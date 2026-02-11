LIVE Essais F1 - Bahreïn 1 : toutes les informations de la 1ère journée en direct

Les essais de Bahreïn commencent enfin alors que les présentations se sont terminées lundi avec Cadillac, McLaren et Aston Martin F1. Pour ces trois premiers jours à Sakhir, enfin les onze équipes vont toutes prendre la piste ensemble, avec les livrées définitives, et la Formule 1 entre désormais dans une phase bien plus concrète de sa préparation pour la saison 2026.

Les essais hivernaux de Bahreïn sont les premiers tests officiellement reconnus par la FIA après le shakedown de Barcelone et constituent une étape clé à moins d’un mois du Grand Prix d’Australie. Après une semaine de roulage atypique en Espagne, marquée par des programmes très disparates selon les équipes, ce rendez-vous dans le désert va enfin permettre de tirer des enseignements plus sérieux sur l’état réel des forces en présence.

La particularité de cette intersaison 2026 réside dans le fait que les essais organisés dès janvier, ont été abordés avec des objectifs radicalement différents selon les équipes. Certaines structures, confrontées à l’ampleur du changement réglementaire et à des délais de production très serrés, ont volontairement figé très tôt la conception de leurs voitures afin d’être prêtes à rouler. Ferrari a par exemple reconnu disposer d’une version Spec A de sa monoplace, appelée à évoluer rapidement. D’autres équipes, comme Audi ou la nouvelle venue Cadillac, ont présenté des voitures volontairement très basiques, conçues avant tout pour accumuler des données et fiabiliser.

Bahreïn doit donc permettre de voir si les monoplaces commencent déjà à évoluer. Le calendrier est cependant serré : certaines équipes pourraient préférer conserver leurs premières évolutions majeures pour le second test bahreïni, afin de maximiser le temps de développement en soufflerie et en simulation. Il ne faut donc pas s’attendre à des copies immédiates de solutions aperçues à Barcelone, mais plutôt à de premiers ajustements progressifs.

L’une des équipes les plus surveillées concerne Aston Martin. L’AMR26, dessinée par Adrian Newey, est arrivée très tardivement à Barcelone et a peu roulé, avec des chronos sans aucune valeur représentative. Bahreïn marquera donc le véritable baptême du feu du projet Aston - Newey - Honda.

La question centrale sera de savoir si le package global est suffisamment compétitif. Le châssis signé Newey est ambitieux, mais sa performance dépendra fortement de la cohérence avec le moteur Honda, qui n’a pas été exploité à pleine puissance en Espagne. Ces essais permettront de jauger la compétitivité du moteur japonais, mais aussi la fiabilité et l’équilibre général de la voiture. Une monoplace, aussi brillante soit-elle conceptuellement, ne peut progresser plus vite que son élément le plus faible.

Même si le « sandbagging » restera omniprésent, Bahreïn offrira le premier aperçu crédible de la hiérarchie. Il sera illusoire de chercher des conclusions définitives sur les chronos, mais certains signaux seront révélateurs : équilibre des voitures en piste, comportement sur les longs relais, gestion des pneus, refroidissement, et surtout maîtrise de la gestion énergétique, élément clé de la nouvelle réglementation.

Si Mercedes dispose réellement d’un avantage de plusieurs dixièmes avec son nouveau groupe propulseur, comme certaines rumeurs le suggèrent, il est peu probable que l’écurie allemande ou ses rivales directes ne le montrent ouvertement. L’attention se portera donc davantage sur les runs longs que sur les simulations de qualification.

L’un des enseignements intrigants de Barcelone est le discours tenu par Mercedes et McLaren, selon lequel les moteurs Ferrari et Red Bull seraient très proches en performance. Ce discours pourrait relever d’une stratégie politique, visant à calmer les débats autour d’un éventuel durcissement réglementaire sur certains paramètres moteurs. Mais il pourrait aussi refléter une réalité plus équilibrée que prévu.

Bahreïn apportera de nouveaux éléments de réponse. Le tracé est très différent de Barcelone, notamment en matière de recharge et de déploiement de l’énergie électrique. Si les tendances observées se confirment sur ce circuit, l’idée d’une convergence des performances moteur gagnera en crédibilité. Ces essais permettront également de vérifier si la fiabilité impressionnante constatée en Espagne résiste à des programmes plus agressifs.

L’arrivée de Cadillac en Formule 1 reste un événement marquant, mais la réalité sportive pourrait être rude. À Barcelone, la nouvelle équipe accusait un retard de plus de quatre secondes par rapport aux références, un écart jugé encourageant pour commencer mais uniquement dans l’optique de respecter la règle des 107 %.

Bahreïn devra montrer si Cadillac est capable de réduire sensiblement cet écart. Le kilométrage sera un indicateur crucial, tout comme la capacité de l’équipe à stabiliser ses performances. Les ambitions réalistes semblent se limiter à une saison d’apprentissage, mais ces essais permettront de savoir si Cadillac peut viser autre chose qu’un simple rôle d’observateur.

Williams fait face à une interrogation spécifique après avoir manqué les essais de Barcelone. Si ce retard n’est pas forcément rédhibitoire grâce à deux pilotes expérimentés et à une équipe structurée, il pourrait aussi révéler des problèmes plus profonds.

À Bahreïn, la priorité sera d’enchaîner les tours avec la FW48, notamment pour valider une suspension avant ambitieuse à contre-courant des tendances actuelles. La fiabilité du moteur Mercedes devrait aider, mais Williams devra également se situer dans une fourchette de performance crédible face à ses rivaux directs du milieu de grille.

Enfin, ces essais marquent le retour d’une pré-saison plus classique : accès aux médias, chronométrage officiel, diffusion télévisée (la dernière heure uniquement pour ces trois premiers jours, l’intégralité la semaine prochaine), accès public au circuit. Pour les fans, l’événement reste davantage une source d’indices qu’un véritable spectacle.

De notre côté, nous serons en live les trois jours, de 8h à 17h en heure française, avec un résumé à mi-séance un peu après midi. Une pause déjeuner doit être respectée de 12h à 13h.

7h18 : Bonjour à tous, c’est Franck Drui aux commandes ce matin. Niveau météo, aucun souci à prévoir pour ces trois jours, cela s’annonce parfait pour tester les monoplaces. Du soleil, peu de vent et de nuages, des températures maximales de 24 à 26°C, tout ce que les équipes aiment !

7h23 : Toutes les équipes n’ont pas révélé leur programme de roulage. C’était le cas de Ferrari et Racing Bulls jusqu’à hier soir. La Scuderia a finalement annoncé que Lewis Hamilton roulera le matin et Charles Leclerc l’après-midi. Ferrari confirmera son programme jour par jour.

7h29 : Sauf changement que nous vous rapporterons après le feu vert, on retrouvera aujourd’hui en piste 18 pilotes sur les 22 possibles ! Dans le tableau ci-dessous les 11 premiers rouleront le matin, les autres l’après-midi. Seuls Max Verstappen pour Red Bull Racing, Arvid Lindblad pour Racing Bulls et Esteban Ocon pour Haas F1 sont confirmés pour rouler toute la journée.

7h40 : A noter que Cadillac ne confirmera le nom de sa monoplace qu’après les essais de Bahreïn, avant Melbourne. Comme pour le shakedown de Barcelone, ce n’est donc pas un oubli dans notre tableau ci-dessous. L’équipe promet un nom spécial, certains évoquent déjà une référence à Andretti, la famille à l’origine du projet. Ce serait un très beau geste !

7h45 : Williams a complété hier sa journée de tournage à Bahreïn, en même temps que McLaren. Cadillac avait roulé lundi de son côté avec ses nouvelles couleurs.

James Vowles a déclaré que la FW48 avait "fonctionné sans le moindre problème" durant ses quelque 200 km d’essais, avec Alex Albon au volant le matin et Carlos Sainz dans le cockpit l’après-midi. Une bonne nouvelle pour bien débuter ces essais de Bahreïn pour Williams, qui n’avait pas pu tourner à Barcelone.

7h47 : Les températures sont de 25°C dans l’air et 29°C en piste. Le drapeau vert sera brandi dans 13 minutes.

7h52 : Pour les amateurs de statistiques, voici un récapitulatif des chronos et des tours parcourus lors des trois jours d’essais à Barcelone.

7h55 : La grosse nouvelle de ces dernières heures c’est bien le départ à venir d’Andy Cowell chez Aston Martin F1. L’équipe a mollement réagi, sans confirmer ou infirmer...

8h00 : C’est parti pour les 4 heures de la séance matinale. Les premiers pilotes en piste sont déjà là : Verstappen, Bortoleto, Lindblad, Piastri, Ocon et Bottas. La première demi-heure devrait se résumer à quelques tours de vérification avant que le roulage ne monte en puissance.

8h07 : Verstappen a fait 4 tours avant de rentrer aux stands, son meilleur en 1:44.012. Lindblad est en 1:50.902. Des chronos anecdotiques à ce stade. Stroll a également pris la piste pour un tour de vérification, cela fait donc 7 équipes déjà en piste sur les 11. Russell, Hamilton, Sainz et Colapinto sont encore dans leurs garages. Nous essayerons de mettre le plus régulièrement à jour le tableau des chronos en bas de l’article.

8h11 : Et voilà Carlos Sainz et sa Williams FW48 en piste.

8h14 : Voilà aussi Hamilton et Russell en piste pour de premiers tours de vérification. Il nous reste à voir l’Alpine de Colapinto s’élancer.

8h17 : Russell signe la nouvelle référence en 1:41.740.

8h19 : Ocon se porte en tête en 1:39.634, Bottas signe son premier temps en 1:40.647. Nous ne pourrons évidemment pas tout vous signaler (seulement ce qui est notable en termes de chronos et de hiérarchie) mais nous tenons à jour le tableau ci-dessous pour tout savoir.

8h26 : Le roulage commence à s’intensifier en piste. Mais toujours pas des signe de l’Alpine A526 en piste. Sept pilotes ont déjà un chrono. Lindblad hisse sa Racing Bulls à la 2e place.

Le roulage commence à s'intensifier en piste. Mais toujours pas des signe de l'Alpine A526 en piste. Sept pilotes ont déjà un chrono. Lindblad hisse sa Racing Bulls à la 2e place.

8h34 : Lindblad se porte en tête en 1:39.480.

8h39 : 12 tours pour Lindblad déjà. Valtteri Bottas a bouclé huit tours au volant de la nouvelle Cadillac, un début de journée encourageant pour l’équipe après seulement une demi-heure d’essais, compte tenu des inévitables problèmes de jeunesse rencontrés lors de leurs premiers essais collectifs à Barcelone.

Max Verstappen a également atteint les huit tours au volant d’une Red Bull équipée de râteaux de mesure aérodynamique. Oscar Piastri (McLaren) en est à sept, tandis que Lewis Hamilton (Ferrari) et George Russell (Mercedes) en comptent six chacun.

Après un unique tour d’installation, suivi d’un bref passage au garage, Lance Stroll a effectué son premier véritable relais de la matinée au volant de l’Aston Martin, chaussée de pneus médiums. Mais sans chrono.

8h45 : Russell a pris le meilleur temps en 1:39.419, Colapinto prend enfin la piste avec Alpine. Lindblad enchaine les tours, déjà 17 pour le pilote Racing Bulls.

8h46 : Russell a pris le meilleur temps en 1:39.419, Colapinto prend enfin la piste avec Alpine. Lindblad enchaine les tours, déjà 17 pour le pilote Racing Bulls.

8h49 : Pour information, nous sommes à peu près à 10 secondes des meilleurs temps vus en 2025 sur ce circuit, autant en essais que lors du Grand Prix. Si les F1 actuelles sont bien 2 à 3 secondes plus lentes, on doit pouvoir commencer à s’intéresser aux chronos lorsque nous arriverons dans la zone des 1’34. Simple hypothèse pour le moment !

8h53 : Nous avons eu les essais de Barcelone, mais c’est la première fois que nous pouvons observer les voitures d’aussi près et avoir autant de photos. Et elles sont magnifiques ! Un peu plus courtes, un peu plus étroites. L’avis est assez unanime dans le paddock de la F1 sur le look 2026.

8h54 : Colapinto a enchainé directement les tours et signé un premier chrono en 1:45.598. Toujours pas de chronos pour Bortoleto, Piastri et Stroll, qui font des tours uniques à vitesse constante pour des relevés aérodynamiques.

9h00 : Colapinto est le seul en piste avec Lindblad. L’Alpine progresse en 1:42.384. Et c’est déjà la fin de la première des huit heures d’essais du jour.

9h06 : Enfin un chrono pour McLaren. Piastri signe le meilleur temps provisoire en 1:38.531, puis améliore en 1:37.964. Verstappen revient en piste et se met en 2e position en 1:38.139. Retour en piste aussi de Ferrari avec Lewis Hamilton. Cela s’anime à nouveau !

9h13 : Lindblad atteint 25 tours et prend le meilleur temps en 1:37.945. Stroll et Bortoleto signent enfin leurs premiers chronos et ça bouge un peu dans la feuille des temps.

9h18 : Dans la galerie de photos (qui vient d’être mise à jour avec 130 photos en plus), vous pouvez noter les pontons très différents de l’Audi R26, avec des entrées verticales. Cela rappelle les Jordan Peugeot des années 1995-1996 !

9h26 : Cela s’est un peu calmé en piste. Lindblad, Russell et Sainz sont encore sur le tracé de Sakhir.

9h31 : Un drapeau jaune a été brandi pour un tête-à-queue de Hamilton au premier virage.

9h34 : La F1 a enfin pu chiffrer la perte d’appui aérodynamique avec ces monoplaces de 2026 (à lire ici).

9h38 : Et c’est un premier drapeau rouge maintenant avec l’Alpine A526 de Colapinto arrêtée en piste. C’est l’occasion de mettre le tableau des temps à jour.

9h47 : C’est reparti et Ocon en profite pour prendre la tête en 1:37.668. Piastri et Stroll ont aussi repris la piste.

9h51 : On dépasse les 300 photos dans notre galerie du jour.

9h53 : La crise des moteurs sur les taux de compression appelle des réactions de soutien de la part de Williams. Mais tout le monde est maintenant "contre" Mercedes (à lire ici). Que va donner la Commission F1 la semaine prochaine ?

9h55 : L’Alpine de Colapinto a été rapatriée à son garage sur un camion plateau. Ocon, Piastri, Verstappen, Sainz, Bottas et Stroll sont en piste.

10h00 : Fin de la 2e heure d’essais et Max Verstappen se porte en tête avec un chrono qui commence à être intéressant : 1:35.433. Piastri se hisse à la 2e place, Russell à la 3e. Encore à 6 secondes des références de 2025 certes...

10h09 : En piste nous avons en ce moment Lindblad, Hamilton, Verstappen, Russell et Sainz.

10h13 : Petit point technique ! Hormis Audi, peu d’évolutions sont visibles sur les monoplaces en ce début de deuxième session. Le refroidissement est le plus grand facteur de modifications sur les monoplaces avec la présence d’ouïes énormes sur le capot moteur de la plupart des voitures. A noter que la Racing Bulls, avec son énorme cheminée au-dessus du cockpit, semble pouvoir s’en passer.

10h17 : Sous ce beau soleil, les 30°C sont atteints alors qu’il est midi passé à Bahreïn. Et les 40°C en piste aussi !

10h19 : Audi F1 pourrait nous offrir le retour inattendu d’un pilote dans le paddock (à lire ici).

10h21 : Hamilton prend le 4e temps... à deux secondes de Verstappen.

10h30 : Ocon reprend le 4e chrono à Hamilton.

10h33 : Williams est la seule équipe à arborer une solution dite de "canon cooling", consistant à refroidir le moteur en ouvrant la partie haute du capot sous forme de canon menant vers l’arrière de la voiture. On avait vu cette solution sur la Mercedes de 2023, et de manière encore plus prononcée sur la Red Bull de 2024. Il s’agit d’un choix qui peut désavantager sur la traînée mais aider à faire fonctionner la partie arrière en amenant davantage d’air vers la base de l’aileron et le diffuseur.

10h36 : Tout cela est bien sûr visible dans notre galerie qui frise maintenant les 400 photos.

10h39 : Colapinto a pu reprendre la piste. Il n’y avait donc rien de trop grave à bord de l’Alpine qui s’est arrêtée il y a une heure environ. Piastri améliore son 2e temps en 1:35.711.

10h42 : Piastri, Ocon, Lindblad, Sainz, Colapinto et Stroll en piste. Williams a été la plus productive à cette heure, il faut dire qu’il y a 3 jours de retard à rattraper !

10h48 : Le vent se lève de plus en plus mais reste gérable. À Bahreïn, le vent peut souffler fort, notamment sur certaines portions de la piste exposées. Ce vent charrie du sable sur la piste, ce qui réduit l’adhérence. Les monoplaces de la génération précédente étaient très sensibles aux rafales, mais ces F1 plus petites et plus agiles semblent bien plus stables aujourd’hui.

Quelques pilotes ont bloqué leurs roues et élargi leur trajectoire en testant l’adhérence, et Hamilton a même fait un petit tête-à-queue tout à l’heure, mais dans l’ensemble tout se passe bien.

10h51 : Bottas, Stroll et Colapinto ont un peu amélioré leurs chronos mais restent aux dernières places. Il y a près de 5 secondes à cette heure entre la Red Bull et l’Alpine. Sainz a passé la barre des 50 tours, c’est le premier à le faire, mais Lindblad n’en est pas loin.

11h00 : C’est studieux en piste. Les chronos sont à jour à une heure de la pause déjeuner avec une toute petite amélioration pour Piastri.

11h04 : Russell améliore son 3e temps de 8 dixièmes en 1:36.108. Il est maintenant à 6 gros dixièmes de Verstappen. Le 4e, Ocon, est à plus de deux secondes.

11h07 : Rappelons que seuls Verstappen, Lindblad, Ocon et Stroll roulent toute la journée. Sauf changement de programme, les équipiers prendront le relais dans les 7 autres équipes.

11h08 : Ocon améliore son 4e temp en 1:37.169, Bortoleto son 8e en 1:38.871.

11h13 : Verstappen, Russell, Ocon et Hamilton sont en piste à cette heure.

11h16 : A noter que parmi les nouveautés observées sur l’Audi, on voit deux caches en carbone de chaque côté de l’aileron avant, sur la moustache. C’est clairement là où se situeraient des activateurs d’aéro active, comme sur la Racing Bulls, mais le museau de l’Audi ne semble pas avoir changé, et la bosse visible derrière la pointe du nez, qui renferme certainement le mécanisme, est toujours présente. Il n’est pas impossible que l’équipe teste les perturbations aéro engendrées par ces ajouts, pour voir s’il est préférable de les laisser dans le nez, ou au contraire de les changer de place et d’affiner le museau, ce qui permettrait d’améliorer le flux d’air sous la voiture.

11h25 : Rien de particulier en piste niveau chronos. Hamilton, Lindblad, Bortoleto et Piastri sont en piste. Racing Bulls dépasse Williams en tours parcourus désormais. C’est le calme dans les garages pour Stroll et Colapinto, qui ont le moins tourné ce matin.

11h27 : Hamilton améliore et prend le 4e temps en 1:36.433. A une seconde tout pile de la Red Bull !

11h30 : On rentre dans les 30 dernières minutes de la matinée.

11h36 : Après 2018 qui était la première année du Halo, et 2023 quand la SF-23 avait hérité de cet appendice, Ferrari a ramené une ailette au-dessus du Halo, pour rendre plus aérodynamique le système de protection de la tête des pilotes.

11h45 : Il reste 15 minutes d’essais. Tout le monde est en piste sauf Stroll et Colapinto. A noter que Stroll a pu faire 3 tours il y a quelques minutes mais le bilan de la matinée reste maigre pour Aston Martin et son nouveau moteur Honda.

11h51 : Amélioration pour Bottas en 1:39.150, toujours 9e.

11h54 : Hamilton cèdera sa place à Leclerc pendant la pause déjeuner et en profite pour boucler un maximum de tours supplémentaires. Il se place juste derrière Lindblad, testant les sensations que procurent ces nouvelles monoplaces derrière une autre. L’objectif de la F1 était que ce soit plus facile, les voitures plus petites générant moins de turbulence que leurs prédécesseurs. Hamilton finit par dépasser le rookie et dépasse les 50 tours à son compteur.

12h00 : Fin de la séance matinale sans amélioration notable. Les pilotes vont boucler leur tour et rentrer aux stands. Verstappen signe le meilleur temps devant Piastri, Russell et Hamilton. Sainz a été le plus productif avec 77 tours, juste devant Lindblad et ses 75 tours.

Verstappen pourra se défendre cette après-midi encore mais pas les autres. Oscar Piastri laisse sa place à Lando Norris, George Russell à Kimi Antonelli, Carlos Sainz à Alex Albon, Franco Colapinto à Pierre Gasly, Lewis Hamilton à Charles Leclerc, Valtteri Bottas à Sergio Pérez et Gabriel Bortoleto à Nico Hülkenberg.

Le résumé de ce matin est disponible sur le site. Le live reprendra à 13 heures avec Emmanuel Touzot aux commandes !

Les chronos de la matinée :