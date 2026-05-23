GP du Canada : la F1 active une alerte pluie pour la course à Montréal

Le Grand Prix du Canada s’apprête à basculer dans l’inconnu ce dimanche à Montréal, alors que la FIA a officiellement déclenché une alerte pluie pour la course. Après plusieurs jours de conditions sèches et globalement ensoleillées autour du circuit Gilles Villeneuve, les prévisions météorologiques ont radicalement évolué à l’approche de l’épreuve, laissant entrevoir une course potentiellement perturbée par des averses et un niveau d’adhérence incertain.

Selon les dernières données météorologiques, la probabilité de pluie dépasse désormais les 40 % au moment du départ et pourrait se maintenir tout au long de la journée.

Une situation suffisamment significative pour que la Fédération internationale de l’automobile active son protocole d’alerte, en conformité avec l’article B1.5.11 du règlement sportif de la Formule 1.

Jusqu’ici, le week-end canadien avait été marqué par un temps stable, permettant aux équipes de travailler dans des conditions idéales sur les réglages et l’évolution des monoplaces. Mais ce contraste brutal avec les prévisions du jour de course pourrait rebattre les cartes stratégiques, notamment sur un tracé où les conditions mixtes ont souvent été synonymes de surprises.

La FIA a ainsi confirmé que cette déclaration d’alerte pluie intervient en raison d’une probabilité de précipitations supérieure à 40 % détectée par les services météorologiques officiels, un seuil réglementaire suffisant pour enclencher ce type de notification.

Même si les précipitations attendues ne devraient pas être particulièrement intenses, leur caractère continu pourrait suffire à rendre la piste évolutive et à compliquer les choix de pneumatiques.

Dans ce contexte, les équipes restent en veille maximale, conscientes que la moindre variation d’intensité pourrait transformer la hiérarchie observée jusque-là en qualifications et lors des essais.

À Montréal, où les erreurs se paient cher entre les murs du circuit Gilles Villeneuve, la pluie pourrait bien devenir l’élément déclencheur d’un Grand Prix totalement imprévisible ! On prend, non ?