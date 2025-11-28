La FIA réunit pilotes et commissaires : cap sur plus de clarté et de cohérence

À l’occasion du Grand Prix du Qatar, la FIA a organisé ce jeudi sa troisième réunion annuelle avec les présidents des commissaires de course de la Formule 1, en présence de plusieurs pilotes du plateau. Les trois commissaires-pilotes désignés pour la saison 2026 avaient également fait le déplacement, renforçant encore l’importance d’un rendez-vous devenu incontournable dans la construction des standards de pilotage modernes.

Ces rencontres, instaurées pour favoriser un dialogue direct entre pilotes et instances décisionnelles, visent à échanger sur les lignes directrices appliquées en piste, les usages en matière de pénalités et la manière dont les règlements doivent évoluer pour rester clairs et cohérents. Pour la FIA, il s’agit aussi d’un moyen stratégique de recueillir des retours concrets et d’affiner ses recommandations chaque fois que nécessaire.

Les directives de pilotages (Driving Standards Guidelines) au centre des débats

Le sujet principal de cette édition concernait les Driving Standards Guidelines (DSGs), introduites en 2022 à la demande des pilotes pour clarifier les règles d’attaque et de défense en course. Ce document, qui se veut vivant, a déjà été mis à jour à deux reprises. Il est également rendu public afin de renforcer la transparence des décisions et d’aider les nouveaux fans à mieux comprendre les interventions des commissaires.

La version spécifique à la F1 a récemment été passée en revue et validée par la GPDA (l’association des pilotes).

Les commissaires ont toutefois rappelé un point fondamental : les DSGs ne sont pas un règlement, mais un outil d’interprétation visant à expliquer la manière dont les règles sont appliquées en situation réelle. Leur objectif reste d’uniformiser les décisions et de garantir l’équité sportive. À ce titre, les données collectées ces trois dernières saisons montrent une amélioration notable de la cohérence dans les verdicts.

Des cas concrets pour illustrer les enjeux

Après une saison riche de 22 Grands Prix et cinq Sprints, marquée par de nombreux incidents en piste, les discussions se sont concentrées sur une poignée de cas emblématiques qui ont alimenté la majorité des débats. Parmi eux :

Piastri – Antonelli (Interlagos) : un duel sur l’intérieur.

Sainz – Bearman (Monza) : dépassement par l’extérieur.

Sainz – Lawson (Zandvoort) : l’application des DSGs dans les virages à long rayon.

Norris – Leclerc (Austin) : les limites de piste et la définition d’un “strike”.

Verstappen – Leclerc (Mexico City) : sortie des limites et gain d’un avantage durable.

Ces exemples ont permis d’explorer les nuances d’interprétation et les cas limites que les lignes directrices ne peuvent pas toujours anticiper.

Les axes d’amélioration exprimés par les pilotes

Au terme des échanges, plusieurs tendances claires ont émergé du côté des pilotes :

Plus de rigueur sur les drapeaux jaunes, avec l’exploration de nouveaux concepts afin d’améliorer la sécurité.

Une préférence pour des auditions post-course lorsque toutes les données nécessaires ne sont pas disponibles en temps réel.

La reconnaissance que les lignes directrices ne peuvent couvrir tous les scénarios, d’où l’importance d’avoir un commissaire-pilote expérimenté à chaque panel.

Un besoin de clarifications sur les drapeaux bleus, potentiellement via une extension des DSGs pour mieux définir les attentes envers les voitures retardées.

La FIA a salué le ton constructif et collégial des échanges, tout comme l’implication des pilotes et des équipes. Les points soulevés serviront de base à de futures évolutions des DSGs, toujours en collaboration avec la GPDA et la Commission des Pilotes de la FIA.

Aucun changement ne sera toutefois appliqué avant la fin de la saison 2025.