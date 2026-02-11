Robert Shwartzman pressenti pour un rôle de réserviste chez Audi en F1

Robert Shwartzman pourrait prochainement effectuer son retour dans l’univers de la Formule 1. Selon plusieurs informations concordantes, le pilote russo-israélien de 26 ans est lié à un possible rôle de pilote de réserve au sein de l’équipe Audi F1 à partir de la saison 2026.

Shwartzman n’est pas un inconnu à Hinwil. Il a déjà occupé les fonctions de pilote de réserve et d’essais chez Ferrari, ainsi que chez Sauber, l’écurie suisse qui s’est depuis transformée en projet d’usine Audi dans le cadre du nouveau règlement technique à venir.

Ces dernières saisons, la trajectoire de Shwartzman l’a toutefois éloigné de la F1. Le pilote s’est d’abord tourné vers l’Endurance, avant de s’engager en IndyCar aux États-Unis. En 2025, il s’est particulièrement illustré lors des 500 Miles d’Indianapolis, en devenant le premier rookie depuis 1983 à décrocher la pole position de l’épreuve mythique, une performance qui n’est pas passée inaperçue dans le paddock international.

Mais son avenir outre-Atlantique semble aujourd’hui plus incertain. Prema Racing, l’écurie italienne avec laquelle Shwartzman dispute le championnat IndyCar, a annoncé un démarrage retardé de sa campagne 2026, en raison d’une restructuration de son actionnariat. L’équipe ne participe ni aux essais de pré-saison de Sebring ni à ceux de Phoenix, et n’a toujours pas confirmé sa présence pour la manche d’ouverture de la saison, prévue le 1er mars.

Autre élément fragilisant la situation de Prema : ses deux voitures sont les seules engagées à temps plein sur la grille IndyCar à ne pas disposer de "charters" dans le cadre du nouveau système mis en place par la discipline. Une absence de statut qui a privé l’équipe, la saison passée, de garanties de participation aux courses ainsi que de certaines distributions financières clés.

Dans ce contexte instable, un retour de Robert Shwartzman en Formule 1, même dans un rôle de réserviste, apparaît comme une option crédible, alors qu’Audi poursuit la structuration de son projet d’usine en vue de 2026.