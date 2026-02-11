Les F1 2026 finalement plus rapides que les F1 2025 ?

Les F1 made in 2026 seront-elles aussi lentes que des Formule 2 ? Cette interrogation a pu saisir certains, quand le champion du monde de McLaren F1, Lando Norris, a estimé que ces nouvelles F1 seraient finalement plus proches des F2.

De manière plus raisonnable cependant, les nouvelles F1 devraient être 2 ou 3 secondes plus lentes que les 2025. Sans compter le développement en cours d’année, qui sera forcément exponentiel et très agressif. En somme, l’écart de performance sera invisible à l’œil nu.

Le spectacle proposé pourrait même être plus impressionnant, avec des accélérations brutales, l’aérodynamique active ou encore le poids réduit (de 32 kilos) des nouvelles voitures.

Jan Monchaux, le directeur technique de la FIA pour les monoplaces, a lui aussi fait part d’un optimisme réaliste au moment de juger les performances de ces nouvelles F1. S’il est certes encore difficile d’évaluer les performances des monoplaces, celles-ci ne devraient pas être horriblement lentes, même si tout dépendra bien sûr des configurations de chaque tracé.

« C’est trop tôt pour le dire, mais les équipes ont beaucoup d’outils de collecte de données sur les voitures en pré-saison. »

« Elles ne roulent pas au poids qu’elles pourraient atteindre. Nous ne savons pas quelle quantité de carburant elles utilisent, mais le sentiment général est que les voitures sont là où nous les attendions, peut-être même mieux que nos prédictions. »

Monchaux va même plus loin en assurant que sur certains tracés, les F1 2026 seront au même rythme que celles de l’an dernier.

« Les performances dépendront aussi beaucoup de chaque circuit. Mais sur certains tracés en début de saison, les voitures auront un rythme de course similaire à celui de 2025. Sur d’autres, elles pourraient être quelques secondes derrière, cela variera. »

« Mais les équipes préparent déjà des évolutions. Je n’ai donc aucun doute que dans quelques mois, les équipes auront déjà comblé cet écart par rapport à 2025. »

Avec le rythme de développement de 2026, il est donc probable que ces F1 soient au final les plus rapides de l’histoire sur certains tracés en fin de saison ou l’an prochain !

Les F1 2026 aussi rapides que les F1 2025 à Bahreïn ?

Mario Isola, directeur de Pirelli Motorsport, abonde dans le même sens que Monchaux. Comme de coutume, les ingénieurs F1 auront eu sûrement de belles et grandes idées qui déjoueront les pronostics plutôt pessimistes…

« Quelqu’un a dit que les F1 de 2026 seront beaucoup plus lentes, qu’elles iront lentement. Je ne pense pas qu’elles iront lentement. Nous l’avons vu à Barcelone, elles étaient environ deux secondes et demie plus lentes que l’année dernière en course, donc nous ne sommes pas si loin. »

« Considérez que personne n’a poussé à Barcelone, personne n’a testé la véritable performance de course à Barcelone. De plus, quand il y a de nouvelles réglementations, il y a une courbe de développement initiale importante. »

« Nous avons reçu des simulations de Bahreïn qui nous disent qu’elles ne seront pas loin... En fait, elles seront substantiellement en ligne avec les temps que nous avons vus l’année dernière et c’est assez surprenant avec une voiture aussi nouvelle. »

Certes, les premiers chronos de Bahreïn, aux essais privés, risquent naturellement d’être en retrait. Mais Mario Isola prédit que lors du ‘vrai’ Grand Prix, les écarts de temps seront bien plus serrés qu’imaginés…

« Alors, peut-être que lors des premiers essais à Bahreïn, ils ne pousseront pas à la limite et nous verrons des temps au tour qui ne sont pas tout à fait aussi constants, mais le fait que déjà dans les simulations les équipes nous disent que la performance est en ligne avec celle de l’année dernière signifie que nous n’aurons pas une F1 lente. »

« Nous avons fait un test par temps froid en Espagne, avec une piste qui n’était pas dans les meilleures conditions, et nous étions à deux, trois secondes des temps de l’année dernière. »