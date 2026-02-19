Verstappen se dit plus qu’ouvert à faire Le Mans avec Vettel et Alonso

L’idée n’a rien d’un simple fantasme. Max Verstappen a confirmé que le projet évoqué par Sebastian Vettel de disputer ensemble les 24 Heures du Mans est bel et bien sérieux, à une condition toutefois : viser la victoire.

Cette semaine, Vettel avait révélé que les deux quadruples champions du monde de Formule 1 évoquaient depuis plusieurs années une aventure commune en endurance et qu’ils étaient toujours en contact (à lire ici). Interrogé à son tour, Verstappen n’a pas fermé la porte, bien au contraire.

"J’adorerais absolument faire ça," a confié le Néerlandais. "Mais seulement si nous avons une chance de gagner. Il faut que nous trouvions la bonne équipe."

Avec un calendrier de Formule 1 toujours aussi dense et une possible participation aux 24 Heures du Nürburgring également dans son viseur, Verstappen reconnaît toutefois que le timing reste un défi majeur.

"Pour le moment, il est encore difficile de dire quand nous pourrions nous lancer," explique-t-il. "Pour moi, ce n’est une option que si tout l’ensemble est correct."

Le scénario devient encore plus séduisant avec l’éventualité de voir Fernando Alonso rejoindre l’aventure. Le double champion du monde de F1 est aussi un double vainqueur du Mans, grâce à ses succès avec Toyota.

Interrogé sur une possible alliance, l’Espagnol a répondu avec l’assurance qui le caractérise.

"Je suis sûr à 100 % d’avoir un record au Mans," a-t-il plaisanté en référence à ses deux victoires en deux participations, soit 100 % de réussite. "Donc si je le refais, il faudra qu’ils soient très bien préparés."

De quoi faire sourire Verstappen à l’évocation de ce trio de rêve.

"J’ai entendu dire qu’Alonso courrait de toute façon jusqu’à ses 75 ans," a-t-il lancé avec humour. "Donc nous avons encore du temps et nous trouverons certainement une année pour mener ce projet à bien."