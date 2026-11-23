Avec 352 dépassements et 35 changements de leader, le Grand Prix de Las Vegas a offert un spectacle rarement vu en Formule 1. Pourtant, derrière ces statistiques impressionnantes, les pilotes sont profondément divisés sur la qualité réelle des affrontements provoqués par la réglementation 2026. Si Carlos Sainz, Lewis Hamilton et Lando Norris ont apprécié cette course spectaculaire, Max Verstappen, Sergio Pérez et Oliver Bearman dénoncent une compétition devenue trop artificielle, où la gestion de la batterie et l’aspiration prennent parfois le pas sur la vitesse pure et les qualités de pilotage.

Le Grand Prix de Las Vegas restera comme l’une des courses les plus mouvementées de la saison 2026. Selon les chiffres communiqués par la Formule 1, pas moins de 352 dépassements ont été enregistrés au cours des 50 tours, dont 35 changements de leader.

Des statistiques exceptionnelles qui témoignent de l’intensité des batailles observées sur le circuit urbain américain. Mais si le spectacle a été largement salué, plusieurs pilotes ont exprimé de sérieuses réserves sur la manière dont ces dépassements ont été réalisés.

Au cœur des critiques figurent le mode overtake, qui permet aux pilotes de bénéficier d’un déploiement supplémentaire d’énergie électrique lorsqu’ils se trouvent suffisamment proches d’un adversaire, et l’effet particulièrement puissant de l’aspiration dans les longues lignes droites de Las Vegas.

La combinaison de ces deux facteurs a engendré des différences de vitesse considérables entre les monoplaces, provoquant des changements de position incessants, mais aussi des situations dans lesquelles les pilotes avaient parfois intérêt à ne pas dépasser.

Une conception de la course qui ne fait pas l’unanimité.

Max Verstappen, l’un des critiques les plus virulents de la réglementation 2026 depuis son introduction, n’a pas changé d’avis malgré sa victoire à Las Vegas.

Lors de sa conférence de presse d’après-course, le Néerlandais a même plaisanté en essayant de se retenir de comparer une nouvelle fois les courses actuelles au jeu vidéo Mario Kart, une référence qu’il a régulièrement utilisée pour dénoncer le fonctionnement des nouvelles monoplaces.

Pourtant, alors que les spectateurs ont assisté à une succession de dépassements et de changements de leader, Verstappen assure avoir vécu une course étonnamment tranquille depuis son cockpit.

Le pilote Red Bull explique qu’il n’a jamais réellement ressenti de nervosité, même lorsqu’il perdait temporairement la première place.

"Je n’étais pas du tout nerveux parce que, je ne sais pas, j’avais simplement l’impression de me promener, en essayant d’utiliser la batterie au bon moment ou de défendre ma position", a déclaré Verstappen.

"Mais pour le spectacle, quand vous regardez cela de l’extérieur, probablement que oui, vous aimez ça."

"Pour moi, personnellement, ce n’est pas de la Formule 1, cette manière dont nous courons. C’est superbe à la télévision, mais ce n’est pas comme cela que les choses devraient se passer."

Albon compare la course à la Formule E

Alex Albon a pu observer l’intégralité du Grand Prix depuis l’extérieur, sa Williams ayant été trop endommagée par une surchauffe des freins avant même le départ pour lui permettre de participer à la course.

Le Thaïlandais a ainsi découvert le spectacle dans une position inhabituelle, celle d’un spectateur.

Son jugement est plus nuancé que celui de Verstappen, même s’il reconnaît avoir rapidement perdu une partie de son intérêt pour les affrontements en piste.

"Pour le spectateur occasionnel, c’était une très belle course", a expliqué Albon.

"Je pense qu’après les quatre premiers tours, je me suis ennuyé. C’était une course de Formule E pendant la majeure partie du temps. Cela me rappelait les courses en peloton, ce qui est particulier, donc je ne suis pas contre."

Mais contrairement à certains de ses collègues, il ne considère pas nécessairement cette caractéristique comme un problème.

"Pourquoi ne pas avoir des courses comme celle-ci et proposer un mélange ? Nous avons des circuits où c’est la vitesse pure qui fait gagner. Nous avons d’autres circuits comme Monaco où il ne se passe rien. Pourquoi ne pas avoir des courses comme celle-ci, où cela ressemble à une course de relais ?"

Albon a également évoqué le dénouement de l’épreuve, marqué notamment par les difficultés de Kimi Antonelli.

Le pilote Mercedes a ralenti pour rester derrière Max Verstappen, mais cette manœuvre a provoqué une erreur de gestion du déploiement de l’énergie, lui faisant perdre ses chances de rester dans la lutte pour la victoire et le podium.

"Il y avait beaucoup de spectacle et une fin presque décevante avec Kimi, mais cela reste une très belle course."

Pérez dénonce une course "très artificielle"

Sergio Pérez a lui aussi assisté à une partie de la course en spectateur, après son abandon au 18e tour à la suite d’un accrochage avec Rafael Câmara. Le Mexicain a suivi la seconde moitié du Grand Prix sur un ordinateur portable, à proximité du lieu de son accident, au virage 14.

Son verdict, exprimé avec sarcasme, a été particulièrement sévère : "Oui, génial, très artificiel."

Pérez avait déjà critiqué le fonctionnement du mode overtake, qu’il considère comme excessivement artificiel. Selon lui, ce système a contribué à son accident avec Câmara en lui permettant de combler soudainement un écart d’environ une seconde avec la Haas.

"Le mode overtake est tellement artificiel sur certaines pistes et tellement insuffisant sur d’autres", a notamment dénoncé Pérez. "Cela reste de bons enseignements pour la F1, il faudrait pouvoir l’adapter comme lorsque nous avions des zones DRS plus ou moins longues."

Bearman : "C’est un peu une plaisanterie"

Oliver Bearman a également exprimé ses réserves sur les caractéristiques des courses produites par la réglementation 2026.

Depuis le début de la saison, plusieurs pilotes ont reproché au mode overtake de ne pas procurer un avantage suffisamment important pour faciliter les dépassements. Mais à Las Vegas, la situation a été très différente.

L’effet de l’aspiration s’est ajouté au déploiement supplémentaire d’énergie électrique, créant des écarts de vitesse parfois considérables.

"D’après les simulations, l’effet du mode overtake est très faible, mais il faut évidemment ajouter l’effet de l’aspiration, qui est incroyablement important", a expliqué Bearman.

"C’est un peu décevant que nous disputions ce type de courses, parce que même lorsque vous perdez l’aspiration, vous perdez tellement de temps à chaque tour que vous abandonnez énormément de temps de course simplement parce que vous vous retrouvez seul en piste."

"Vous l’avez vu en qualifications, tout le monde sortait ensemble comme en karting pour profiter de l’aspiration. C’est un peu une plaisanterie, franchement."

Des pilotes qui préfèrent ne pas dépasser

L’une des conséquences les plus surprenantes de cette combinaison entre aspiration et mode overtake concerne les choix tactiques des pilotes.

À Las Vegas, certains ont volontairement évité de dépasser un adversaire pour rester derrière lui au moment de franchir la ligne de détection du mode overtake. Cette position leur permettait de bénéficier du déploiement supplémentaire d’énergie au tour suivant.

À l’inverse, prendre l’avantage trop tôt pouvait se révéler contre-productif, puisque le pilote nouvellement passé devant perdait alors cet avantage et risquait de se faire immédiatement dépasser.

Oliver Bearman a lui-même été confronté à cette situation pendant sa longue bataille avec les deux Audi de Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto.

"J’ai passé beaucoup de temps coincé entre les deux Audi, et j’ai eu de nombreuses occasions de dépasser, mais j’ai choisi de rester derrière parce que je savais que si je passais devant, je perdrais le mode overtake et énormément de temps de course."

Cette logique a également joué un rôle déterminant dans la mésaventure de Kimi Antonelli.

En ralentissant pour rester derrière Verstappen et conserver l’avantage du mode overtake, le pilote Mercedes a déclenché un problème de déploiement de l’énergie.

Il s’est alors retrouvé sans possibilité de défendre efficacement sa position face aux McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri, perdant finalement un podium qui semblait à sa portée.

Sainz refuse de chercher des défauts à une belle course

Tous les pilotes n’ont cependant pas partagé les critiques de Verstappen, Pérez et Bearman.

Carlos Sainz, qui a signé son meilleur résultat de la saison avec une huitième place au volant de sa Williams, a préféré retenir le spectacle offert aux spectateurs et le plaisir pris en piste.

"Je pense que c’était une bonne journée pour la Formule 1, je pense que tout le monde s’est amusé, il n’y a pas besoin de chercher un mauvais côté à tout cela", a déclaré Sainz.

"C’était simplement une bonne course pour la Formule 1, et je pense que nous l’avons tous appréciée."

Lewis Hamilton a lui aussi salué le spectacle, qualifiant le Grand Prix de Las Vegas de "vraiment très belle course".

Norris imagine un spectacle encore meilleur

Lando Norris, deuxième à Las Vegas, a également reconnu le caractère exceptionnel du Grand Prix.

Le pilote McLaren estime que, vu de l’extérieur, la course a probablement offert l’un des meilleurs spectacles de l’histoire de la discipline. Mais il considère lui aussi que les affrontements pourraient être encore plus intéressants si les pilotes n’avaient pas à consacrer autant d’attention à la gestion de l’énergie électrique.

"Du point de vue de la course, vu de l’extérieur, je suis sûr que c’était probablement la meilleure course de l’histoire de la Formule 1", a déclaré Norris.

"On ne savait jamais ce qui allait se passer. Il y avait des dépassements qui surgissaient de nulle part. Mais les batailles restaient bonnes. On se battait toujours pour les positions, et il y a beaucoup de choses positives dans tout cela."

"Mais je suis sûr que si nous n’avions pas la batterie telle qu’elle fonctionne actuellement, nous aurions tout autant de dépassements, et nous prendrions encore plus de plaisir en tant que pilotes parce que nous pourrions simplement attaquer, rouler à fond et ne pas avoir à penser à la récupération d’énergie, à la batterie, au fait de déployer ou non l’énergie, et à toutes ces choses."

"Cela aurait pu être encore mieux, c’est ce que j’essaie de dire."