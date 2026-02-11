Sondage - Quelles sont les plus belles livrées F1 de la saison 2026 selon vous ?

La saison 2026 de Formule 1 s’annonce historique à bien des égards. Non seulement elle ouvre un nouveau chapitre technique avec des voitures profondément remaniées, mais elle voit aussi l’arrivée d’un 11e team sur la grille, élargissant encore le plateau et amplifiant la palette de livrées à admirer cette année !

Pour fêter cette nouvelle ère, nous lançons aujourd’hui le grand vote des livrées F1 2026 ! Nous vous invitons à voter pour votre design préféré... ou vos designs (jusqu’à 3 votes possibles !) parmi les créations des 11 équipes engagées cette saison. Que vous soyez fan de tradition, d’innovation, ou simplement amateur de belles couleurs et de stylisme automobile, c’est le moment de faire entendre votre voix.

Chaque équipe a misé sur une esthétique différente cette saison : couleurs historiques ou nouvelles identités visuelles, travail graphique autour du sponsor principal ou symbolisme propre à chaque constructeur.

Et vous, quelle livrée vous fait vibrer le plus ? Celle qui rend hommage au passé, celle qui innove, ou celle qui ose un style radicalement nouveau ? A vos votes ci-dessous, de 1 à 3 choix possibles !

Pour vous faire une meilleure idée, nous les avons enfin toutes en piste avec leurs livrées définitives à Bahreïn. Consultez notre galerie de photos ici.

Et ce week-end nous ferons un article spécial avec vos résultats, l’avis de la rédaction sur les livrées et les lancements que nous avons pu vivre !