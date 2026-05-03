La course en ’yo-yo’ sera-t-elle de retour lors du GP de Miami ?

Malgré les ajustements réglementaires introduits ce week-end en Formule 1, plusieurs pilotes doutent que le phénomène de course "yo-yo", ces échanges répétés de positions d’une ligne droite à l’autre, ait réellement disparu, même si la course sprint disputée à Miami en a offert peu d’exemples.

Avant cette évolution du règlement, les courses précédentes avaient été marquées par de nombreux dépassements à répétition, notamment à Melbourne et Shanghai. Une tendance qui divisait le plateau : certains dénonçaient un spectacle artificiel, qualifié de "yo-yo", tandis que d’autres y voyaient une source d’animation accrue.

Samedi, la physionomie de la course sprint a toutefois été différente, avec peu de changements de position et aucun enchaînement de dépassements répétés. Pour Charles Leclerc, ce constat ne doit pas être attribué uniquement aux nouvelles règles ajustées sur la gestion de l’énergie.

Le pilote de la Ferrari SF-26 n°16 met en avant les conditions de piste.

"Je pense que le fait qu’il faisait très chaud fait que lorsque l’on est derrière une autre voiture, on surchauffe très vite les pneus, et cela a rendu très difficile pour moi de rester proche, comparé aux deux ou trois premières courses."

"C’est probablement davantage lié aux conditions de piste, mais voyons voir ce qu’il en sera en course."

Longtemps sous la pression de Leclerc en course, Oscar Piastri estime lui aussi que ce type de duel reste possible malgré les ajustements réglementaires.

"Cela va toujours exister," affirme le pilote McLaren. Il illustre son propos avec des écarts fluctuants : "À un moment, mon ingénieur m’a dit que Charles me reprenait quatre dixièmes dans une ligne droite, puis moi je reprenais trois dixièmes dans la suivante."

"Donc s’il avait réussi à se rapprocher davantage en suivant, on aurait toujours ces grandes différences de vitesse."

Avant même la course, Lando Norris s’était montré sceptique quant à l’impact immédiat des nouvelles règles sur le spectacle en piste. Une impression confirmée selon lui après le sprint.

"Dans une course sprint, rien ne change vraiment, à part les superclips et ce genre de choses," explique-t-il.

"Mais sinon, les nouvelles règles vont dans la bonne direction."

"C’est à peu près tout ce que l’on peut demander pour le moment, et le reste devra venir peut-être plus tard dans l’année mais aussi dans les années futures."

Reste à voir si la course en ’yo-yo’ sera de retour lors du GP de Miami ce soir, à moins que la pluie soit déjà au rendez-vous à 19h et reporte la réponse à Montréal, dans trois semaines.