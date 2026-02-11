Essais F1 - Bahreïn 1, Jour 1 : Norris bat Verstappen, Aston Martin inquiète

La première journée d’essais F1 pour la saison 2026 à Bahreïn s’est terminée par quatre heures de roulage après une pause d’une heure sur le circuit international de Sakhir. Après une matinée dominée par Max Verstappen, les 11 équipes se sont retrouvées en piste pour continuer leur travail sur les toutes nouvelles monoplaces.

Cette deuxième partie de journée a vu Verstappen et Esteban Ocon reprendre immédiatement leurs programmes respectifs, rejoints par Charles Leclerc et Lando Norris. Si le pilote Ferrari a rapidement enregistré une première marque chronométrée, le Britannique a d’abord privilégié une série de tours d’installation.

Parallèlement, Sergio Pérez a fait ses débuts en piste avec la Cadillac pour poursuivre l’apprentissage de la monoplace américaine, dont la fiabilité a été confirmée par les 50 tours bouclés par Valtteri Bottas en matinée.

L’activité s’est intensifiée autour de 14h00 avec l’entrée en piste d’Alexander Albon et d’Andrea Kimi Antonelli, ne laissant que Pierre Gasly en attente dans les stands. Une fois le Français en piste, les améliorations ont fusé, notamment pour Nico Hülkenberg et Charles Leclerc. Ce dernier a d’ailleurs été le premier à descendre sous la barre de la minute et 36 secondes.

La séance a toutefois été brièvement neutralisée par un drapeau rouge suite à l’immobilisation de l’Audi de Hülkenberg juste avant le dernier virage. L’alerte a été rapidement levée, l’Allemand ayant pu regagner son garage par ses propres moyens, permettant au plateau de reprendre son travail.

En milieu d’après-midi, alors que Lando Norris a enfin signé son premier temps significatif pour remonter au classement, l’écurie Racing Bulls a été contrainte de stopper définitivement ses essais en raison d’un problème mécanique sur la VCARB 03.

À l’inverse, Verstappen a affiché une régularité impressionnante en devenant le premier pilote à franchir la barre des 100 tours. Lando Norris a profité de la dernière heure pour prendre les commandes de la séance en 1’34"669 malgré l’utilisation du composé C2, devançant ainsi Verstappen et Leclerc.

La fin de journée a été marquée par la démonstration de fiabilité de plusieurs équipes. Après Red Bull, les écuries Haas, avec Esteban Ocon, et Audi, avec Nico Hülkenberg, ont également atteint le cap symbolique des 100 tours parcourus.

Dans les ultimes instants, Pierre Gasly et Nico Hülkenberg ont profité d’une piste plus rapide pour abaisser leurs chronos, tandis que le trio de tête composé de Norris, Leclerc et Verstappen a continué d’enchaîner les boucles jusqu’au drapeau à damier.

Verstappen a légèrement amélioré en fin de séance mais n’a pas battu Norris, tandis que Gasly a lui aussi continué à accélérer dans les dernières minutes pour glisser son Alpine devant l’Audi de Hülkenberg.

Norris termine donc la journée en tête devant Verstappen et Leclerc. Le Néerlandais est le pilote qui a le plus roulé avec plus de 130 tours pour lui et Ocon, quatrième, est le deuxième pilote le plus présent en piste.

Ferrari était proche des tours bouclés par Red Bull, tout comme Audi, mais c’est Williams qui a le plus roulé. Albon et Sainz sont loin dans le classement mais l’équipe a dépassé les 140 tours allègrement.

Russell et Antonelli n’ont pas dépassé la barre des 100 tours pour Mercedes mais compte tenu du roulage de l’équipe à Barcelone, ce n’est pas grave. Le Britannique est sixième du classement devant Hamilton.

Gasly et Hülkenberg ont connu un après-midi productif pour Alpine et Audi, et cette dernière se rassurera quant à ses kilomètres parcourus après un départ difficile en Espagne. C’est aussi ce que fera Cadillac, qui a dépassé les 100 boucles.

Racing Bulls a fait une matinée solide avec 75 tours pour Arvid Lindblad, mais le Britannique n’a pas pu reprendre la piste cet après-midi et n’a pas ajouté de tours, même si ce total reste déjà correct pour récupérer des données.

C’est évidemment du côté d’Aston Martin que les premières inquiétudes sont en train de naître. Après une arrivée tardive en Espagne pour le shakedown et des tours effectués à vitesse limitée à Barcelone, Lance Stroll n’a pu faire que 36 tours avant que la voiture ne connaisse un problème mécanique. Le retard pris par l’équipe est désormais colossal.

Retrouvez la galerie de photos des essais du jour mise à jour régulièrement au cours de la journée.

Les chronos de la journée :