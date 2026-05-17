Trop de clémence côté FIA ? Une saison F1 sans points de pénalité pour le moment !

Alors que la Formule 1 continue de débattre des effets de sa réglementation moteur et de ses choix techniques récents, un changement plus discret mais potentiellement tout aussi structurant est passé largement sous les radars en ce début de saison. Après quatre Grands Prix et deux courses Sprint, aucun point de pénalité n’a encore été infligé aux pilotes par les commissaires, une situation inédite comparée aux exercices précédents. Ce basculement interroge sur l’évolution de l’arbitrage en piste et sur ses conséquences possibles pour l’attaque des pilotes en course.

Ce contraste est d’autant plus marqué que les dernières saisons avaient vu une application particulièrement stricte du système de points de pénalité, pouvant mener à des suspensions automatiques en cas de cumul excessif. Le cas de certains pilotes, contraints de modifier leur approche en raison de leur capital de points, reste encore récent dans les esprits du paddock.

En 2024, Kevin Magnussen était devenu le premier pilote à atteindre la limite des 12 points de pénalité, déclenchant une suspension automatique, l’obligeant à manquer le Grand Prix d’Azerbaïdjan, remplacé alors par Oliver Bearman. Un an plus tard, Max Verstappen lui-même avait dû gérer une situation délicate après avoir atteint 11 points de pénalité, à la suite de sa collision avec George Russell en Espagne, un incident sanctionné de manière jugée plutôt clémente de part son caractère intentionnel.

Pour 2026, les ajustements apportés au règlement ont ouvert la voie à des sanctions potentiellement plus sévères pour les incidents les plus graves, tout en introduisant une approche plus clémente pour les accrochages jugés mineurs. Dans les faits, les commissaires ont jusqu’ici choisi de ne pas ajouter de points de pénalité à leurs décisions, même dans des cas qui auraient, par le passé, conduit à des sanctions plus lourdes.

Plusieurs incidents récents illustrent cette évolution. À Shanghai, Esteban Ocon a percuté Franco Colapinto après une manœuvre jugée trop optimiste, envoyant son rival en tête-à-queue. Ocon a reçu une pénalité de 10 secondes, mais aucun point de pénalité n’a été ajouté à sa superlicence.

Dans le même esprit, la collision entre Kimi Antonelli et Isack Hadjar lors de la course Sprint du même week-end n’a pas non plus donné lieu à des points de pénalité, confirmant une tendance nette des commissaires à limiter l’impact du système disciplinaire.

Pour rappel, Magnussen avait été sanctionné de deux points pour un accrochage similaire avec Yuki Tsunoda dans le même virage, illustrant à quel point le traitement des incidents peut varier d’une saison à l’autre.

Sur les deux dernières saisons, les commissaires ont distribué en moyenne plus de trois points de pénalité par pilote titulaire, avec 65 points attribués en 2025 et 67 l’année précédente. La majorité de ces sanctions concernait des accrochages en course, suivis par les infractions liées aux sorties de piste forcées.

À ce rythme, la tendance actuelle pourrait conduire à une saison où seuls les incidents les plus graves entraîneraient encore des points de pénalité. Une perspective particulièrement importante pour certains pilotes comme Bearman, qui entamait la saison avec 11 points et devra franchir les deux premiers jours du Grand Prix du Canada sans incident pour retomber à 9 points et éloigner la menace d’une suspension automatique.

Cette évolution du traitement disciplinaire pourrait également avoir des implications sur le comportement en piste. Historiquement critique envers ce système, Verstappen ne s’en est jamais caché, déclarant détester "ces stupides points de pénalité". L’an dernier encore, alors qu’il s’approchait dangereusement d’une suspension, il avait vivement réagi face aux questions des médias, qualifiant certains journalistes de "puérils".

Reste désormais à savoir si cette nouvelle approche des commissaires va influencer le déroulement des courses. En réduisant la pression liée aux sanctions, la F1 risque-t-elle d’encourager des manœuvres plus agressives ? Ou au contraire, les pilotes resteront-ils prudents malgré un cadre disciplinaire assoupli ?

Dans un contexte où les voitures actuelles génèrent des écarts de vitesse plus importants en virage et en ligne droite, la question de l’arbitrage apparaît plus sensible que jamais. Un assouplissement trop marqué des sanctions pourrait ainsi intervenir à un moment où certains estiment au contraire que les pilotes devraient faire preuve de davantage de prudence dans leurs défenses et attaques en piste.