’Pas une surprise’ : Racing Bulls fait déjà face à un constat difficile

Racing Bulls ne sera pas parmi les équipes de pointe cette année, en lisant entre les lignes des propos d’Alan Permane, le directeur de l’équipe. Il a expliqué à Bahreïn que bien qu’il soit impossible d’établir une hiérarchie précise, certaines choses sont compréhensibles.

Il parle notamment des rythmes de longs relais des équipes comme Mercedes, Ferrari ou McLaren, qui ont affiché des chronos et pour lesquelles il était possible d’imaginer la quantité de carburant embarqué.

"Nous avons vu certains des grands noms parcourir des distances de course où l’on connaît à peu près la quantité de carburant au départ et à l’arrivée, et nous pouvons constater qu’ils sont très rapides" a souligné Permane.

"Mais je ne pense pas que ce soit une surprise. Chaque fois qu’il y a un changement important dans la réglementation, les meilleures équipes prennent de l’avance et les plus petites équipes prennent du retard. Je ne pense pas que cela devrait surprendre qui que ce soit."

Et bien que selon lui, le système de handicap de développement "aide les petites équipes à rattraper leur retard", rien ne corrige le problème lié au recrutement, car "les meilleurs aérodynamiciens veulent toujours travailler dans les équipes de tête", selon lui. Et il détaille les raisons à cela.

"Pourquoi les meilleurs footballeurs voudraient-ils jouer pour les meilleures équipes ? C’est la même chose. Les gens veulent gagner. Nous sommes tous très, très compétitifs. Et des pilotes jusqu’à l’ensemble de l’organisation, tout le monde est compétitif et veut bien faire. Et je pense que c’est tout à fait naturel."

"Cela ne veut pas dire que je dénigre certaines équipes. Mais je pense qu’il est naturel que les ingénieurs les plus talentueux soient attirés par les équipes les plus performantes, ce qui fausse les choses. Je pense aussi que cela s’explique en partie par des raisons historiques. Pendant de nombreuses années, nous avons fonctionné sans plafond budgétaire."

"Et l’écart entre les équipes était probablement de plusieurs dizaines de millions, voire de centaines de millions, entre les plus riches et les plus pauvres. Cela permet de développer des infrastructures et des outils supplémentaires qui sont encore utilisés aujourd’hui."

"Espérons que les règlements resteront stables et que nous verrons les équipes se rapprocher. Ce que nous voulons plus que tout, ou ce que je veux plus que tout, et je sais que c’est aussi ce que vous voulez plus que tout, c’est des courses serrées."

"Vous ne voulez pas qu’une seule équipe, un seul constructeur de moteurs ou un seul pilote domine tout. Nous voulons avoir des courses. Nous voulons arriver le vendredi sans savoir qui va gagner le dimanche. Et je pense que c’est l’objectif de tout le monde."

Par ailleurs, Permane a réitéré ses propos élogieux sur sa nouvelle recrue, Arvid Lindblad : "Les gens me demandent ce dont j’ai besoin avec un jeune pilote, et on a besoin de rythme, on a besoin qu’ils soient rapides."

"Et je pense qu’on l’a vu cette semaine. On voit où il est par rapport aux autres pilotes. Et il apporte beaucoup de réflexion, de questions, il fait de bons débriefings et il fait ce qu’on lui demande pour le moment."