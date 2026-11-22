Max Verstappen n’a pas mâché ses mots à l’encontre de George Russell après sa victoire au Grand Prix de Las Vegas. Déjà opposés lors des derniers essais libres, les deux pilotes avaient échangé des critiques particulièrement virulentes avant de se retrouver côte à côte sur la première ligne de la grille. Vainqueur après une course marquée par de nombreux changements de leader, le Néerlandais a ouvertement savouré l’erreur de son rival Mercedes, allant jusqu’à affirmer que Russell était "très loin de son niveau" et que son accident constituait "un juste retour des choses" .

La rivalité entre Max Verstappen et George Russell a franchi un nouveau cap à Las Vegas. Après plusieurs échanges tendus en marge de la piste, les deux pilotes se sont retrouvés directement opposés dans la lutte pour la victoire, avant que le Britannique ne compromette sa course en commettant une erreur dans les derniers tours.

Une situation que Verstappen n’a pas hésité à commenter avec une certaine jubilation après avoir remporté son quatrième Grand Prix de la saison.

Le pilote Red Bull a notamment répondu aux critiques formulées par Russell quelques heures auparavant, en affirmant que le Britannique n’était tout simplement pas à son niveau.

Russell avait dénoncé l’attitude de Verstappen

Les tensions entre les deux hommes avaient commencé dès les derniers essais libres, vendredi, lorsqu’un incident en piste avait conduit les commissaires à adresser un avertissement à Max Verstappen pour conduite erratique.

George Russell avait ensuite vivement critiqué l’attitude du quadruple champion du monde, estimant que celui-ci se comportait comme s’il était supérieur à ses adversaires.

Le pilote Mercedes avait notamment accusé Verstappen de se promener dans le paddock "comme s’il était plus grand et meilleur que tous les autres", avant d’affirmer que "quelqu’un doit tenir tête à ce type".

Ces déclarations avaient ajouté une dimension personnelle à leur affrontement, d’autant que les deux pilotes devaient partager la première ligne de la grille de départ le samedi soir.

Russell disposait donc d’une occasion idéale de répondre à Verstappen directement en piste.

Les deux hommes se sont effectivement livrés une bataille intense pendant le Grand Prix, échangeant plusieurs fois la première place dans une course où les variations de performance liées à la gestion de l’énergie électrique et à l’aspiration ont provoqué de nombreux changements de position.

Mais la confrontation a finalement tourné à l’avantage du Néerlandais.

Au 48e tour, alors qu’il tentait de dépasser son équipier Kimi Antonelli pour s’emparer de la deuxième place, Russell a bloqué ses roues et terminé sa manœuvre contre le mur.

Le Britannique a pu poursuivre la course, mais il a rétrogradé jusqu’au neuvième rang.

Verstappen, de son côté, a conservé l’avantage pour décrocher la victoire devant les deux McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri.

Verstappen : "Il est tellement loin de mon niveau"

Interrogé en conférence de presse après son succès dans les rues illuminées de Las Vegas, Max Verstappen n’a manifesté aucune volonté d’apaiser les tensions avec son rival.

Au contraire, le pilote Red Bull a répondu aux attaques de Russell avec des propos particulièrement méprisants, affirmant ne pas accorder beaucoup d’importance à ce que le Britannique pouvait dire de lui.

Selon Verstappen, l’écart de niveau entre les deux hommes est tel qu’il ne juge même pas nécessaire de chercher à répondre aux provocations du pilote Mercedes.

"Le problème, c’est qu’il parle beaucoup en dehors de la piste et, honnêtement, en ce qui me concerne, cela ne me dérange pas vraiment, parce qu’il est tellement loin de mon niveau que cela n’a de toute façon aucun sens pour moi d’essayer de répondre à ça. Donc cela ne me dérange pas", a déclaré Verstappen.

Une réponse particulièrement cinglante à un Russell qui avait pourtant affirmé vouloir tenir tête au Néerlandais.

Mais Verstappen ne s’est pas arrêté à cette comparaison entre leurs niveaux respectifs.

Il est également revenu sur l’accident de son adversaire, survenu alors que la bataille pour les premières positions restait particulièrement intense.

Loin d’exprimer le moindre regret pour son rival, Max Verstappen a reconnu avoir pris un réel plaisir à découvrir la situation dans ses rétroviseurs.

Le Néerlandais a même présenté l’accident de Russell comme une forme de retour de bâton après les déclarations du Britannique.

"Aujourd’hui, le karma l’a frappé de plein fouet. C’était franchement fantastique quand j’ai regardé dans mon rétroviseur et que j’ai vu ce qui se passait. Je me suis dit : ’Fantastique ! Ma journée ne fait que s’améliorer !’"

Cette réaction illustre à quel point les tensions entre les deux pilotes dépassent désormais le simple cadre de leur affrontement sportif.

Russell avait cherché à mettre en cause l’attitude de Verstappen après leur incident en essais libres, mais c’est finalement le pilote Mercedes qui a commis l’erreur décisive en course.

Pour Verstappen, la conclusion de ce Grand Prix ne pouvait donc guère être plus satisfaisante.

Non seulement son rival a perdu toute chance de terminer sur le podium, mais le pilote Red Bull a également pu célébrer une nouvelle victoire, la quatrième de sa saison 2026.

"Et bien sûr, lorsque j’ai ensuite franchi la ligne d’arrivée en première position, ma journée était parfaite."