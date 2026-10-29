Une bataille à 5 : qui terminera vice-champion du monde de F1 derrière Antonelli ?

Alors que Kimi Antonelli n’est plus qu’à deux points de décrocher son premier titre mondial, la bataille pour la deuxième place du championnat pilotes s’annonce particulièrement disputée. George Russell, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc et Lando Norris peuvent encore prétendre au statut de vice-champion du monde 2026, à cinq Grands Prix de la fin de saison. Si Verstappen semble disposer de la meilleure dynamique après une impressionnante série de podiums, les écarts restent suffisamment faibles pour que la hiérarchie évolue rapidement. Le Grand Prix du Mexique pourrait déjà donner une indication importante sur l’issue de cette lutte.

Le championnat du monde de Formule 1 2026 semble désormais promis à Kimi Antonelli. Vainqueur du Grand Prix des États-Unis avec 13 secondes d’avance sur ses poursuivants, le pilote Mercedes a signé à Austin sa neuvième victoire de la saison et s’est considérablement rapproché de son premier sacre mondial.

L’Italien possède désormais 123 points d’avance sur son équipier George Russell, alors que 125 points restent à distribuer. Il pourrait donc être couronné dès ce week-end à Mexico si Russell et Hamilton ne s’imposent pas, ou simplement en terminant au moins neuvième. Une formalité en apparence pour Antonelli, qui n’a échoué à atteindre cette position qu’à deux reprises lors des 18 premières courses de la saison.

Mais derrière le jeune pilote Mercedes, la lutte est loin d’être terminée. Cinq pilotes peuvent encore raisonnablement envisager de terminer à la deuxième place du classement général, avec des trajectoires très différentes à l’approche des dernières manches.

George Russell occupe toujours cette position, mais son avance est devenue particulièrement fragile. Lewis Hamilton ne compte qu’un point de retard, tandis que Max Verstappen s’est considérablement rapproché grâce à ses performances récentes. Charles Leclerc reste également dans la course, alors que Lando Norris conserve un espoir plus lointain.

Avec les Grands Prix du Mexique, du Brésil, de Las Vegas, du Qatar et d’Abu Dhabi encore au programme, la bataille pour le statut de vice-champion du monde va devenir le principal enjeu individuel de cette fin de championnat.

Verstappen, le favori grâce à sa remontée spectaculaire

S’il ne figure pas encore parmi les trois premiers du classement général, Max Verstappen semble actuellement le mieux placé pour terminer la saison derrière Antonelli.

Le pilote Red Bull affiche une régularité remarquable depuis plusieurs semaines, avec six podiums consécutifs, dont deux victoires obtenues à Sepang et à Singapour. Cette série lui a permis de réduire considérablement son retard sur George Russell. Alors qu’il occupe toujours la quatrième place du championnat, le quadruple champion du monde n’est plus qu’à six points du Britannique.

La dynamique joue donc clairement en sa faveur, d’autant que les circuits restant au calendrier lui ont particulièrement réussi par le passé. En 2025, Verstappen avait terminé troisième au Mexique et au Brésil avant de conclure la saison par trois victoires consécutives à Las Vegas, au Qatar et à Abu Dhabi.

Une répétition de performances similaires pourrait lui permettre de dépasser rapidement Russell et Hamilton, puis de consolider sa position jusqu’à la finale. Sa capacité à exploiter les progrès de Red Bull et à maintenir son niveau de performance sur des circuits très différents constitue l’un de ses principaux atouts.

Avec seulement six points à reprendre au deuxième du championnat, Verstappen possède désormais une véritable occasion de transformer une saison longtemps compliquée en une deuxième place finale.

Russell doit stopper sa mauvaise série

Pour George Russell, la situation est presque inverse. Le Britannique avait abordé la saison avec l’ambition de se battre pour son premier titre mondial, mais il se retrouve désormais à plus de 100 points de son équipier Antonelli, à seulement cinq courses de la fin.

Sa deuxième place actuelle reste néanmoins un objectif important. Terminer vice-champion du monde, ou même troisième, lui permettrait d’obtenir le meilleur classement de sa carrière en Formule 1, après ses quatrièmes places de 2022 et 2025.

Encore faut-il retrouver le niveau de performance affiché plus tôt dans la saison. Russell n’a inscrit que trois points lors des trois derniers Grands Prix, une série particulièrement coûteuse qui a permis à ses principaux adversaires de revenir dans son sillage. Avec un seul point d’avance sur Hamilton et six sur Verstappen, il ne dispose pratiquement plus d’aucune marge d’erreur.

Le pilote Mercedes devra notamment retrouver de la constance et éviter de nouvelles contre-performances s’il souhaite conserver sa position au championnat. Il pourra toutefois compter sur certains circuits qui lui ont réussi récemment, à commencer par Las Vegas. Sur le tracé urbain du Strip, Russell a terminé premier et deuxième lors des deux dernières éditions, ce qui pourrait lui offrir une occasion de reprendre des points importants à ses rivaux.

Reste à savoir si Mercedes sera capable de lui fournir une monoplace suffisamment compétitive pour renouer avec les premières places, alors qu’Antonelli continue d’enchaîner les succès au volant de la même W17.

Hamilton sous la menace de Leclerc

Chez Ferrari, la bataille pour la deuxième place du championnat concerne également les deux pilotes de la Scuderia.

Lewis Hamilton occupe actuellement le troisième rang du classement général, à seulement un point de Russell. Mais le septuple champion du monde voit son équipier Charles Leclerc revenir progressivement sur lui.

Les dernières courses ont mis en évidence une différence de dynamique entre les deux hommes. Hamilton a terminé sixième puis quatrième lors des deux derniers Grands Prix, tandis que Leclerc s’est classé deuxième à Singapour et à Austin.

Le Monégasque semble ainsi avoir retrouvé un meilleur rythme au moment d’aborder la dernière partie de la saison. Il reste sur cinq arrivées consécutives parmi les quatre premiers, une régularité qui lui permet de demeurer pleinement engagé dans la lutte pour la deuxième place du championnat. Leclerc accuse encore huit points de retard sur Hamilton, mais cet écart pourrait rapidement disparaître si les tendances récentes se confirment.

Le calendrier pourrait également jouer en faveur du Monégasque. En 2025, Leclerc avait notamment terminé deuxième au Mexique, puis quatrième à Las Vegas et à Abu Dhabi. Hamilton, de son côté, n’avait pas réussi à faire mieux qu’une huitième place sur les cinq derniers circuits figurant au calendrier de cette saison. Ces résultats passés ne garantissent évidemment rien pour les prochaines semaines, mais ils constituent un élément supplémentaire à prendre en compte dans cette confrontation interne.

Pour Leclerc, l’enjeu est également de retrouver un classement qu’il connaît déjà, puisqu’il avait terminé vice-champion du monde en 2022. Hamilton peut quant à lui encore viser une deuxième place finale pour sa première saison complète sous la réglementation 2026, mais il devra inverser la tendance face à son équipier.

Norris, un outsider qui doit réussir une fin de saison parfaite

Plus loin au classement, Lando Norris conserve mathématiquement ses chances de terminer vice-champion du monde, même si sa situation est nettement plus compliquée. Le champion du monde 2025 occupe actuellement la sixième place du championnat, à 31 points de George Russell.

Sa défense du titre mondial a touché à sa fin sans avoir produit les résultats espérés, malgré quelques performances particulièrement convaincantes au cours de la saison. Le Britannique avait notamment semblé en mesure de revenir dans la lutte pour les premières places en remportant deux Grands Prix consécutifs, en Hongrie puis aux Pays-Bas.

Il avait également affiché un rythme susceptible de lui permettre de viser la victoire à Madrid, où il avait finalement terminé troisième à cause d’une VSC malchanceuse pour lui.

Mais la dynamique s’est ensuite inversée, McLaren rencontrant davantage de difficultés face à ses principaux concurrents. Norris reste sur une quatrième et une cinquième place lors des deux dernières courses, des résultats insuffisants pour combler rapidement son retard au championnat.

Il peut néanmoins espérer retrouver de meilleures performances sur certains des circuits encore au programme, dont les caractéristiques pourraient davantage convenir à sa monoplace que celles des derniers rendez-vous.

Son bilan récent sur ces tracés constitue également un motif d’espoir. En 2025, Norris avait remporté les Grands Prix du Mexique et du Brésil, tandis qu’il s’était également imposé à Abu Dhabi en 2024.

Pour espérer remonter jusqu’à la deuxième place, il devra toutefois non seulement retrouver le chemin des podiums, voire de la victoire, mais également compter sur des résultats moins favorables de Russell, Hamilton, Verstappen et Leclerc. Avec quatre adversaires à dépasser et seulement cinq Grands Prix restants, le défi s’annonce particulièrement difficile.

Ecclestone fait sa prédiction !

Bernie Ecclestone a déjà fait son pari ! Il s’attend à ce que Max Verstappen remporte la bataille.

Ecclestone, qui fête ses 96 ans ce mercredi, a confié au journal Blick qu’il prévoit que Verstappen finira devant ses rivaux.

"Max terminera deuxième du championnat du monde," a déclaré l’ancien grand patron de la F1.

Ecclestone voit toutefois au-delà de cette lutte, envisageant un possible duel entre Verstappen et Antonelli l’année prochaine.

"Les fans peuvent déjà se réjouir de 2027, année où Antonelli, un sportif impeccable et extrêmement rapide, affrontera Verstappen."

"Max aura besoin d’une voiture performante dès la toute première course. Pas comme cette saison !"