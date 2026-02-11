Aston Martin F1 : Cowell sur le départ, l’influence de Newey redessine l’organigramme

Andy Cowell aurait déjà tourné la page Aston Martin F1. Selon plusieurs sources concordantes, l’ingénieur britannique, figure clé de l’ère hybride ultra-dominante de Mercedes en Formule 1, s’apprêterait à quitter définitivement l’écurie de Silverstone à l’horizon de la mi-2026, dans un contexte de profonde recomposition du pouvoir autour d’Adrian Newey.

Arrivé chez Aston Martin avec un statut de premier plan, Cowell avait été nommé directeur général du groupe puis directeur d’équipe en 2025. Il supervisait alors une vaste restructuration destinée à accompagner les ambitions de Lawrence Stroll et à préparer l’équipe à son futur statut d’écurie officielle Honda.

Mais l’équilibre interne a été bouleversé par l’arrivée d’Adrian Newey. Cowell a d’abord été écarté de son rôle de team principal avant d’être repositionné au poste de directeur de la stratégie, un changement largement perçu en interne comme une rétrogradation. Les tensions se seraient progressivement accrues entre les deux hommes, notamment autour de divergences majeures concernant les orientations stratégiques et techniques de l’équipe.

En tant qu’actionnaire, Newey a le dernier mot sur ce type de décisions et les philosophies opposées des deux "figures alpha" ont généré des frictions en coulisses.

Si Cowell a récemment été aperçu au Japon lors de l’événement de lancement de Honda, confirmant son implication dans le programme moteur 2026, son absence lors de la présentation très médiatisée de la livrée Aston Martin en Arabie saoudite n’est pas passée inaperçue. Un signal supplémentaire laissant penser que son influence au sein de l’écurie s’est progressivement réduite.

D’après F1-insider et d’autres sources proches de l’équipe, Andy Cowell devrait désormais quitter complètement Aston Martin à la mi-2026, certaines évoquant même le mois de juin comme date probable de départ.

Ce changement intervient à un moment clé pour l’écurie britannique, désormais future équipe officielle Honda, engagée dans une collaboration étroite avec Aramco pour le carburant, et soutenue par d’importants investissements structurels, notamment la mise en service de sa nouvelle soufflerie et la modernisation de son usine de Silverstone.

Dans ce contexte, Adrian Newey, devenu partenaire technique exécutif tout en détenant une participation minoritaire dans l’équipe, n’a jamais caché ses priorités.

"La conception des voitures est ce qui me fait sortir du lit le matin. Je ne veux pas diluer cela," a-t-il récemment déclaré.

Officiellement, Aston Martin a présenté la mise à l’écart de Cowell comme une transition planifiée. L’écurie explique que l’ingénieur avait posé les bases du projet et qu’il devait désormais se concentrer sur la coordination des partenaires techniques, notamment Honda et Aramco. Toutefois, avec l’homologation des moteurs figée à partir du 1er mars, ce périmètre d’influence est appelé à se réduire naturellement, renforçant l’idée d’un départ désormais inéluctable.

Concernant un départ en juin 2026, l’équipe n’a pas confirmé ou infirmé et a simplement réagi ainsi : "Andy reste pleinement engagé auprès de l’écurie Aston Martin F1 en tant que responsable de la stratégie, contribuant à optimiser nos partenariats techniques afin d’assurer l’intégration parfaite de la nouvelle unité de puissance, du carburant et du châssis de l’écurie."