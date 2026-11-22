Laurent Mekies a salué la performance exceptionnelle de Max Verstappen après sa victoire au Grand Prix de Las Vegas, au terme d’une course spectaculaire marquée par d’innombrables dépassements et une gestion de l’énergie particulièrement complexe. Mais derrière la satisfaction de ce nouveau succès, le directeur de Red Bull a également exprimé de profonds regrets pour Isack Hadjar. Longtemps aux avant-postes et même deuxième derrière son équipier, le Français a vu ses ambitions compromises par un problème d’aileron avant. Mekies présente ses excuses au pilote et promet une analyse approfondie avant le prochain rendez-vous au Qatar.

Red Bull a vécu une soirée riche en émotions dans les rues de Las Vegas. Si Max Verstappen a décroché une nouvelle victoire au terme d’une course particulièrement intense, l’écurie autrichienne a également laissé échapper une occasion de placer ses deux monoplaces aux premières positions.

Isack Hadjar disposait en effet d’un rythme suffisamment compétitif pour accompagner son équipier aux avant-postes. À un moment de la course, les deux Red Bull occupaient même les première et deuxième places, avant que les difficultés rencontrées par le Français ne viennent compromettre ce résultat prometteur.

Pour Laurent Mekies, ce Grand Prix résume à la fois la capacité de réaction de son équipe et la frustration de ne pas avoir pleinement récompensé les efforts de ses deux pilotes.

Verstappen impressionne Mekies par sa maîtrise de la course

Le directeur de Red Bull a d’abord tenu à saluer la prestation de Max Verstappen, vainqueur après une succession de batailles particulièrement disputées.

L’importance de l’aspiration dans les longues lignes droites de Las Vegas et la nécessité de gérer précisément le déploiement de l’énergie électrique ont rendu la course difficile à anticiper.

Si Red Bull savait que ces paramètres joueraient un rôle majeur, Mekies reconnaît que l’ampleur des dépassements a dépassé les attentes de l’équipe.

"Quelle course incroyable et quelle performance exceptionnelle de Max et de toute l’équipe ! Nous savions que la gestion de l’énergie et l’aspiration joueraient un rôle important aujourd’hui, mais je ne pense pas que quiconque s’attendait à autant de dépassements", a déclaré Mekies.

"Je ne sais pas si c’est la plus belle course, c’était une des courses les plus stressantes, on avait plusieurs dépassements à chaque course, c’était inattendu. On s’attendait à beaucoup d’aspiration et beaucoup de gestion d’énergie mais pas à ce point."

"Je pense que c’était stressant pour les pilotes, Max a fait un travail incroyable, il a réussi à ne pas faire d’erreurs et à rester en contrôle. Isack était dans le groupe devant avec Max et serait certainement resté comme ça jusqu’au bout. On doit analyser ce qui s’est passé avec ce problème inhabituel d’aileron avant."

Le Français a particulièrement apprécié la manière dont Verstappen a su gérer ses affrontements, aussi bien lorsqu’il devait attaquer que lorsqu’il lui fallait défendre sa position.

"Max a tout simplement été exceptionnel, aussi bien en attaque qu’en défense, en gardant son sang-froid jusqu’au tout dernier tour."

"Il est incroyable dans ce genre de situation. Le faire un tour c’est une chose, le faire 50 tours de suite et contrôler comme il l’a fait dans un environnement qui était nouveau pour tout le monde avec cette gestion de l’énergie incessante, c’est exceptionnel, mais il n’y a plus rien qui nous surprend."

"La communication entre Max, ses ingénieurs et le muret des stands a été remarquable, et ce travail d’équipe a réellement fait la différence dans une course aussi imprévisible. Ce que vous entendez à la radio, c’est ce qu’il fait tous les jours à toutes les séances. Il a dix coups d’avance, il perçoit toujours plus que ce qu’on imagine dans la voiture, il ne se trompe jamais."

"Je ne pense pas que ce soit sa victoire la plus difficile, mais c’est une victoire exceptionnelle."

Mekies a aussi été invité à réagir aux échanges de mots très durs entre Verstappen et Russell ces dernières heures. Son pilote en a remis une couche après la course, en affirmant que Russell était "en dessous de son niveau".

"Je n’ai entendu ni ce que Max a dit, ni ce que Toto a dit, semble-t-il. Je n’ai donc rien entendu, et je ne sais pas vraiment de quoi il s’agit."

"Mais est-ce une source de distraction ? Quelqu’un m’a d’ailleurs posé la question sur la grille de départ aujourd’hui, en faisant référence à ce qui a été dit hier. Aucune distraction, vraiment. Honnêtement, notre approche consiste à nous concentrer sur la course. Nous sommes assez fiers de dire que nous ne prêtons aucune attention au ’bruit’ ambiant – c’est ainsi que nous percevons les choses, comme du ’bruit’ autour de nous... Bref, aucune distraction pour nous."

Red Bull présente ses excuses à Hadjar

Si la victoire de Verstappen constitue une immense satisfaction, Laurent Mekies ne cache pas sa déception concernant la course d’Isack Hadjar.

Le Français avait pourtant réalisé une prestation particulièrement encourageante, avec un rythme lui permettant de rivaliser avec son équipier.

Les deux Red Bull ont même occupé simultanément les deux premières positions, laissant entrevoir la possibilité d’un doublé pour l’écurie autrichienne.

Mais un problème affectant l’aileron avant de la monoplace de Hadjar est venu compromettre ses ambitions.

Mekies estime que son pilote méritait un bien meilleur résultat au regard de sa performance et reconnaît que l’équipe lui doit des excuses.

"C’est vraiment dommage pour Isack. Il avait un rythme fantastique, il était au niveau de Max et, à un moment donné, nous occupions les première et deuxième places. Il méritait tellement mieux ce week-end, et nous lui devons des excuses pour ce qui s’est passé aujourd’hui."

Le directeur de Red Bull ne connait pas encore la nature exacte du problème rencontré sur l’aileron avant.

"Nous allons analyser ce qui s’est passé avec son aileron avant et revenir plus forts à Doha."

Une victoire qui récompense la réaction de Red Bull

Au-delà des performances individuelles de ses pilotes, Laurent Mekies considère que ce succès illustre la capacité de Red Bull à redresser une situation initialement défavorable.

L’écurie n’avait pas abordé le week-end de Las Vegas dans les meilleures conditions et avait dû travailler pour retrouver un niveau de compétitivité suffisant.

"Nous avons commencé le week-end en difficulté, mais la manière dont tout le monde a réagi, pris des risques et travaillé ensemble pour renverser la situation a été remarquable. Cette victoire est une nouvelle récompense fantastique pour le travail acharné de tous les membres de l’équipe."

Mekies souhaite néanmoins éviter que Red Bull ne se repose sur ce succès.

Avec les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi encore au programme, l’équipe entend conserver le niveau de performance affiché à Las Vegas et terminer la saison sur une dynamique positive.

"Nous allons savourer ce moment ce soir, mais ensuite notre attention se portera sur les deux dernières courses de la saison, avec l’objectif de retrouver ce même niveau de performance."