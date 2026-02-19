Vasseur : tout pronostic sur la performance sera ’faux’ avant Melbourne

Frédéric Vasseur continue de tenir un discours prudent au sujet des performances de Ferrari à l’aube de la saison 2026 de F1. Le directeur de la Scuderia estime d’ailleurs que tous les teams devraient en faire de même, car il est impossible de dessiner un semblant de hiérarchie.

Il explique que le plus important pour le moment est d’accumuler du roulage afin de réussir à comprendre au mieux la voiture et le moteur, qui sont tous les deux issus d’une réglementation entièrement nouvelle.

"Je pense qu’il est impossible de le savoir. On se concentre sur nous-mêmes, et la première question est sur la fiabilité. Jusqu’ici, on a fait environ 5000 kilomètres et c’est positif. On essaie d’engranger des données sur la voiture pour voir si la corrélation entre la soufflerie et la piste est bonne" a déclaré Vasseur.

Et de mettre en garde contre les équipes qui se risquent à des pronostics ou définissent leurs rivales comme favorites : "On verra plus tard ce qu’il en est de la performance, je pense que tout ce qu’on pourra voir avant Melbourne sera entièrement faux, et l’on verra à Melbourne où nous en sommes par rapport aux autres."

Se voulant rassurant après un problème qui a bloqué Lewis Hamilton au stand pendant une partie de l’après-midi hier, Vasseur assure qu’il n’attend pas d’autres ralentissements du programme, et donne la philosophie de Ferrari au sujet de la préparation.

"On attaque, mais on garde tous de la performance dans la poche. L’avantage de l’âge est qu’à un moment, on est lucide à ce sujet ! Mais ce qui est important aujourd’hui, ce n’est pas la performance, mais la qualité du travail que nous faisons pour comprendre la réglementation et faire un meilleur travail plus tard."

Vasseur n’a pas caché sa frustration. sur un autre sujet, celui des moteurs. On se dirige vers un compromis mais qui ne sera pas tranché avant la semaine prochaine pour une application au 1er août.

"Il reste deux semaines avant le début du championnat du monde et nous devons encore demander des éclaircissements sur le règlement. C’est assez gênant."

"Arriver à la première course avec des interprétations différentes du règlement entraînerait des écarts de performance importants. Et ce n’est pas bon pour le sport."

"Je pense qu’il est beaucoup plus simple de baisser le taux de compression que d’obliger les autres à l’augmenter. Techniquement, des solutions existent, pourtant nous en parlons depuis des mois, et à deux semaines du premier Grand Prix, nous sommes encore obligés de demander des précisions."

"La discussion est toujours importante. La réunion a été très constructive. Il est toujours important de discuter ensemble pour essayer de trouver des solutions. Nous sommes un peu pressés par le temps."

"La première course a lieu dans 10 jours. Nous devrons prendre une décision et aller de l’avant. Cette saison pourrait être passionnante avec la nouvelle réglementation, mais nous devons clarifier ce point au plus vite."