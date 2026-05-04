’Supprimez les batteries’ : Norris allume encore le règlement F1 !

Ce Grand Prix à Miami marquait un premier test grandeur nature pour les modifications du règlement, introduites en urgence après les trois premiers Grands Prix.

Alors que les changements apportés pour les qualifications (visant à réduire le lift and coast et le super-clipping) ont donné satisfaction, on pouvait craindre que la réduction du boost en course, pour des raisons de sécurité (suite au crash d’Oliver Bearman au Japon) ne nuise au spectacle. D’ailleurs, le sprint plutôt terne avait confirmé ces craintes.

Mais le Grand Prix a été finalement très animé, les dépassements nombreux, tandis que les voitures pouvaient se suivre. Bref, ce Grand Prix donne plutôt raison à Stefano Domenicali et la F1, et plutôt tort à ceux qui critiquaient vertement le nouveau règlement. Même si beaucoup de choses dépendent aussi des circonstances de course et de chaque piste.

Qu’en pensaient les principaux intéressés, les pilotes eux-mêmes ? Ceux-ci, à l’exception des pilotes Mercedes F1 peut-être, n’ont jamais été très enthousiasmés par le plaisir ressenti en piste.

En vérité, pour Oscar Piastri, rien n’a véritablement changé à Miami. En bien comme en mal, l’Australien apporte un jugement toujours nuancé sur la révolution réglementaire de 2026. L’effet yoyo et l’aspect trop artificiel des dépassements restent critiqués par le pilote McLaren F1.

« La réduction de la limite de récupération d’énergie en qualifications a un peu aidé. Cela n’a pas réglé le problème ou tous les problèmes, mais ça en résout un. Les courses sont fondamentalement exactement les mêmes, et c’était ma première véritable expérience de dépassement suivie d’une défense, ce genre de choses. C’est assez fou, pour être honnête. À un moment donné, George était à une seconde derrière moi et a réussi à me dépasser à la fin de cette ligne droite. Et c’est juste un peu aléatoire. »

« Les différences de vitesse sont énormes et essayer d’anticiper cela en tant que pilote qui défend est incroyablement difficile à faire. Et évidemment pour le pilote qui dépasse... je n’étais pas très satisfait d’une des manœuvres de George, mais je me suis retrouvé à faire presque la même chose environ cinq tours plus tard, tout simplement parce que l’écart de vitesse est énorme. »

« Donc de ce côté-là, pas grand-chose n’a vraiment changé. La collaboration entre la FIA et la F1 a de nouveau été bonne, mais il y a des limites à ce que l’on peut changer avec le matériel dont nous disposons. Certains changements à l’avenir restent assurément nécessaires. La grande question est de savoir à quelle vitesse nous pourrons les mettre en œuvre. »

Kimi Antonelli, pour Mercedes F1, est allé dans le même sens qu’Oscar Piastri : les différences de vitesse sont toujours massives, un problème (ou bien est-ce un avantage pour le spectacle ?) que la F1 n’a toujours pas réglé.

« Oui, pas grand-chose à ajouter. Les qualifications semblent meilleures, plus naturelles. En course, la différence de vitesse, comme je l’ai mentionné, est massive, et il faut aussi faire confiance au gars qui défend car, avec cette aéro active, la voiture est assez paresseuse quand on veut changer de direction, il faut donc réfléchir à l’avance. Et comme je l’ai dit, il faut aussi faire confiance au pilote qui défend. Mais c’était un petit pas dans la bonne direction et voyons ce qu’il va se passer ensuite. »

Nouveau gros coup de gueule de Lando Norris contre le règlement

Lando Norris a toujours été plus critique que ses deux collègues précédemment cités. Et là encore, il tient un discours assez sombre sur l’état de la F1 : la révolution réglementaire ne lui va toujours pas ! Le pilote McLaren F1 veut carrément se débarrasser de la batterie, un élément au centre de ce règlement 2026…

« Ils ont bien résumé la situation. C’est un petit pas dans la bonne direction, mais ce n’est pas encore au niveau où la Formule 1 devrait être. Nous le disions encore en qualifications, si l’on roule à fond partout et qu’on essaie d’attaquer comme les années précédentes, on en est toujours pénalisé. On ne peut toujours pas être à fond partout. Il ne s’agit pas d’accélérer le plus tôt possible partout. »

« On ne devrait jamais être pénalisé pour ce genre de chose, et c’est pourtant toujours le cas. Honnêtement, il n’est probablement pas possible de régler ce souci. Il faut simplement se débarrasser de la batterie. Espérons que ce soit le cas dans quelques années. »

Norris devrait donc soutenir le projet avancé par la FIA : revenir aux V8 avec une batterie qui jouerait un rôle presque anecdotique (voir notre article).