Marko doute que Newey fasse un bon directeur d’équipe chez Aston Martin F1

Le Dr Helmut Marko a réagi à la décision surprenante de nommer Adrian Newey prochain directeur de l’écurie Aston Martin F1, à partir de 2026, tandis que Fernando Alonso révèle que le légendaire concepteur occupait déjà de facto le poste de directeur dans les coulisses.

Dans une interview accordée au Kleine Zeitung, Marko, l’un des anciens collègues les plus proches de Newey chez Red Bull, a admis avoir été stupéfait.

"Cela m’a vraiment surpris," a-t-il déclaré. "Nous verrons comment cela se passera dans la pratique."

Marko a averti que ce nouveau rôle impliquait une implication plus importante dans les opérations et la gestion des week-ends de course, ce qui, selon lui, n’est pas le point fort de Newey.

"Ce n’est certainement pas son point fort. Sa grande force réside dans la conception, la configuration des voitures et la qualité de la production et du développement."

"J’ai été très surpris d’apprendre qu’il allait désormais s’orienter davantage vers la gestion de l’équipe."

Alonso a toutefois défendu avec véhémence cette décision et a révélé à sa presse nationale d’autres détails après la journée médias d’hier : Newey agissait déjà comme un patron d’équipe !

Au journal AS, il a déclaré : "Il dirigeait déjà le développement technique de la voiture et de l’équipe, identifiant le personnel nécessaire et les domaines à améliorer. Ce nouveau titre ne fait que rendre officiel ce qui se passait déjà."

"Il était en quelque sorte le patron en coulisses. Il allait être responsable de tout, même sans le titre officiel de ’directeur d’équipe’."

"Avec Andy (Cowell) qui se concentre davantage sur le moteur, le carburant et Honda, tout le monde est à sa place."

Il espère toutefois que Newey aura encore suffisamment de temps pour se consacrer à ses domaines de prédilection : la conception et le design.

"Le rôle de directeur d’équipe est différent aujourd’hui : médias, sponsors, engagements… J’espère qu’Adrian n’aura pas à s’occuper de tout cela et qu’il pourra se concentrer sur l’essentiel."