Pirelli dévoile les choix de composés de pneus pour les essais de Bahreïn

Dans le sillage du shakedown de Barcelone, la Formule 1 s’apprête à passer aux choses sérieuses. Dès demain, le circuit de Sakhir devient le théâtre du premier véritable test de pré-saison, offrant aux écuries une opportunité cruciale de dompter des monoplaces façonnées par la nouvelle réglementation technique entrée en vigueur cette année.

Le tracé bahreïni accueille les équipes pour deux sessions de trois jours : une première salve cette semaine de mercredi à vendredi, suivie d’une seconde du mercredi 18 au vendredi 20 février. Chaque journée de roulage se décompose en deux créneaux, de 8h à 12h puis de 13h à 17h.

Nous serons ainsi en live dès ce mercredi à 7h30, pour un début de roulage 30 minutes plus tard, et nous vous offrirons un live sur nos pages durant ces six journées de tests. Durant cette quinzaine stratégique, l’intégralité de la gamme de gommes slicks de Pirelli sera mise à contribution, bien que leur déploiement suive un calendrier précis.

Pour l’ouverture des hostilités cette semaine, les équipes devront se concentrer exclusivement sur les mélanges C1, C2 et C3. Le règlement autorise l’utilisation de 28 trains de pneus pour temps sec, complétés par un unique jeu de gommes intermédiaires au cas où la météo s’inviterait dans le désert.

La donne changera lors de la seconde session où la palette complète, du C1 au C5, sera disponible avec un quota réduit à 24 trains par équipe. Si aucun pneu pluie neuf ne sera fourni lors du second acte, les écuries pourront réutiliser les sets déjà montés lors de la première semaine, à condition qu’ils n’aient pas dépassé neuf tours de piste.

La liberté stratégique reste de mise puisque chaque écurie définit elle-même la répartition de ses composés dans la limite du stock autorisé. Trois équipes pourront rattraper un manque de roulage et ont misé sur un faible nombre de jaunes C3.

Ainsi, McLaren joue sur six trains de pneus durs C1 et 14 de C2, pour seulement huit jeux de C3. Aston Martin n’aura aussi que huit jeux de C3, pour quatre trains de C1 et 16 de C2, qui seront le choix privilégié de l’équipe. Du côté de Cadillac, il n’y aura aussi que huit C3, pour dix trains de chacun des autres composés.

Mercedes aura six trains C1 et seulement deux de C2, pour 20 mediums. Les autres équipes auront deux à quatre trains de gommes C1, et des choix très variables sur les C2 et C3 (voir tableau ci-dessous).

Pour cette phase de rodage, Pirelli a néanmoins dû ruser pour permettre aux observateurs de différencier les gommes en piste. Les pneus C1 et C2 arborent des marquages blancs, les C3 et C4 se parent de jaune, tandis que le très tendre C5 se distingue par son rouge vif.

Une subtilité supplémentaire permet de séparer les composés, les flancs des C1, C3 et C5 sont ornés d’un liseré en drapeau à damier, alors que les C2 et C4 conservent un flanc épuré affichant uniquement les logos Pirelli et P Zero.

Ce système de marquage visuel, spécifique aux tests de pré-saison, ne sera pas reconduit lors des Grands Prix, durant lesquels les pneus durs auront les nouveaux marquages à drapeau à damier en blanc, les mediums en jaune et les tendres en rouge.

Pour ces trois prochains jours, le C1 et le C2 partageront le blanc, mais seul le premier arborera le liseré distinctif, tandis que le C3 fermera la marche avec son jaune marqué de bandes.