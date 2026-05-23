Polémique sur les équipes B : Red Bull réplique à McLaren F1

Dans une lettre retentissante à la FIA, Zak Brown, le PDG de McLaren Racing, s’est élevé contre les multi-propriétés en F1, à savoir le fait qu’une équipe A (au hasard, Red Bull) possède une équipe B (au hasard, Racing Bulls). L’Américain souhaite ardemment que ce système soit abandonné ou encadré à l’avenir, étant donné l’avantage compétitif procuré selon lui. Un débat qui revient alors que Mercedes s’intéresse de près aux 24 % d’Otro Capital dans l’équipe Alpine F1.

Dans le paddock de Montréal, Andrea Stella, le patron de McLaren F1, a voulu préciser la position de son supérieur. L’Italien assure viser le bien-être du sport et appelle au consensus global, ce qui est bien sûr chimérique…

« Ce que Zak a exprimé, en représentant l’opinion et la position de McLaren, s’inscrit dans un processus que nous voulions constructif et sain, mais aussi très clair. Très clair sur un principe avec lequel je serais vraiment curieux de voir si l’une des parties prenantes de la Formule 1 n’est pas d’accord, à savoir que c’est un championnat entre constructeurs indépendants. Nous croyons fermement que ce principe devrait être totalement appliqué. Et la raison pour laquelle nous voulons que ce principe et ce point soient discutés est que nous estimons, d’un point de vue pratique, qu’il y a plus à faire. Nous sommes satisfaits de la façon dont cela est perçu. »

« Comme je l’ai déjà dit, il y a un accord philosophique de la part de presque toutes les parties prenantes, selon moi. Il est maintenant temps pour la communauté de la F1 de réfléchir à la manière de le mettre pleinement en œuvre, de sorte que l’équité dans le jeu et dans la compétition soit totalement atteinte, et aussi pour que la véritable portée des règlements techniques, sportifs et financiers prenne vie. »

Alan Permane, le patron de Racing Bulls, est directement visé par les accusations de McLaren F1. Mais Zak Brown n’a-t-il pas un peu raison quand il estime que Red Bull et Racing Bulls tirent mutuellement profit de leurs synergies ?

« Je ressens certainement le bénéfice de faire partie de la famille Red Bull et de relever de l’Autriche, du groupe de projets d’entreprise de Red Bull. Notre relation avec Red Bull Racing est avant tout une relation client-fournisseur. Nous leur prenons des suspensions, nous leur prenons des boîtes de vitesses, et divers autres composants autorisés par le règlement technique, que nous suivons très rigoureusement. Et en réalité, je dois dire qu’ayant travaillé dans une équipe où nous n’avions pas du tout cette relation, et maintenant dans une équipe où nous l’avons, beaucoup de travail est consacré à s’assurer que nous respections ces règles. Donc, beaucoup d’efforts qui pourraient être déployés dans d’autres domaines sont consacrés à garantir le respect de cette réglementation. Je ne vois donc aucun problème avec notre façon de fonctionner actuellement. »

Laurent Mekies, du côté de Red Bull, a sans surprise appuyé la position de Permane. Il assure McLaren F1 de sa bonne foi et renvoie la balle en touche : après tout, Mercedes n’a-t-elle pas aussi des liens étroits avec ses équipes clientes ? Et Ferrari avec Haas F1 ?

« Nous voulons tous 11 équipes qui courent indépendamment en piste, et nous avons franchi de nombreuses étapes en tant que sport ces dernières semaines, ces derniers mois et ces dernières années, pour essayer de garantir de plus en plus d’indépendance à chaque équipe qui court en piste. Si une partie prenante, que ce soit une autre équipe ou n’importe qui d’autre, estimait que d’autres mesures sont nécessaires pour garantir l’indépendance des 11 écuries, nous la soutiendrions. Nous ne croyons pas que ce soit une question de propriété principale d’une équipe. »

« À notre avis, il y a beaucoup de façons différentes pour les équipes de collaborer dans la voie des stands. Comme je l’ai dit, fourniture d’unités de puissance, de boîtes de vitesses, de suspensions, propriétés partielles, propriétés totales. Nous sommes tout à fait favorables à toute mesure supplémentaire visant à garantir que, indépendamment de notre partenariat stratégique ou de notre structure de propriété, nous courions indépendamment en piste. »

« Nous estimons que c’est le cas aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, nous encouragerons totalement toute autre mesure que nous jugerons nécessaire pour notre sport. »