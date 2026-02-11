Jerry Bruckheimer confirme un deuxième film ’F1’ officiellement en préparation

Le succès appelait presque inévitablement une suite. Le producteur Jerry Bruckheimer a confirmé qu’un deuxième film F1 était officiellement en développement, actant pour la première fois de manière claire un projet qui faisait l’objet de nombreuses spéculations depuis plusieurs mois.

Si Bruckheimer n’a donné aucun détail concernant le calendrier, le casting ou un éventuel retour du réalisateur Joseph Kosinski, sa déclaration suffit à lever toute ambiguïté.

"Nous travaillons sur une suite," a-t-il simplement confirmé, marquant ainsi le premier feu vert officiel pour un projet qui semblait déjà écrit tant le premier opus a dépassé les attentes.

La collaboration entre la Formule 1 et Apple Studios représentait pourtant un pari risqué. Mais ce pari s’est révélé payant, tant sur le plan financier que médiatique. Selon Box Office Mojo, le film a engrangé plus de 650 millions de dollars de recettes à travers le monde, pour un budget estimé à environ 300 millions de dollars.

Un rendement qui, sans être spectaculaire à l’échelle de l’industrie hollywoodienne, reste très solide. Surtout, le film a offert à la F1 une visibilité inédite, bien au-delà de son public habituel, tout en s’invitant de manière inattendue dans la saison des récompenses.

Le mois dernier, F1 a en effet décroché quatre nominations aux Oscars. Trois d’entre elles concernent des catégories techniques – meilleur son, meilleur montage et meilleurs effets visuels – mais la véritable surprise est venue de sa nomination dans la catégorie reine du Meilleur film. Un honneur rare pour une production sportive, qui place F1 en concurrence avec des films salués par la critique comme One Battle After Another, Sinners ou Sentimental Value.

Si une victoire finale paraît hautement improbable, compte tenu d’un accueil critique globalement tiède à positif, la nomination elle-même constitue un immense gage de prestige. À ce titre, F1 n’est d’ailleurs pas un cas isolé, ses critiques étant comparables à celles d’anciens nommés comme Elvis en 2023 ou Emilia Perez en 2025.

Ce rayonnement n’a fait que renforcer l’argumentaire en faveur d’une suite, comme l’a expliqué Bruckheimer lors d’un entretien accordé à la BBC, en marge du déjeuner des nommés aux Oscars à Los Angeles.

"La réalisation du film a été un long parcours, car nous avons dû faire face à plusieurs grèves, mais au final, le film a diverti le public du monde entier. Je n’avais jamais travaillé avec Brad Pitt auparavant et c’est vraiment très excitant de collaborer avec lui."

Sorti en juin 2025, F1 a depuis dépassé les 630 millions de dollars de recettes mondiales, alimentant logiquement les discussions autour d’un second volet. Si rien n’a encore été confirmé concernant le retour de Brad Pitt – aujourd’hui âgé de 62 ans – ou de Damson Idris, Bruckheimer n’a pas fermé la porte, se contentant de souligner le plaisir éprouvé à travailler avec l’acteur principal.

Quant au réalisateur Joseph Kosinski, son retour semble presque naturel. F1 est en effet le deuxième film qu’il a mené jusqu’à une nomination à l’Oscar du Meilleur film pour Bruckheimer, après Top Gun : Maverick, dont le succès financier avait toutefois été bien supérieur.

Reste désormais à savoir quelle direction prendra cette suite : continuité directe ou nouveau chapitre dans l’univers de la Formule 1 version cinéma. Une chose est sûre, la machine hollywoodienne est bel et bien relancée.