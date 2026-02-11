Essais F1 - Bahreïn 1, Jour 1 : Verstappen en tête à la pause de midi

Les essais de Bahreïn de F1 ont débuté ce mercredi, première des trois journées de cette session qui se tient jusqu’à vendredi, tandis que le programme sera similaire la semaine prochaine pour la deuxième session sur le circuit international de Sakhir.

L’ouverture de cette séance de tests hivernaux à Sakhir a marqué le début d’une phase de travail intense pour les onze écuries présentes, après des préparations différentes entre shakedown de Barcelone et roulages promotionnels entre janvier et février.

Dès l’extinction des feux, les premiers tours de piste ont été consacrés à des vérifications d’usage, Max Verstappen, Gabriel Bortoleto et Arvid Lindblad figurant parmi les plus assidus pour roder leurs nouvelles montures. Pour le Brésilien, c’était l’occasion de lancer une nouvelle version de l’Audi en piste.

Dans ce premier quart de matinée, les chronos sont restés anecdotiques, la majorité des pilotes, dont Lewis Hamilton et George Russell, se contentant de tours d’installation avant de laisser la hiérarchie se dessiner progressivement.

Le rythme s’est accéléré après la première heure sous l’impulsion de George Russell et Esteban Ocon, qui ont successivement abaissé les temps au tour. Lindblad a rapidement brillé par son assiduité, enchaînant les boucles au volant de sa Racing Bulls pour s’emparer provisoirement des commandes.

Pendant que certains se concentraient sur l’accumulation de kilomètres, d’autres comme Oscar Piastri ou Lance Stroll ont privilégié des relais courts à vitesse constante pour effectuer des relevés de données, avec des grilles de capteurs sur la McLaren et l’Aston Martin.

Le pilote McLaren a haussé le ton par la suite et a brièvement délogé Lindblad du sommet, avant que Max Verstappen n’accélère. Un tête-à-queue de Lewis Hamilton au premier virage a neutralisé la piste dans interrompre la séance.

Mais l’immobilisation en piste de l’Alpine de Franco Colapinto a provoqué un drapeau rouge, le seul de la matinée, et à la reprise, Ocon a su profiter d’une piste claire pour s’illustrer avant que la Red Bull de Verstappen ne reprenne son bien avec un temps de référence plus significatif.

En fin de matinée, alors que le mercure grimpait pour atteindre les 40°C au sol, l’activité est devenue plus studieuse. Carlos Sainz a été le premier à franchir le cap symbolique des cinquante tours, illustrant la fiabilité de sa Williams.

Une donnée rassurante pour l’équipe de Grove, qui avait raté les essais de Barcelone à cause d’un gros retard sur la fabrication de sa FW48, et qui semble avoir préparé au mieux ces trois journées de Bahreïn.

C’est donc Verstappen qui conclut cette matinée en tête, de peu devant Piastri, tandis que Russell et Hamilton sont proches en termes de chrono. Les quatre équipes de pointe de la génération précédente de voitures ont roulé sans aucun problème.

Ocon suit devant Lindblad et Sainz, qui ont été les deux plus assidus en piste avec plus de 70 tours du circuit de Sakhir. Bortoleto et Bottas suivent et ont eux aussi rassuré sur la fiabilité d’Audi et Cadillac, tandis que Stroll et Colapinto ferment la marche et ont été les moins productifs.

La séance reprend à 13h jusqu’à 17h, et ces 4 heures de roulage seront à suivre en direct sur Nextgen-Auto !

