Crise des moteurs : Vowles dénonce une remise en cause de la méritocratie

Le directeur de l’écurie Williams, James Vowles, estime que la Formule 1 se trouve à un tournant fondamental de son histoire technique. En pleine controverse autour des règles de taux de compression des moteurs 2026, le Britannique juge que le sport doit décider s’il souhaite continuer à récompenser l’excellence de l’ingénierie... ou s’engager sur une voie qui la pénalise.

Cette prise de position intervient alors que plusieurs rivaux de Mercedes – motoriste de Williams – tentent de faire modifier la réglementation. Le constructeur allemand est en effet sous le feu des projecteurs, soupçonné d’avoir tiré parti d’une faille dans le règlement 2026 concernant la limite du taux de compression.

Si les règles fixent un plafond de 16:1, la mesure est actuellement effectuée à température ambiante. Or, selon les informations disponibles, Mercedes a trouvé un moyen de fonctionner à un taux plus élevé une fois le moteur à température de fonctionnement, générant ainsi un avantage de performance.

La situation suscite une vive opposition. Ferrari, Audi, Honda et désormais Red Bull Powertrains travaillent conjointement à l’élaboration d’une proposition visant à faire mesurer le taux de compression lorsque le moteur est à température opérationnelle. Si ces quatre motoristes parviennent à s’entendre, ils pourraient théoriquement constituer un bloc disposant d’une super-majorité suffisante pour imposer un changement immédiat du règlement, à condition d’obtenir également l’aval de la FIA et de la FOM (Formula One Management).

La FIA, qui n’a pas encore dévoilé sa position définitive, a simplement indiqué vouloir régler la question avant le début de la saison. Une chose est certaine : Mercedes n’a désormais plus la main sur l’évolution du dossier.

Un moment décisif est attendu lors de la prochaine réunion de la Commission F1, prévue la semaine prochaine à Bahreïn, en marge des essais hivernaux.

Mais pour James Vowles, l’enjeu dépasse largement une simple question de procédure de contrôle. Il s’agit, selon lui, de préserver l’ADN même de la discipline.

"En tant que sport, nous devons faire attention à ce que la F1 ne devienne pas une série à BoP (Balance de Performance) comme le WEC", a-t-il déclaré lors du début du deuxième test de pré-saison à Bahreïn.

"C’est une méritocratie, où le meilleur résultat d’ingénierie est récompensé, et non puni."

Vowles reconnaît la frustration des équipes rivales, tout en appelant à la retenue.

"Je suis certain que d’autres équipes sont furieuses de ne pas avoir réussi ce que Mercedes a fait, mais nous devons aussi faire preuve de prudence."

"Mon espoir, c’est que le bon sens l’emporte et que nous reconnaissions, en tant que sport, que nous sommes là pour être une méritocratie : où la meilleure solution d’ingénierie gagne grâce à son mérite."

Le patron de Williams précise avoir échangé régulièrement avec le directeur de Mercedes, Toto Wolff, ainsi qu’avec le responsable moteur Hywel Thomas. Il assure n’avoir aucun doute quant à la conformité du groupe propulseur actuellement utilisé par son équipe.

Mais l’hypothèse d’un changement de règlement soulève de lourdes interrogations.

"Avant toute chose, ils doivent parvenir à définir une réglementation, et bon courage pour tester des groupes propulseurs dans les conditions que l’on rencontre réellement en piste", a-t-il prévenu.

"Le deuxième point, c’est ce que l’on fait lorsque l’on modifie les règles d’une manière qui signifie que, si nous ne sommes plus conformes, huit voitures se retrouvent exclues de la grille."

"C’est exactement pour cela que je dis que nous, en tant que sport, devons vraiment réfléchir aux implications d’un tel changement."

Cadillac F1, motorisée par Ferrari, a confirmé que tout le monde était maintenant "contre" la solution de Mercedes.

"Il y a donc manifestement de nombreux échanges entre les motoristes," a déclaré le PDG Dan Towriss.

"Je pense qu’il existe un consensus, en dehors de Mercedes, sur la marche à suivre. Les discussions avec la FIA se poursuivront et nous verrons bien. Je crois que tout le monde s’accorde à dire que certains de ces avantages ne seront plus autorisés en 2027, et il reste à voir comment cela sera contrôlé en 2026."

Interrogé sur son opinion à ce sujet, Adrian Newey a déclaré : "Je suis partial, c’est évident."

"Tout le monde est d’accord, sauf un constructeur. On verra bien à Melbourne ce qu’il adviendra de cette situation."

De son côté, la FIA a multiplié les réunions ces dernières semaines avec les motoristes et des experts techniques afin d’évaluer la faisabilité de nouvelles procédures de contrôle. Le directeur des monoplaces de la FIA, Nikolas Tombazis, a insisté sur la volonté de ne pas laisser la controverse s’éterniser.

"Nous sommes déterminés à faire de ce championnat une compétition entre les meilleurs pilotes, les meilleurs ingénieurs et les meilleures équipes, mais pas un championnat d’interprétation du règlement", a-t-il affirmé.

"Nous voulons que ce soit un championnat de prouesse technique et de talent de pilotage, pas simplement celui de l’interprète le plus malin du règlement."