Ricciardo révèle qu’il n’a ’plus du tout suivi la F1’ après l’avoir quittée

Après avoir quitté la grille de la F1 à l’issue du Grand Prix de Singapour 2024, Daniel Ricciardo reconnaît avoir eu besoin de prendre ses distances avec le paddock et le sport automobile. L’Australien explique aujourd’hui retrouver progressivement une relation plus saine avec la discipline, au point de recommencer à suivre régulièrement les courses. Une évolution importante pour l’ancien pilote Red Bull, qui admet avoir traversé une longue période de doute.

Celui qui a gagné huit courses en Formule 1 avait ensuite annoncé sa retraite sportive un an plus tard avant de devenir ambassadeur mondial de Ford Racing. Mais derrière cette reconversion, l’Australien révèle avoir eu besoin d’une véritable coupure avec la F1 afin de digérer la manière dont son aventure s’était terminée, après cette fin frustrante.

"Oui, je regarde" a-t-il révélé dans le podcast Speed Street. "Disons qu’immédiatement après la fin de ma carrière, j’étais blessé, et je ne savais pas vraiment ce que je ressentais vis-à-vis du sport. Vous vous dites ’qu’est-ce que je fais ? Est-ce que je dois complètement m’en éloigner ?’ C’était étrange."

"Donc pendant un moment, je n’ai plus suivi la F1. Maintenant, je regarde, mais je ne vais pas arrêter toute ma journée pour ça. Si je rate la diffusion en direct, je regarderai plus tard dans la journée ou quelque chose comme ça."

L’ancien pilote Red Bull Racing affirme également avoir retrouvé un meilleur équilibre personnel depuis son départ des circuits : "Heureusement, j’ai d’autres centres d’intérêt et d’autres choses à faire, donc mon monde ne s’arrête pas pour ça. Mais est-ce que je regarde ? Est-ce que j’aime ça ? Oui."

Ricciardo estime que le fait d’assister à d’autres événements automobiles a contribué à reconstruire progressivement ce lien avec la compétition, et il a récemment confirmé sa présence aux 500 Miles d’Indianapolis 2026.

"C’est étrange, parce que j’adore ça, mais je l’ai fait pendant tellement longtemps qu’à un moment donné, j’ai simplement senti que j’avais besoin d’une pause. Il y a donc eu une période où je ne regardais presque plus rien. Mais dernièrement, j’ai beaucoup regardé."

Il reconnaît également que certaines expériences vécues en fin de carrière l’ont poussé à remettre en question son rapport au sport automobile : "Beaucoup de choses se sont produites et m’ont fait questionner ma relation avec la course. C’est peut-être ce que j’essayais de dire."

Le natif de Perth insiste sur la violence de la Formule 1 pour les pilotes, et le fait qu’il faille se reconstruire après avoir été broyé par une machine très exigeante, d’autant plus dans le giron Red Bull, que l’on sait impitoyable.

"La course automobile, aussi magnifique soit-elle, peut aussi vous arracher le cœur, peu importe la trajectoire de votre carrière. C’est difficile, il y a énormément de déceptions dans ce sport. Je pense qu’à certains moments, vous vous demandez pourquoi vous aimez ce sport."

"À la fin de ma carrière, je me suis demandé ’pourquoi est-ce que j’aime ça ?’ et j’ai simplement voulu prendre mes distances pendant un moment. Je pense que le fait d’aller à d’autres courses m’a permis de reconstruire une relation plus saine avec ce sport."