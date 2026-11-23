Esteban Ocon pourrait avoir trouvé une porte de sortie en Formule 1 pour 2027. Écarté de Haas au profit de Rafael Câmara, le Français alimente désormais les rumeurs d’une arrivée chez Aston Martin dans un rôle de pilote de réserve, avec la possibilité de découvrir la monoplace motorisée par Honda dès les essais d’après-saison à Abu Dhabi. Dans le même temps, son remplaçant brésilien a officiellement renoncé à poursuivre sa conquête du titre de Formule 2 pour disputer les deux derniers Grands Prix de la saison, privilégiant son apprentissage en F1.

L’avenir d’Esteban Ocon en Formule 1 pourrait commencer à se préciser. Alors que le Français ne conservera pas son baquet chez Haas en 2027, plusieurs informations apparues pendant le Grand Prix de Las Vegas font état de discussions avancées avec Aston Martin pour un poste de pilote de réserve.

Selon les rumeurs circulant dans le paddock, un accord aurait même déjà été signé entre les deux parties, bien qu’aucune annonce officielle ne soit intervenue à ce stade.

Cependant, Ocon a lui-même contribué à alimenter ces spéculations en publiant sur ses réseaux sociaux deux photographies qui semblent suggérer qu’il se prépare à reprendre le volant prochainement.

Quelques jours après les premières rumeurs concernant son arrivée chez Aston Martin, Esteban Ocon a partagé deux clichés particulièrement évocateurs.

Sur le premier, le pilote français apparaît au volant de son simulateur personnel, en train de parcourir le circuit de Yas Marina, à Abu Dhabi.

Sur le second, il effectue une séance de préparation physique consacrée au renforcement de sa nuque, un exercice particulièrement important pour les pilotes de Formule 1 en raison des contraintes imposées par les forces latérales et longitudinales.

Pour accompagner ces photographies, Ocon s’est contenté d’un message très bref : "En avant", suivi d’un émoji représentant un biceps contracté.

Le choix des images et leur publication à ce moment précis ont immédiatement renforcé les spéculations concernant son avenir.

Le Français pourrait en effet effectuer ses premiers tours au volant d’une Aston Martin à l’occasion des essais d’après-saison organisés à Abu Dhabi, après le dernier Grand Prix du championnat.

Une telle opportunité lui permettrait de découvrir la monoplace équipée du groupe propulseur Honda et de commencer son intégration dans une nouvelle structure avant la saison 2027.

Pour l’instant, les publications d’Ocon restent donc des indices.

Câmara privilégie la F1 au titre de Formule 2

Pendant que l’avenir d’Ocon fait l’objet de nombreuses interrogations, celui de Rafael Câmara est désormais parfaitement défini.

Haas a confirmé hier soir que le Brésilien de 21 ans disputera les deux derniers Grands Prix de la saison 2026, au Qatar du 27 au 29 novembre, puis à Abu Dhabi du 4 au 6 décembre.

Déjà annoncé comme titulaire pour l’ensemble de la saison 2027, Câmara poursuivra ainsi son apprentissage aux côtés d’Oliver Bearman après ses deux premières participations en Formule 1, à São Paulo et à Las Vegas.

Cette décision entraîne toutefois une conséquence importante pour le jeune pilote : il renonce à ses chances de décrocher le titre de Formule 2 cette année.

Câmara occupait en effet la tête du championnat de F2, mais devait choisir entre poursuivre sa lutte pour le titre avec Invicta Racing et profiter de deux nouveaux week-ends de compétition au volant d’une Formule 1.

Le Brésilien a finalement privilégié sa préparation pour 2027, mettant prématurément un terme à sa campagne dans l’antichambre de la catégorie reine.

Rafael Câmara doit donc quitter Invicta Racing plus tôt que prévu. Le Brésilien a confirmé depuis son départ de l’équipe de Formule 2 dans un message publié sur ses réseaux sociaux, exprimant sa reconnaissance envers les personnes qui l’ont accompagné au cours de cette étape de sa carrière.

"Notre aventure ensemble se termine plus tôt que prévu", a écrit Câmara.

"Nous avons franchi des étapes importantes dans mon parcours vers la Formule 1, et je serai toujours reconnaissant pour le soutien, la confiance et les souvenirs que nous avons construits ensemble au fil du temps."