réglementation à froid comme à chaud ne donne d’avantage à personne. J’ai plutôt l’impression que l’objectif de certains était que la mesure ne se fasse qu’à chaud, afin d’être hors des clous à froid. Là, c’est un jeu équitable pour tout le monde."

Wolff n’a pas hésité à critiquer ce qu’était la Commission F1, malgré sa satisfaction quant à l’issue de la réunion de la veille.

"Par le passé, nous aurions été victimes de nos propres décisions drastiques, voire abusives, prises au sein d’un groupe incompétent comme la Commission F1. La réunion qui s’est tenue hier à Bahreïn entre la FIA et les motoristes, consacrée au débat désormais bien connu sur le taux de compression des moteurs, a abouti à une nouvelle proposition."

"Ce qui est ressorti clairement de la réunion d’hier, et j’en suis très satisfait, c’est ce qui est apparu juste. Le groupe compte désormais plus d’ingénieurs, on ne peut donc pas nous reprocher d’être déconnectés de la réalité."

"Il était bon d’évaluer la situation, de se mettre d’accord sur certains points, plutôt que de prendre des décisions hâtives et impulsives comme par le passé. Voyons comment tout cela va évoluer."

"Melbourne est également un circuit très exigeant sur le plan énergétique. Nous allons donc identifier dès le départ les points faibles, les problèmes potentiels, puis développer des solutions qui servent au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes."