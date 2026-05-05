Verstappen est heureux de ne plus être ’un simple passager’ dans la Red Bull RB22

Max Verstappen a détaillé les raisons pour lesquelles il a réussi à se hisser en première ligne ce week-end à Miami, au volant d’une Red Bull RB22 qui n’était pas certaine de franchir la Q2 lors de la course précédente, au Japon.

Outre la performance intrinsèque, le quadruple champion du monde confirme qu’il a pu retrouver son style de pilotage sans perdre le contrôle ou perdre du temps, ce qui l’a aidé à retrouver la limite de performance de la voiture grâce aux évolutions apportées en Floride.

"Je ne me suis jamais senti à l’aise avec la configuration de la voiture" a déclaré Verstappen. "Et je pense qu’au cours des dernières semaines, l’équipe a travaillé d’arrache-pied pour essayer d’apporter des améliorations à la monoplace et faire en sorte que je me sente plus à l’aise avec de nombreux aspects de la voiture, et cela porte vraiment ses fruits."

"Je sens que je maîtrise à nouveau davantage la voiture et je peux donc attaquer un peu plus, les améliorations fonctionnent" a-t-il ajouté, expliquant qu’il avait perçu du mieux dans tous les domaines de la voiture.

"Honnêtement, c’est un tout, car avant, rien ne fonctionnait vraiment. Comme je l’ai dit, j’avais l’impression d’être un simple passager dans la voiture. Elle pouvait sous-virer, elle pouvait décrocher brusquement, elle pouvait se comporter différemment d’une séance à l’autre sans même que l’on touche aux réglages."

"Nous avons compris énormément de choses. Je pense que nous n’en sommes pas encore là où nous voulons être en termes de compréhension totale, mais nous avons saisi l’essentiel. Et cela s’est vu ici : la voiture semble beaucoup plus cohérente."

"Je peux enfin piloter comme je le souhaite, notamment au niveau de mes coups de volant, et cela aide beaucoup. Ensuite, je pense qu’en ce qui concerne la gestion de l’énergie, tout le monde apprend chaque week-end."

"Nous aussi, bien sûr. Nous sommes de tout nouveaux motoristes, donc notre courbe d’apprentissage est probablement un peu plus raide. Mais oui, ils font du très bon travail et cela devient, disons, de mieux en mieux à chaque fois."

Celui qui a été le plus critique le plus fervent des monoplaces 2026 n’est encore pas satisfait après les modifications apportées par la FIA, mais il reconnait que les choses vont dans le bon sens.

"Ce que j’ai dit précédemment sur le règlement reste inchangé. Cela s’est un peu amélioré. Les batailles en elles-mêmes, je ne pense pas qu’elles aient massivement changé. En qualifications, certaines choses ont évolué. C’était un pas dans la bonne direction."

"Ce n’est toujours pas comme j’aimerais que ce soit. Je veux dire par là que cela vous punit toujours, plus vous passez vite dans les virages, plus vous êtes lent dans la ligne droite suivante. Ce n’est pas ce que cela devrait être. Mais au moins, ma voiture fonctionne un peu mieux, donc c’est un peu moins stressant à piloter."