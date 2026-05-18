Ben Sulayem : ’Seuls ceux qui sont derrière se plaignent’ des nouveaux V6 en F1

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a balayé les critiques concernant les nouveaux V6 hybrides utilisés en F1, tout en confirmant qu’il pousse pour avancer la date de leur remplacement. La FIA a annoncé la dernière réglementation moteur de la F1 l’année suivant l’élection de Ben Sulayem à la présidence. Après leur introduction cette année, certains pilotes, membres d’écuries et fans ont critiqué l’impact qu’elles ont eu sur les courses et sur les performances sur un seul tour.

Cependant, Ben Sulayem a déclaré que ces critiques provenaient principalement d’équipes qui se retrouvent dans une position moins compétitive que celle dont elles jouissaient l’année dernière, et semble donc discréditer les attaques au sujet des nouveaux moteurs... tout en poussant au maximum pour qu’ils soient rapidement remplacés. Le signe d’une tentative de noyer un désamour qui est pourtant une réalité ?

"Nous avons consulté les motoristes et nous avons consulté les équipes" a déclaré Ben Sulayem à Forbes. "Quand j’ai pris mes fonctions, c’était en 2022, cela a été signé en 2022, en août. Mais cela ne s’est pas fait en huit mois."

"Cela a été discuté pendant 18 mois, collectivement, avec toutes les équipes, puis cela a été introduit. Tout le monde a eu le même temps, si vous regardez le mois d’août 2022 et ensuite la mise en œuvre lors des premiers essais qu’ils ont effectués à Barcelone cette année, c’était un délai suffisant pour tout le monde."

"Certains ont eu un problème avec la voiture, certains avec l’unité de puissance et d’autres avec le châssis, mais c’est incroyable de voir que seuls ceux qui sont derrière se plaignent. Avez-vous entendu Mercedes ou Ferrari se plaindre ? Non, bien sûr que non. C’est un cycle."

"Aujourd’hui, vous avez quelqu’un qui est très fort, et ensuite tout le monde veut prendre sa place. C’est le propre des concurrents, être compétitifs. Mais la critique vient uniquement des personnes qui ne s’y sont peut-être pas prises correctement."

Cependant, la FIA a reconnu que certaines améliorations étaient nécessaires pour ses règles de 2026. Accompagnée par les équipes, la fédération a validé un ensemble de modifications de la réglementation, dont la plupart ont été introduites lors de la dernière manche à Miami, tandis que le règlement 2027 comporte déjà des modifications.

"Nous avons eu une discussion après l’Australie, nous avons dû en parler avec notre département technique et la commission monoplace, puis nous avons consulté les pilotes. Nous avons donc consulté les pilotes sur la manière d’appliquer l’électrification et sur une question de sécurité, et maintenant, il semble que cela aille mieux."

"Faire cela, pour la FIA, c’est notre responsabilité. Nous ne prenons pas de décisions juste parce que nous en avons envie. Nous nous engageons, nous consultons, nous rassemblons toutes les informations et ensuite nous voyons ce qui est le mieux pour tout le monde, et non pas pour une seule équipe."

Et Ben Sulayem revient une nouvelle fois sur sa proposition de V8 pour 2031, même s’il dit cette fois qu’il pense à le faire, et non que la décision est prise. S’il fallait encore des preuves que cette proposition peu convaincante est surtout un argument populiste, en voici une.

"Le nouveau moteur, nous avons parlé d’un V8, et je pense de plus en plus à faire revenir le V8 parce qu’à la fin de la saison 2030, la FIA récupère le pouvoir de concevoir le moteur sans même avoir à passer par un vote. Mais nous aimerions le faire un an plus tôt."