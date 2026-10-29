Pérez reconnaît les difficultés de Bottas mais met Cadillac F1 en garde sur une éviction éventuelle

Alors que Sergio Pérez vient de prolonger son contrat avec Cadillac jusqu’en 2029 au moins, l’avenir de son équipier Valtteri Bottas demeure beaucoup plus incertain. Présent devant les médias à l’occasion de son Grand Prix national au Mexique, le pilote mexicain a pris la défense du Finlandais, dont les performances sont régulièrement remises en question depuis les débuts de l’écurie américaine en Formule 1. Pérez estime qu’un changement de pilote ne réglerait pas nécessairement les difficultés rencontrées par Cadillac et souhaite poursuivre leur collaboration, tout en reconnaissant que la décision finale ne lui appartient pas.

Cadillac a mis fin aux interrogations concernant l’avenir de Sergio Pérez en officialisant hier une prolongation de contrat portant sur plusieurs saisons, qui garantit sa présence au sein de l’écurie américaine jusqu’en 2029 au minimum.

Une marque de confiance importante envers le Mexicain de 36 ans, qui avait rejoint le projet pour accompagner les débuts du constructeur américain en Formule 1 et contribuer à son développement.

La situation est en revanche moins claire pour Valtteri Bottas. Le Finlandais reste sous pression après une première saison irrégulière au sein de la nouvelle structure, et sa présence aux côtés de Pérez en 2027 n’est pas encore assurée.

Interrogé sur l’avenir de son équipier à l’occasion du Grand Prix du Mexique, Pérez a néanmoins tenu à rappeler les qualités et l’expérience du Finlandais, qu’il considère toujours comme un élément important du projet Cadillac.

"Je l’ai déjà dit auparavant. Valtteri est un pilote fantastique, il possède l’un des meilleurs palmarès de la F1 actuelle et il a énormément d’expérience, autant que moi."

"Au bout du compte, il a été très loin derrière lors de certaines courses, mais je pense que nous travaillons très bien ensemble et que nous apportons énormément à l’équipe."

Le Mexicain ne cherche donc pas à nier les difficultés rencontrées par Bottas, mais estime que les performances individuelles ne doivent pas faire oublier la contribution des deux pilotes au développement de Cadillac.

Pour une écurie qui dispute sa toute première saison en Formule 1, l’expérience accumulée par ses deux titulaires représente un atout dans la compréhension de la monoplace et l’identification des domaines nécessitant des améliorations.

Pérez prévient Cadillac : remplacer Bottas ne serait pas forcément la solution

Si Bottas devait perdre son volant, Cadillac devrait trouver un remplaçant capable non seulement d’apporter des performances, mais aussi de s’adapter rapidement à une équipe encore en pleine construction.

Pérez doute qu’un changement de pilote suffise à résoudre les problèmes rencontrés par la formation américaine.

Le Mexicain estime même que le niveau qu’il affiche actuellement pourrait compliquer la tâche d’un éventuel nouveau venu, particulièrement si Bottas lui-même éprouve des difficultés à suivre son rythme.

"Je pense qu’il sera très difficile pour quiconque arrivera de suivre mon rythme."

"Si Valtteri rencontre des difficultés, je pense que ce sera encore plus compliqué pour quelqu’un d’autre. Mais, au final, ce n’est pas ma décision. J’aimerais beaucoup continuer avec Valtteri. Il a énormément apporté à l’équipe."

Si l’incertitude demeure autour de Bottas, Pérez connaît désormais son propre avenir.

Sa prolongation jusqu’en 2029 au moins confirme la volonté de Cadillac de s’appuyer sur lui à long terme, au-delà des difficultés inhérentes à une première saison dans la discipline.

Le Mexicain avait d’ailleurs laissé entendre, avant même l’annonce officielle de son nouveau contrat, qu’il souhaitait poursuivre l’aventure pendant plusieurs années.

À ses yeux, le développement d’une nouvelle écurie de Formule 1 exige du temps, et une seule saison supplémentaire ne suffirait pas pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixés.

"Je suis motivé à l’idée de continuer et de faire progresser ce projet."

"Je sais qu’en seulement une année supplémentaire, je ne pourrai pas accomplir ce que je souhaite avec Cadillac, et je suis motivé pour poursuivre pendant encore de nombreuses années."

Cette ambition explique son engagement sur la durée auprès du constructeur américain, qui peut désormais compter sur la continuité de l’un de ses deux pilotes pour les prochaines saisons.

Reste à déterminer si Bottas bénéficiera de la même confiance ou si Cadillac F1 jouera la carte "Colton Herta", un vrai risque côté performances, ou la sécurité avec Esteban Ocon, qui est disponible sur le marché des pilotes.