McLaren F1 révèle enfin les causes de ses disqualifications à Las Vegas

Le week-end de McLaren à Las Vegas s’est terminé dans une amertume totale. Lando Norris, deuxième à l’arrivée, et Oscar Piastri, quatrième, avaient offert à l’équipe de Woking un résultat majeur dans la lutte au championnat. Mais quelques heures plus tard, la sentence tombait : double disqualification pour usure excessive des patins de plancher.

Aucune explication n’a été fournie par l’équipe... jusqu’à ce matin, à quelques heures du début de la journée médias au Qatar (à suivre cette après-midi et en soirée en intégralité sur Nextgen-Auto.com).

Face aux critiques sous-entendant un pari trop agressif sur les réglages, alors que la FIA a émis un avertissement officiel pour le Grand Prix à venir, Andrea Stella, directeur de McLaren, a tenu à clarifier les raisons de ce fiasco technique. Pour lui, l’équipe n’a jamais tenté un coup de poker.

Selon Stella, la cause du problème est arrivée d’un angle totalement imprévu.

"La cause spécifique de cette situation a été l’apparition inattendue d’un fort porpoising (marsouinage), induisant de grandes oscillations verticales de la voiture."

"Le niveau de porpoising a été aggravé par les conditions dans lesquelles la voiture a roulé pendant la course, et cela n’avait pas été anticipé d’après ce que nous avions vu en essais, ni selon les prévisions de la fenêtre de fonctionnement de la voiture pour la course."

McLaren affirme même avoir ajouté une marge supplémentaire pour éviter tout incident réglementaire.

"Sur la base des données acquises en essais, nous ne pensons pas avoir pris des risques excessifs en termes de hauteur de caisse. Nous avons également ajouté une marge de sécurité pour les qualifications et la course."

Mais cette précaution n’a pas suffi...

"Cette marge de sécurité a été annulée par l’apparition inattendue de ces grandes oscillations verticales, qui ont amené la voiture à toucher le sol."

Le phénomène était d’autant plus piégeux que même lever le pied n’a pas fonctionné.

"Le porpoising développé pendant la course était aussi difficile à atténuer : même la réduction de la vitesse, qui en théorie devrait augmenter la garde au sol, n’était efficace que dans certaines parties du circuit, et dans d’autres s’est révélée contre-productive."

"Dès les premiers tours de la course, il était clair dans les données que ce niveau inattendu de porpoising serait un sujet de préoccupation."

Les deux voitures n’ont pas été affectées de manière identique, notamment à cause d’un incident technique selon Stella.

"Nous pouvions surveiller la situation plus précisément sur la voiture de Lando grâce à la télémétrie, mais c’était plus compliqué sur celle d’Oscar après la perte d’un des capteurs que nous utilisons pour mesurer le niveau de contact avec le sol."

"Nous avons réalisé assez vite que ce niveau de porpoising générerait une forte usure des patins, et c’est pour cette raison que les deux pilotes ont commencé à prendre des mesures correctives dans plusieurs sections du circuit."

"Malheureusement, en raison de la fenêtre de fonctionnement de la voiture et des caractéristiques du circuit, la plupart de ces actions n’ont pas été suffisamment efficaces pour réduire le porpoising."

Un coup dur dans la lutte au championnat, mais un problème isolé

Le double déclassement permet à Max Verstappen de réduire encore l’écart au championnat pilotes, un revers majeur pour McLaren et ses deux prétendants au titre.

Cependant, Stella assure que l’incident ne devrait pas se reproduire sur les dernières manches de la saison, au Qatar et à Abu Dhabi.

"Les conditions rencontrées ce week-end, qui ont conduit au porpoising et à l’excès de contact au sol par rapport aux attentes, sont très spécifiques à la fenêtre de fonctionnement de la voiture à Vegas et aux caractéristiques du circuit."

"Nous avons une manière bien établie de régler la voiture et nous sommes confiants que cela nous mènera à un plan optimal pour les prochaines courses, en commençant par le circuit international de Losail."

"Chaque leçon compte, et celle de Las Vegas nous apporte des informations utiles sur la fenêtre de fonctionnement de la voiture et les régimes de porpoising."

Quel est l’état d’esprit de l’équipe après un tel coup dur ?

"En me promenant dans l’usine cette semaine, j’ai été particulièrement impressionné par la profondeur et la solidité des fondements culturels de l’équipe. Notre réaction a été entièrement axée sur l’apprentissage, le rejet de toute négativité et la volonté de ressortir plus forts de cette situation. J’étais ravi de constater à quel point l’équipe est devenue un groupe mature de pilotes unis et tournés vers l’avenir."

"Des épisodes comme celui-ci nous font grandir. Ils sont douloureux, inutile de le cacher, mais la douleur fait aussi partie de notre sport. Chez McLaren, on ne cherche pas à blâmer les autres, mais on cultive une culture du progrès et de la croissance constants. Je suis certain que chacun d’entre nous a hâte d’être à vendredi après-midi au Qatar, afin de pouvoir offrir à Lando et Oscar la meilleure voiture possible et leur permettre d’être les seuls pilotes capables de remporter le titre mondial."

Un règlement à revoir ?

Si McLaren a accepté la sanction, Stella a toutefois tenu à souligner que l’infraction était marginale, la FIA ayant également reconnu dans son verdict dimanche que l’équipe n’avait pas eu l’intention d’enfreindre délibérément les règles.

Ce qui étonne toutefois c’est que l’Italien suggère que cette infraction au règlement pourrait être revue car les commissaires de la FIA n’ont pas d’autre choix que de prononcer une disqualification pure et simple.

"Nous avons vérifié avec le délégué technique que la mesure de l’épaisseur des patins était correcte. Même si l’usure excessive est relativement mineure et ne concerne qu’un seul endroit [0,12 mm pour Lando et 0,26 mm pour Oscar], le règlement est très clair : les patins arrière doivent avoir une épaisseur minimale de 9 mm à la fin de la course, quel que soit l’endroit."

"Contrairement aux règles sportives ou financières, il n’y a pas de proportionnalité dans l’application des sanctions pour les infractions au règlement technique. La FIA elle-même a admis que ce manque de proportionnalité devrait être corrigé à l’avenir afin de garantir que les infractions techniques mineures et accidentelles, qui n’apportent que peu ou pas d’avantages en termes de performances, n’entraînent pas de conséquences disproportionnées."

"Il convient également de rappeler que la FIA elle-même a souligné que l’infraction n’était pas intentionnelle, qu’il n’y avait pas eu de tentative délibérée de contourner le règlement et qu’il y avait également des circonstances atténuantes, comme nous l’avons expliqué aux commissaires de course."