Sainz et Alonso sous le choc après la catastrophe ferroviaire meurtrière en Espagne

Le sport automobile espagnol est sous le choc après le dramatique accident ferroviaire survenu mercredi dans la province de Tolède, qui a fait au moins 68 morts et plusieurs dizaines de blessés. Carlos Sainz et Fernando Alonso ont rapidement exprimé leur tristesse et adressé leur soutien aux familles des victimes, tandis que l’écurie Aston Martin s’est également associée aux messages de solidarité. Cette tragédie intervient alors qu’un autre ancien pilote de Formule 1, Ralf Schumacher, a vécu une importante frayeur le même jour, lorsqu’un avion de la Lufthansa à bord duquel il se trouvait a dû interrompre son décollage à grande vitesse après l’éclatement d’un pneu.

Carlos Sainz et Fernando Alonso ont réagi à la catastrophe ferroviaire qui a frappé l’Espagne mercredi, après une collision entre deux trains à grande vitesse dans la province de Tolède.

Selon les informations actuelles, au moins 68 personnes ont perdu la vie et plusieurs dizaines d’autres ont été blessées lorsqu’un train AVE de la compagnie Renfe a percuté une rame Iryo à l’arrêt. La violence du choc a provoqué le déraillement de plusieurs voitures, entraînant une intervention majeure des services de secours.

Alors que l’Espagne est endeuillée par cette tragédie, plusieurs personnalités du sport automobile ont tenu à exprimer leur solidarité avec les victimes et leurs proches.

Carlos Sainz, pilote Williams, a été l’un des premiers à prendre publiquement la parole. Sur son compte X, le Madrilène a publié un message en espagnol pour faire part de son émotion.

"Je suis profondément attristé par les informations qui nous parviennent concernant le terrible accident ferroviaire survenu en Espagne."

"Tout mon amour et mon soutien vont aux familles des victimes ainsi qu’à toutes les personnes touchées par cette tragédie."

Fernando Alonso a lui aussi réagi sur les réseaux sociaux, exprimant sa profonde émotion face aux événements survenus mercredi matin dans la province de Tolède.

Le double champion du monde de Formule 1 a adressé un message de solidarité aux familles des victimes, tout en remerciant les équipes de secours mobilisées sur les lieux.

"Je suis très affecté par ce qui s’est passé ce matin à Tolède."

"Tout mon amour et toute ma force aux familles et à toutes les personnes touchées. Merci également aux équipes de secours pour leur travail. Tout mon soutien."

L’écurie Aston Martin, pour laquelle Alonso court en Formule 1, s’est également associée à cet hommage en publiant un communiqué en espagnol.

L’équipe britannique a souhaité exprimer sa solidarité avec l’ensemble des personnes affectées par la catastrophe, sans oublier leurs proches et les services d’urgence.

"Au nom de toute l’équipe, nous exprimons notre solidarité avec toutes les personnes touchées par l’accident ferroviaire survenu ce matin à Tolède."

"Notre soutien et nos pensées les accompagnent, ainsi que leurs proches et les services de secours qui interviennent sur place."

Ralf Schumacher échappe à un accident aérien en Allemagne

Parallèlement à ces événements tragiques, un ancien pilote de Formule 1 a vécu une situation particulièrement inquiétante mercredi.

Ralf Schumacher se trouvait à bord d’un avion de la compagnie Lufthansa qui devait relier Francfort à Salzbourg lorsque le décollage a été brutalement interrompu.

Le vol LH1264 était en pleine accélération sur la piste lorsqu’un pneu du train d’atterrissage avant a éclaté. L’incident a contraint les pilotes à effectuer un arrêt d’urgence alors que l’appareil roulait déjà à grande vitesse.

Ralf Schumacher a raconté cette expérience sur Instagram, décrivant les circonstances de l’interruption du décollage.

"Nous étions déjà sur la piste, à pleine vitesse, lorsque l’un des deux pneus avant a éclaté. Il y a donc évidemment eu un arrêt d’urgence à l’aéroport de Francfort."

Le frère de Michael Schumacher a expliqué que le freinage avait été particulièrement violent. L’appareil est ensuite resté immobilisé sur la piste pendant environ une demi-heure, le temps que les équipes d’intervention prennent en charge la situation.

"Le freinage a été très brutal," a-t-il précisé.

"L’équipage a fait un travail fantastique pour contrôler l’avion. Tout s’est très, très bien passé."

L’Allemand a finalement pu être replacé sur un vol ultérieur à destination de Salzbourg.

Visiblement soulagé, il a même retrouvé suffisamment d’humour pour plaisanter sur la principale conséquence de cette mésaventure : avoir manqué son dîner.