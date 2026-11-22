Max Verstappen a été désigné meilleur pilote de l’histoire de la Formule 1 par les lecteurs d’un magazine néerlandais, mais le quadruple champion du monde ne semble guère impressionné par cette distinction. Alors que George Russell lui reproche justement de se comporter comme s’il était supérieur à tous ses adversaires, le pilote Red Bull préfère relativiser les comparaisons entre les générations. À Las Vegas, il a surtout évoqué ses ambitions en endurance, avec une possible participation aux 24 Heures de Daytona dès janvier, tout en excluant avec humour de suivre Fernando Alonso sur les pistes du Dakar.

Max Verstappen continue de marquer l’histoire de la Formule 1, au point d’être désormais considéré par certains passionnés comme le plus grand pilote que la discipline ait connu.

Le quadruple champion du monde vient en effet d’arriver en tête d’un sondage organisé par le magazine néerlandais Formule 1 Magazine, auquel ont participé près de 10 000 lecteurs.

Ces derniers ont placé le pilote Red Bull devant les autres légendes du championnat, lui attribuant ainsi le statut de meilleur pilote de Formule 1 de tous les temps.

Une distinction particulièrement flatteuse, mais qui intervient dans un contexte quelque peu tendu pour Verstappen, après un nouvel accrochage verbal avec George Russell lors du Grand Prix de Las Vegas.

Russell accuse Verstappen de se croire supérieur aux autres

Le résultat du sondage a été dévoilé alors que les relations entre Max Verstappen et George Russell connaissent un nouvel épisode conflictuel.

Les deux pilotes se sont retrouvés au cœur d’une polémique après leur contact lors de la dernière séance d’essais libres à Las Vegas. L’incident a ravivé les tensions entre les deux hommes, qui s’étaient déjà opposés à plusieurs reprises par le passé.

Russell a notamment reproché au pilote Red Bull une attitude qu’il juge arrogante, estimant que Verstappen se comporte comme s’il bénéficiait d’un statut particulier par rapport à ses adversaires.

"Je ne vais pas simplement accepter que quelqu’un me fasse un coup pareil et se promène en se comportant comme s’il était plus important et meilleur que tous les autres", a déclaré le pilote Mercedes.

Verstappen lui a répondu vivement après la course, invoquant son talent... et le karma !

Mais le principal intéressé ne semble pas particulièrement désireux d’approfondir cette discussion. Interrogé sur cette distinction, Max Verstappen a d’abord choisi de répondre avec humour, en faisant référence à son père Jos Verstappen, qui avait lui aussi exprimé une opinion particulièrement favorable sur la place de son fils dans l’histoire de la F1.

"J’aime bien le fait que mon père croie en moi", a plaisanté le pilote Red Bull.

"Pour être honnête, on ne peut pas comparer les époques. Et ce n’est absolument pas pour cela que je fais ce métier. Ce sont des générations différentes."

"Je ne me préoccupe pas trop de cela non plus. Je fais simplement de mon mieux chaque week-end."

Verstappen envisage les 24 Heures de Daytona dès janvier

Si les débats sur son statut dans l’histoire de la Formule 1 ne semblent pas passionner Max Verstappen, ses projets en endurance suscitent en revanche un intérêt beaucoup plus marqué chez lui.

Le pilote Red Bull a confirmé à Las Vegas qu’il étudiait la possibilité de participer aux 24 Heures de Daytona, l’une des grandes classiques de l’endurance américaine.

Cette nouvelle aventure pourrait même se concrétiser dès le mois de janvier, pendant la pause hivernale de la Formule 1.

Verstappen n’a pas encore confirmé son engagement, mais il reconnaît que cette course figure parmi les épreuves auxquelles il aimerait prendre part.

"Nous regardons si c’est possible", a-t-il expliqué. "C’est une course que j’aimerais faire, oui."

Le quadruple champion du monde a également précisé qu’il envisagerait cette participation au volant d’une GT3 plutôt que d’un prototype.

Le calendrier de Daytona constitue un avantage important, puisque l’épreuve se déroule en janvier, à une période qui pourrait lui permettre de concilier cette aventure avec ses engagements chez Red Bull en Formule 1.

Le Dakar ? Verstappen préfère construire des châteaux de sable !

En revanche, Max Verstappen ne compte pas explorer toutes les disciplines du sport automobile.

Alors que Fernando Alonso prépare une nouvelle aventure sur le Dakar, le Néerlandais a clairement exclu l’idée de suivre les traces de l’Espagnol en rallye-raid.

Interrogé sur une éventuelle participation à la célèbre épreuve, Verstappen a immédiatement écarté cette possibilité.

"Non, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas aller dans le sable", a-t-il répondu en plaisantant.

"Enfin, peut-être construire un château de sable sur la plage avec la petite. Mais pas dans le désert."