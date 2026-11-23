La rivalité entre Max Verstappen et George Russell a connu un nouvel épisode particulièrement tendu au Grand Prix de Las Vegas, avec un accrochage en essais libres, des accusations et plusieurs déclarations incendiaires. Pourtant, Toto Wolff ne semble pas particulièrement préoccupé par cette escalade verbale. Le directeur de Mercedes considère au contraire que les provocations entre les deux pilotes contribuent au spectacle de la Formule 1. Malgré les tensions et les critiques adressées à Russell par Verstappen, l’Autrichien n’a pas hésité à saluer la performance du Néerlandais, vainqueur d’une course qu’il estime parfaitement maîtrisée.

Les relations entre Max Verstappen et George Russell ne sont manifestement pas près de s’apaiser. Près de deux ans après leur confrontation particulièrement virulente au Grand Prix du Qatar 2024, les deux pilotes se sont de nouveau retrouvés au centre d’une polémique pendant le week-end de Las Vegas.

Cette fois, tout a commencé par un accrochage lors de la dernière séance d’essais libres, avant que les tensions ne se prolongent à travers plusieurs déclarations publiques.

En course, Verstappen et Russell se sont ensuite disputé la première place pendant une grande partie du Grand Prix, jusqu’à ce qu’une erreur du Britannique en fin d’épreuve ne mette un terme à ses ambitions. De quoi provoquer des propos très méprisants de Verstappen envers son rival en conférence de presse.

Mais contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, Toto Wolff ne considère pas nécessairement cette rivalité comme un problème pour Mercedes ou pour la Formule 1.

Interrogé après la course sur l’opportunité pour George Russell de se lancer dans une guerre psychologique avec Max Verstappen, Toto Wolff a préféré relativiser la situation. Le directeur de Mercedes rappelle que les deux pilotes se connaissent depuis de nombreuses années, bien avant leur arrivée dans la catégorie reine.

Leur rivalité remonte notamment à leurs années de karting, ce qui pourrait expliquer la facilité avec laquelle leurs affrontements sportifs se transforment en échanges particulièrement piquants.

"Ils se connaissent depuis tellement longtemps, depuis le karting", a déclaré Wolff.

L’Autrichien considère que les deux hommes se livrent à un jeu psychologique dans lequel chacun tente régulièrement de provoquer l’autre.

"Je pense que c’est probablement un peu un jeu du chat et de la souris."

"Ces provocations, d’un côté comme de l’autre, constituent un autre élément positif pour le spectacle."

Interrogé sur l’existence d’un éventuel échange entre les deux pilotes après l’accrochage de Las Vegas, Wolff a laissé entendre que la réunion devant les commissaires après les Libres avait probablement été animée.

"Je suppose qu’il y a eu quelques échanges un peu tendus dans la salle des commissaires."

Wolff reconnaît la supériorité de Verstappen à Las Vegas

Malgré les tensions entre Verstappen et son pilote, Toto Wolff n’a pas cherché à minimiser la qualité de la prestation du Néerlandais.

Le directeur de Mercedes, qui avait publiquement manifesté son intérêt pour Verstappen après l’annonce du départ de Lewis Hamilton vers Ferrari, continue de reconnaître les qualités exceptionnelles du quadruple champion du monde.

À Las Vegas, l’Autrichien estime que le pilote Red Bull a fait la différence grâce à une course sans erreur, dans des conditions où la gestion de l’énergie et les nombreux dépassements rendaient pourtant les affrontements particulièrement imprévisibles.

"Je pense que Max mérite sa victoire. Il n’a commis aucune erreur, et c’est pour cela qu’il a gagné la course", a expliqué Wolff.

Le directeur de Mercedes a notamment souligné la capacité de Verstappen à répondre immédiatement aux attaques de ses adversaires.

"Il avait toujours une réponse. Il a réalisé de très belles manœuvres."