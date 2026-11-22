Wolff est ’déçu’ mais relativise les ’erreurs’ d’Antonelli et Russell à Las Vegas
"Si on n’avait pas déjà gagné le championnat j’aurais été très agacé."
Mercedes F1 pensait jouer la victoire au Grand Prix de Las Vegas, George Russell réussissant à dépasser Max Verstappen à de nombreuses reprises, tandis que Kimi Antonelli est remonté de la sixième place pour se mêler à la lutte. Mais un accident du Britannique et une mauvaise stratégie d’énergie de l’Italien ont ruiné toute chance de podium pour l’équipe, ce qui a un peu frustré Toto Wolff, le directeur.
L’équipe qui a remporté les deux titres mondiaux espérait ajouter une nouvelle victoire à sa belle série de trophées de la saison, mais c’est finalement une deuxième course consécutive sans podium pour Mercedes.
"Je suis assez déçu. Je veux dire, la course était vraiment divertissante. De l’énergie, des échecs, du jeu. C’était incroyable, c’était comme l’Indy 500 avec de l’énergie. Ca m’a plu. Certains aimeront, d’autres non" a déclaré Wolff.
"À la fin, c’était malheureux. Évidemment George a fait une erreur et a percuté le mur. Ouais, une erreur. Une erreur, il voulait dépasser là. Il a raté le freinage, c’était sale et il l’a mise dans le mur. C’est un endroit où la piste est sale, c’était une faute évitable mais les deux ont fait une erreur."
"Et Kimi un peu pareil, il voulait rester derrière Max a levé le pied de l’accélérateur et ça a vidé la batterie. Et donc pour le dernier tour il n’avait plus d’énergie."
Interrogé sur ce qu’a fait Antonelli, il explique que c’est en voulant lâcher l’accélérateur et en devant reprendre les gaz que cela a posé problème.
"Malheureusement, il est resté derrière Max, il a lâché l’accélérateur, il a remis les gaz et ça a cramé sa batterie, il n’avait plus d’énergie dans le dernier tour."
L’Autrichien reconnait qu’il aurait été très frustré de ces faits de course si les deux titres n’étaient pas déjà acquis depuis le Mexique et le Brésil, respectivement pour les pilotes et les constructeurs.
"On espérait un meilleur résultat mais je suis positif car on a gagné le championnat. Si on n’avait pas déjà gagné le championnat j’aurais été très agacé."
Debriefing Twitch du GP de Las Vegas
Nous vous laissons le temps de digérer et de revoir ce Grand Prix de Las Vegas totalement fou : le debriefing aura lieu mardi soir à 20h30 sur le site et notre chaine Twitch.
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Mercedes F1
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