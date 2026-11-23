Mercedes F1 regrette ’des détails infimes’ qui ont fait basculer la course
L’équipe a connu une grande déception à Las Vegas
Pour Mercedes F1, le Grand Prix de Las Vegas a tourné à la frustration et à la déception dans les derniers instants. Tout avait pourtant parfaitement commencé sous les lumières du Strip, où George Russell et Kimi Antonelli ont animé les avant-postes et lutté contre Max Verstappen, les Ferrari, les McLaren, mais aussi Arvid Lindblad et les Alpine, dans un groupe de tête compact qui est resté proche pendant longtemps.
À seulement trois tours du drapeau à damier, les deux Flèches d’Argent pointaient encore aux deuxième et troisième rangs, en position idéale pour jouer la victoire face à Max Verstappen et s’offrir un double podium.
Mais en tentant une attaque audacieuse sur la partie sale de la piste pour revenir sur le Néerlandais, Russell a bloqué ses roues et tapé le mur, endommageant sa monoplace et chutant jusqu’à la neuvième place.
Dans l’avant-dernier tour, Antonelli a fait un autre type d’erreur en levant le pied puis en réaccélérant, ce qui l’a mis à court de puissance électrique et a provoqué son dépassement par les deux McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri, échouant au pied du podium à la quatrième place.
À l’arrivée, la déception dominait clairement dans l’équipe de Brackley face à cette occasion manquée, Toto Wolff qualifiant la course de spectacle intense mais reconnaissant une déception pour ses troupes.
"C’était un Grand Prix palpitant, tout à fait à l’image de Las Vegas : un lieu fou, une course folle ! Nous sommes restés dans la bataille tout au long de l’épreuve, mais nous sommes naturellement déçus du résultat final" a déclaré Wolff.
"Même après avoir remporté les deux championnats, on n’est jamais totalement satisfait en sport automobile. On veut toujours gagner chaque course, et nous avions l’opportunité de faire mieux que ce que nous avons finalement accompli."
"Concernant George, il a tenté un dépassement au virage 5, mais en freinant, il a mordu sur une partie sale de la piste, ce qui l’a empêché de concrétiser sa manœuvre. Cela a mis fin à ses chances de lutter pour la victoire."
"De son côté, Kimi cherchait à bien se positionner derrière Max (Verstappen) avant le dernier tour. Cependant, le fait de devoir lever le pied puis de réaccélérer lui a fait perdre de l’énergie électrique disponible, ce qui l’a privé, in fine, de la possibilité de se battre jusqu’à la ligne d’arrivée et de décrocher une place sur le podium."
"Il s’agit de détails infimes, mais face à une telle concurrence, ils font toute la différence. Avec une dégradation des pneus aussi faible, il n’y avait pas d’écart de performance significatif entre les monoplaces ; la course est donc devenue un exercice passionnant de positionnement, de discernement et de maîtrise tactique."
"Si nous pouvons apprécier le spectacle, nous n’en restons pas moins frustrés par notre propre prestation. Nous savons que nous aurions pu faire mieux. Nous allons donc analyser ces moments, en tirer des leçons et viser une meilleure performance lors des deux dernières courses de la saison."
Une chance de victoire à trois tours de l’arrivée
Entre une course en peloton très disputée, une gestion complexe de l’énergie et une fin d’épreuve frustrante, le bilan laisse un goût d’inachevé à Andrew Shovlin, le directeur de l’ingénierie en piste de l’équipe, alors que chacun a assumé ses erreurs, mais qu’il était possible de ne pas les commettre.
"Il est évidemment décevant d’occuper les 2e et 3e places à trois tours de l’arrivée, avec le sentiment de pouvoir viser la victoire, pour finalement franchir la ligne en 4e et 9e positions. D’un point de vue purement sportif, ce Grand Prix fut atypique" raconte-t-il.
"Se hisser en tête était relativement simple, mais y rester s’avérait bien plus complexe. L’effet combiné de l’aspiration et du mode dépassement a rendu toute échappée quasi impossible. Une grande partie de l’après-midi s’est donc déroulée au sein d’un groupe compact, où chaque pilote luttait pour sa position."
"Kimi a réalisé une belle remontée, tandis que George était occupé à batailler avec Verstappen. L’intervention de la voiture de sécurité a considérablement limité les options stratégiques. Tout reposait alors sur la gestion et le déploiement intelligents de l’énergie disponible."
"L’équilibre de nos deux monoplaces n’était pas optimal, avec, par moments, un manque d’adhérence, tantôt à l’avant, tantôt à l’arrière. Résultat : nous perdions du terrain en virage et devions dépenser davantage d’énergie pour compenser dans les lignes droites."
"À l’entame des derniers tours, nous pouvions espérer un dénouement palpitant. Malheureusement, George a vu ses chances s’envoler après avoir manqué son freinage au virage 5, terminant sa course contre le mur."
"De son côté, Kimi a dû lever le pied au virage 14 pour rester derrière son adversaire et conserver son mode ’dépassement’. Cette manœuvre a toutefois nui à la récupération d’énergie dans l’enchaînement final, le privant des ressources nécessaires pour se défendre face aux deux McLaren."
"Nous n’avions pas besoin d’un rappel pour comprendre qu’il nous reste beaucoup de travail si nous voulons défendre nos deux titres l’an prochain, mais la réalité nous a rattrapés à Las Vegas."
"Nous allons redoubler d’efforts pour tirer le meilleur parti des deux dernières courses, mais surtout pour en tirer tous les enseignements possibles, afin de nous placer dans la position la plus solide en vue de 2027."
Debriefing Twitch du GP de Las Vegas
Nous vous laissons le temps de digérer et de revoir ce Grand Prix de Las Vegas totalement fou : le debriefing aura lieu mardi soir à 20h30 sur le site et notre chaine Twitch.
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