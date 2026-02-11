La F1 confirme une perte de 25% d’appui, une régression assumée

La Formule 1 de 2026 marque bien une rupture technique majeure. La FIA a confirmé après les premiers essais que les monoplaces conçues selon le nouveau règlement évoluent avec une charge aérodynamique réduite d’environ 20 à 25 %, un changement déjà perceptible pour les pilotes lors des premiers roulages.

Après le shakedown de Barcelone, Lando Norris n’a pas hésité à établir un parallèle surprenant.

"Ça ressemble clairement à une voiture de F2 sur certains aspects, notamment dans la façon dont il faut la piloter", a déclaré le champion du monde McLaren, soulignant un comportement nettement plus exigeant.

La remarque est rapidement parvenue aux oreilles de Fernando Alonso, qui pilote la première Aston Martin de l’ère Adrian Newey. L’Espagnol n’a pas manqué de répondre avec humour.

"Eh bien, disons qu’il a fait un pas en arrière plus important que nous", a-t-il lancé, provoquant les rires des journalistes présents.

Alonso a poursuivi sur un ton tout aussi taquin, tout en livrant une indication chiffrée : "Disons qu’il a perdu 100 ou 120 points d’appui. Nous, beaucoup moins, donc je pense que notre adaptation sera bien plus facile."

Derrière ces échanges légers se cache toutefois une refonte technique profonde. Le directeur technique de la FIA, Jan Monchaux, a confirmé que les nouvelles voitures roulent avec un niveau d’appui nettement inférieur à celui de 2025.

"Moins, tout simplement : les voitures ont moins d’appui. C’est un choix conscient qui a été fait", a-t-il expliqué.

Interrogé plus précisément sur l’ampleur de la réduction, Monchaux a précisé : "Environ 20 à 25 %."

Cette baisse s’inscrit dans une philosophie globale du règlement 2026, qui prévoit des monoplaces plus légères, plus étroites et mettant davantage l’accent sur l’agilité et l’intervention du pilote.

"Les voitures n’ont cessé de prendre du poids au cours des vingt dernières années, et c’est devenu une source de critiques de la part des pilotes, parce que cela rend la voiture moins agile, moins agréable à piloter pour les meilleurs pilotes du monde", a-t-il détaillé.

"L’un des objectifs clairs de ce nouveau règlement était de mettre en place un système permettant de réduire le poids des voitures. Les cibles fixées il y a deux ans étaient ambitieuses, mais elles résultent de nombreuses itérations avec les équipes : ce qu’elles considéraient comme difficile mais possible, et nous avons misé pleinement là-dessus", a poursuivi Monchaux.

Du côté de la direction des monoplaces à la FIA, Nikolas Tombazis assure que les pilotes ressentent déjà les effets de ce changement.

"Ce n’est que la première étape, mais même à ce stade, les premiers retours des pilotes montrent qu’ils le ressentent", a-t-il expliqué. "Ils sentent vraiment que les voitures sont plus vives. Ce ne sont pas que des mots : ils le ressentent physiquement."

Tombazis a toutefois tenu à rappeler que cette quête de légèreté ne s’est pas faite au détriment de la sécurité.

"La sécurité ne sera jamais compromise", a-t-il insisté. "Une grande partie de l’augmentation du poids au cours des vingt dernières années est liée à la sécurité : le halo, des nez plus solides, des flancs renforcés... tout est beaucoup plus robuste, et c’est pour cela que les pilotes se sentent aujourd’hui bien plus en sécurité."

Avec moins d’appui aérodynamique, les monoplaces de 2026 se montrent plus délicates à maîtriser.

"Piloter une voiture avec moins d’appui est plus compliqué et vous êtes plus sujet aux blocages de roues au freinage", a souligné Monchaux. "Certaines portions qui étaient auparavant à fond - presque en ligne droite - deviennent désormais de vrais virages, où le talent du pilote fait la différence."