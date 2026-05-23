Racing Bulls sanctionnée et rappelée à l’ordre après une défaillance ’sérieuse’ à Montréal

Les commissaires du Grand Prix du Canada ont infligé une amende de 30 000 euros à Racing Bulls, dont les deux tiers avec sursis, après avoir découvert une défaillance sur la monoplace de Liam Lawson lors des essais libres à Montréal. En cause : le système de désengagement de l’embrayage, un dispositif de sécurité essentiel permettant aux commissaires de déplacer rapidement une voiture immobilisée en piste. L’incident a contribué à provoquer un drapeau rouge durant la séance et relance les interrogations autour de la conception technique choisie par l’écurie de Faenza.

Le problème est apparu lorsque Liam Lawson s’est immobilisé en piste durant la séance d’essais libres sur le Circuit Gilles Villeneuve. Les commissaires ont expliqué que système de désengagement de l’embrayage (Clutch Disengagement System ou CDS en anglais), un bouton situé à l’extérieur de la voiture et destiné à désengager l’embrayage pour permettre aux roues de tourner, n’a pas fonctionné correctement lorsque les commissaires ont tenté de récupérer la monoplace.

Dans leur rapport officiel, les commissaires détaillent les circonstances de l’incident : "L’ingénieur de l’équipe a expliqué le fonctionnement du système CDS. Il a été noté que le système de cette voiture remplissait deux fonctions : celle pour laquelle il est principalement conçu, à savoir désengager l’embrayage lorsque la voiture est immobilisée et que le moteur ne fonctionne plus, ainsi qu’une autre liée au système anti-calage."

"Dans ce cas précis, une rupture d’un raccord a provoqué une fuite hydraulique, entraînant l’arrêt de la voiture. Lorsque le CDS a ensuite été activé par un commissaire, il n’a pas réussi à désengager l’embrayage et la voiture n’a donc pas pu être déplacée."

Les commissaires ont insisté sur la gravité de la situation, soulignant les conséquences directes sur le déroulement de la séance.

"Il s’agit d’un problème sérieux. Cela a entraîné l’interruption de la séance sous drapeau rouge. Si le système avait fonctionné comme le prévoient les règlements, l’incident aurait pu être géré rapidement grâce au déploiement d’une voiture de sécurité virtuelle."

Le document précise également que le délégué technique de la FIA avait déjà exprimé des inquiétudes concernant la conception du CDS utilisé par Racing Bulls.

"Les commissaires prennent note des préoccupations du délégué technique de la FIA concernant la double fonction du CDS sur cette voiture. Le délégué technique a indiqué que l’équipe avait déjà été avertie en 2025 au sujet de la conception du système CDS de ses voitures."

L’audience a également mis en lumière les difficultés rencontrées par les commissaires pour intervenir correctement sur la voiture de Lawson. Le pilote néo-zélandais a lui-même signalé plusieurs problèmes dans la gestion de l’incident.

"Le pilote a indiqué qu’il y avait deux sujets de préoccupation qu’il souhaitait porter à l’attention des commissaires : contrairement à ses instructions et aux pratiques habituelles, les commissaires ont tenté de pousser la voiture alors qu’elle était immobilisée, et le commissaire qui a tenté d’activer le CDS essayait d’appuyer sur un bouton de la caméra embarquée plutôt que sur celui du CDS."

Les commissaires reconnaissent ainsi que des améliorations sont nécessaires dans la formation des équipes d’intervention.

"Cela indique aux commissaires qu’une formation supplémentaire est nécessaire dans ce domaine, malgré le fait que la FIA distribue un document très clair à ce sujet. Nous notons qu’il est évident que la simple diffusion d’un tel document, même très détaillé, nécessite probablement d’être complétée par une forme de formation pratique de la part des organisateurs."