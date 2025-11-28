Faut-il de la proportionnalité dans les sanctions concernant l’usure des planchers en F1 ?

McLaren est arrivée au Qatar, toujours sous le choc de sa double disqualification à Las Vegas. Le directeur de l’écurie, Andrea Stella, a révélé que la FIA examinerait peut-être la nécessité d’ajuster le règlement concernant l’usure du plancher, suite au dépôt d’une demande au groupe technique de la F1.

En effet, pour cet élément sensible et dépendant tellement des conditions de piste et météo, il est parfois difficile pour les équipes de bien calculer la hauteur de caisse et l’usure des patins.

Alors est-ce une bonne ou une mauvaise idée ? L’idée divise dans le paddock de Losail pour les pilotes qui ont été interrogés.

Charles Leclerc, pilote Ferrari, disqualifié pour la même raison en Chine, a publiquement soutenu l’argument de McLaren selon lequel ce règlement peut pénaliser les écuries pour des variations minimes et imprévisibles.

"C’est une partie du règlement difficile," a déclaré Leclerc au Qatar.

"Je suis convaincu qu’aucune écurie ne prend la piste en sachant que sa voiture est non conforme ou va le devenir à la fin de la course. Il suffit de peu de choses, même une simple rafale de vent, pour tout changer, et il est très difficile d’anticiper tous les scénarios. Ce sont des aspects qui devront être discutés."

Stella a clairement indiqué que McLaren avait insisté auprès de la FIA pour que la proportionnalité de l’usure soit prise en compte pour une sanction moins brutale qu’une disqualification.

Mais le pilote Mercedes F1 Kimi Antonelli est en total désaccord, rejoignant ainsi l’avis déjà donné par Alex Ablon hier.

"La règle, c’est la règle. Avec ces voitures, plus on réduit la hauteur dans les réglages, plus on gagne de temps au tour. Il faut donc fixer une limite, et si on la dépasse, on obtient forcément un avantage, et c’est pour ça qu’on est pénalisé."

"Il y a parfois des circonstances extérieures, et c’est la malchance, bien sûr, mais la règle est la règle. C’est comme ça."

"Mais l’année prochaine, le nouveau règlement ne posera pas autant de problèmes."

La FIA devrait aborder ce sujet avec les équipes lors des prochaines réunions du Comité consultatif technique.