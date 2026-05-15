’Cela ne sort pas de nulle part’ : Ben Sulayem défend son annonce sur le retour du V8 en F1

Mohammed Ben Sulayem a détaillé son projet de retour à des moteurs V8 en F1 à l’horizon 2031, un projet qu’il a annoncé seul et a présenté récemment. Il assure que les équipes ont été consultées, et que cette idée est positive, en dépit du peu de différence qu’offriront ces moteurs, qui seront forcément impactés par l’obligation d’efficience et de réduction de la taille. Mais selon lui, ce serait avant tout une question budgétaire, et la réduction de l’hybridation, pourtant à contre courant de la tendance automobile, serait la clé.

Le président de la Fédération Internationale de l’Automobile s’est également félicité des efforts faits sur la réglementation 2026 et ses modifications apportées à Miami, après la quatrième course de l’année. Selon lui, les changements effectués sur la gestion de l’énergie ont été réussis, car il a vu une compétitivité meilleure et plus naturelle en Floride, par rapport aux trois courses précédentes. Après le week-end de Miami, il s’est félicité des changements en matière de gestion.

"Les changements que nous avons apportés ont fonctionné" a déclaré Ben Sulayem à Car and Driver. "Vous pouvez voir que le niveau de compétitivité est bien plus élevé qu’il ne l’était en Australie."

Il est ensuite revenu sur ses récents propos sur le retour des moteurs V8 en Formule 1. Il a récemment fait une grande déclaration annonçant le retour du V8 en F1, et il confirme que cela va arriver : "C’est en train de se produire. Mais bien sûr, une consultation est également nécessaire. En 2031, la FIA n’aura besoin d’aucun vote. Mais il ne s’agit pas de cela. Il s’agit d’écouter les constructeurs."

Pour Ben Sulayem, réintroduire les V8 en Formule 1 est une évidence, mais il est conscient que les cylindrées devront être plus réduites : "Je crois que, dans un souci de durabilité en ce qui concerne le business, le maintien de l’activité, le prix, l’efficacité, la légèreté, le son pour les fans, je pense que vous cochez beaucoup de cases ici."

"Tout d’abord, il faut obtenir la puissance. On ne peut pas obtenir la puissance avec moins d’un 2,5 ou un 2,6, donc on parle de 2,6 à 3,0 litres. Ensuite, en ayant une répartition d’énergie de 10 %, on arrivera aux 880 chevaux, mais alors le moteur à combustion de la voiture sera d’environ 650 chevaux."

On peut s’interroger de la volonté de repasser au V8 pour des questions de bruit, si les moteurs atteignent des régimes similaires aux V6, qui développaient jusqu’à 16 000 tours. Le V8 pourrait être un peu plus bruyant s’il est atmosphérique, mais il est difficile d’imaginer qu’il n’aura pas de turbo pour des questions d’efficience.

"Parce qu’une chose à laquelle nous devons aussi faire attention est : d’où tirez-vous la puissance si vous avez une petite cylindrée ? C’est la culasse et les régimes, donc si vous êtes un peu haut, ce sera agaçant pour les jeunes enfants. Vous ne voulez donc pas que cela dépasse 15 500 à 16 000 tr/min."

Selon Ben Sulayem, ses commentaires concernant les V8 sont nés de discussions réelles se déroulant en coulisses entre la FIA, la Formula One Management et les écuries.

"Cela ne sort pas de nulle part. Cela vient après beaucoup de consultations avec les autres motoristes, et pour avoir la supermajorité, nous devrons l’introduire un an plus tôt, je dis, pas pour l’apporter ou ne pas l’apporter. Non, c’est une question d’un an."

Une partie de l’insistance de Ben Sulayem à faire revivre le V8 découle des coûts autour des moteurs hybrides, et il est convaincu que cela créera des opportunités : "Je crois que lorsque nous l’introduirons, je sens que même McLaren construira son propre moteur"

"Pourquoi vont-ils vers les autres pour construire un moteur ? Parce que c’est une unité compliquée. Ils se sont dit ’il vaudrait mieux aller acheter ce qui est disponible, plutôt que d’aller introduire un nouveau moteur’."

"Mais ensuite vous verrez la compétitivité entre eux. Vous dites ’voici les règles’. Nous mettons simplement un plafond et nous nous assurons qu’ils ne dépassent pas la R&D, à l’exception de ce qui leur est alloué avec le plafonnement des coûts."