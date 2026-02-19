Essais F1 - Bahreïn 2, Jour 2 : Antonelli en tête d’un groupe serré, Aston Martin encore à l’arrêt

Après une matinée dominée par Lando Norris et marquée par l’apparition d’un étrange aileron arrière chez Ferrari, la deuxième journée de la dernière session d’essais hivernaux à repris à Bahreïn.

Les 11 équipes étaient en piste pour boucler l’avant-dernière journée en piste avant le début de saison, et tout roulage devient désormais crucial, alors que certaines équipes ont commencé à chercher la performance.

L’après-midi a débuté par une mise en action immédiate de Lewis Hamilton au volant de la Ferrari, équipée pour l’occasion de l’aileron arrière classique. Tandis que McLaren isolait son garage derrière des panneaux et que la Cadillac subissait un démontage complet, Fernando Alonso a rapidement rejoint la piste pour sa dernière demi-journée.

La session a également été marquée par l’entrée en lice de Nico Hülkenberg et Kimi Antonelli, venus remplacer respectivement Gabriel Bortoleto et George Russell. Peu après, on a vu les premiers chronos de Hülkenberg et Antonelli.

Esteban Ocon a effectué ses premiers tours dans la Haas alors qu’Antonelli se hissait provisoirement au quatrième rang. Verstappen a ensuite pris la tête du classement avec un temps de 1’33"444, devançant Oscar Piastri, dont les débuts ont été compliqués par des erreurs de pilotage et un phénomène de talonnage sur la McLaren.

La séance a connu une interruption majeure à la suite d’un drapeau rouge provoqué par l’immobilisation de l’Aston Martin d’Alonso, victime d’une défaillance mécanique après 68 tours couverts.

Il a fallu attendre une vingtaine de minutes pour que la séance reprenne, permettant à Sergio Pérez de faire sa première apparition de l’après-midi. Dès la reprise, Verstappen a abaissé la référence en 1’33"162, imité par Piastri et Antonelli qui ont également amélioré leurs marques.

Tandis que l’Aston Martin d’Alonso regagnait son garage sous une bâche, la hiérarchie a de nouveau évolué lorsque Oscar Piastri a signé un temps de 1’32"861, s’emparant ainsi de la première place. Malgré les difficultés matinales, le clan Cadillac a affiché une progression constante en dépassant les 70 tours cumulés entre Pérez et Bottas.

À l’approche du crépuscule, les écuries se sont concentrées sur des simulations de course, stabilisant les positions. McLaren, Mercedes et Williams ont franchi le cap des 100 tours, suivies peu après par Verstappen.

Dans la dernière heure, Antonelli a repris les commandes de la séance avec un tour en 1’32"803, alors que Colapinto et Albon atteignaient à leur tour la barre symbolique des 100 boucles effectuées.

La fin de journée a vu une intensification de l’activité avec des améliorations successives de Hamilton, remonté au quatrième rang, et de Colapinto. Le classement s’est resserré dans les derniers instants avant que la direction de course ne déploie le drapeau rouge, marquant le début de la procédure protocolaire des tests de départ.

C’est Antonelli qui conclut cette journée en tête avec 79 tours bouclés et un chrono de 1’32"803, et Mercedes a frôlé les 160 tours bouclés. Piastri et Verstappen complètent le top 3, McLaren ayant fait deux tours de plus que Mercedes (158) et Red Bull 139.

Hamilton a moins roulé à cause d’un problème mécanique ce matin mais il termine la journée quatrième avec 78 tours au compteur, devant Norris et l’étonnant Colapinto, qui a signé un bon chrono en fin de séance, tout comme Hülkenberg. Russell, Ocon et Lawson complètent le top 10.

Bien sûr, cette journée est encore un coup dur pour Aston Martin, l’équipe ayant fait moins de 70 tours et ayant connu encore un problème mécanique, qui s’ajoute à une liste déjà longue d’avaries.

Les chronos de la journée :