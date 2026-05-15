’Pas de FIA, pas de F1’ : Ben Sulayem et la Fédération ne cherchent pas ’à avoir de fans’

Mohammed Ben Sulayem assume pleinement son impopularité. Réélu fin 2025 pour un second mandat à la tête de la Fédération Internationale de l’Automobile, le dirigeant émirati continue de faire face à de nombreuses critiques concernant sa gouvernance, ses tensions avec plusieurs acteurs de la Formule 1 et les controverses internes à la FIA. Mais loin de chercher à séduire le public, Ben Sulayem affirme que la mission de l’instance n’est pas de gagner des supporters, mais de garantir l’équité et la transparence dans le sport automobile.

Depuis son arrivée à la présidence de la FIA, Mohammed Ben Sulayem s’est retrouvé au centre de multiples polémiques, notamment autour de certaines décisions sportives, de conflits politiques internes ou encore de ses relations parfois tendues avec Liberty Media et plusieurs équipes du paddock.

Interrogé par Forbes, Ben Sulayem a toutefois assuré qu’une grande partie des critiques provenait d’une mauvaise compréhension du rôle réel de la FIA.

"Les gens ne comprennent pas la FIA," a-t-il déclaré.

"La FIA est une fédération. Nous avons 245 membres dans 149 pays. La FIA, ce n’est pas seulement la Formule 1."

Le président émirati a rappelé que la F1 ne représente qu’une petite partie des activités de l’organisation, qui supervise de nombreuses disciplines du sport automobile à travers le monde.

"La Formule 1 est un championnat du monde sous l’autorité de la FIA," a-t-il poursuivi.

"Nous avons le karting, nous avons le rallye, nous avons le rallye-raid, nous avons le GT, nous avons la Formula E, nous avons énormément de championnats."

Ben Sulayem estime surtout que le rôle fondamental de la FIA est de garantir une gouvernance impartiale, même si cela entraîne forcément des critiques de la part des supporters.

"Quelle est notre mission ? Être équitables avec tout le monde et faire ce qu’il y a de mieux pour le sport," a-t-il expliqué.

"Vous savez, nous n’aurons jamais... je n’aurai jamais de fans."

Le président de la FIA souligne notamment que chaque décision des commissaires sportifs entraîne inévitablement des réactions négatives d’une partie du public.

"Quand nos arbitres, c’est-à-dire les commissaires, prennent une décision de cinq secondes de pénalité à cause d’une erreur d’un pilote, c’est la sanction," a détaillé Ben Sulayem.

"Et ensuite, les gens se mettent en colère. Nous ne sommes pas là pour avoir des fans, nous sommes là pour être équitables avec tout le monde," a-t-il insisté.

"Nous n’avons pas besoin de fans. Nous avons besoin d’être respectés. Nous devons être justes. Nous devons être transparents."

Mohammed Ben Sulayem a également tenu à défendre fermement l’autorité centrale de la FIA sur la Formule 1, alors que les tensions de pouvoir persistent régulièrement entre la fédération, Liberty Media et certaines équipes.

"Si la Formule 1 existe, c’est grâce à la FIA. Si la FIA disparaît, la Formule 1 disparaît avec elle," a-t-il affirmé.

"C’est très simple. Pas de FIA, pas de Formule 1."

Le président rappelle également que les promoteurs, les équipes, les pilotes ou même les dirigeants changent avec le temps, tandis que la FIA demeure l’institution permanente du sport automobile mondial.

"Les promoteurs peuvent changer," a déclaré Ben Sulayem. "Les équipes vont et viennent, les pilotes vont et viennent. Les présidents vont et viennent, mais la FIA sera toujours là."

"Si vous me retirez, il y aura toujours la Formule 1. Si vous retirez la FIA, il n’y aura plus de Formule 1. C’est aussi simple que cela."