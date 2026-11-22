Flavio Briatore estime que Ferrari commet une erreur majeure en laissant Lewis Hamilton et Charles Leclerc se battre librement en piste. Après un accrochage entre les deux pilotes lors du Grand Prix de Las Vegas, le conseiller exécutif d’Alpine a remis en question la philosophie de management défendue par Frédéric Vasseur. Selon l’Italien, une équipe qui ambitionne de remporter le championnat du monde doit impérativement établir une hiérarchie claire entre ses pilotes, sous peine de voir ses chances de titre compromises par des affrontements internes et des points perdus face à la concurrence.

La rivalité entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc continue de susciter des interrogations sur la manière dont Ferrari gère ses deux pilotes. Alors que les tensions entre les équipiers se sont accentuées au cours de la saison 2026, leur incident au Mexique et leur accrochage lors du Grand Prix du jour a relancé le débat sur la liberté qui leur est accordée en piste.

Depuis le début de leur collaboration, Frédéric Vasseur défend une politique d’égalité de traitement entre les deux pilotes de la Scuderia, chacun étant autorisé à se battre pour obtenir le meilleur résultat possible.

Une approche qui ne convainc absolument pas Flavio Briatore.

Interrogé sur la manière dont il aurait personnellement géré le différend entre Hamilton et Leclerc, le conseiller exécutif d’Alpine a préféré élargir la discussion à la stratégie de management de Ferrari.

Selon lui, le problème ne vient pas du comportement des pilotes, mais bien de l’absence d’une hiérarchie clairement définie au sein de l’équipe italienne.

Malgré les tensions entre les deux pilotes Ferrari, Flavio Briatore considère que Lewis Hamilton et Charles Leclerc ne font que répondre aux exigences naturelles de la compétition. Pour l’Italien, il serait injuste de leur reprocher de chercher à prendre l’avantage sur leur équipier, puisque chacun poursuit le même objectif : gagner et terminer devant l’autre.

"Je ne pense pas que ce soit un problème lié aux pilotes", a expliqué Briatore.

"Je comprends Leclerc et Hamilton, parce que lorsqu’ils sont en piste, les pilotes veulent simplement gagner et rester devant."

En laissant les deux pilotes poursuivre librement leurs ambitions personnelles, Ferrari prend selon lui le risque de créer des situations dans lesquelles leurs intérêts individuels entrent en contradiction avec ceux de l’équipe.

Pour Flavio Briatore, la solution consiste à établir une hiérarchie sportive claire, en désignant un pilote autour duquel concentrer les efforts de l’équipe.

"J’ai toujours dit qu’en F1, il fallait se concentrer sur un seul pilote", a-t-il insisté.

"Une équipe forte ne peut pas avoir deux pilotes qui se disputent et se prennent des points l’un à l’autre, parce que sinon, vous risquez vraiment de perdre le championnat du monde."

Cette analyse va directement à l’encontre de la politique mise en place par Frédéric Vasseur chez Ferrari.

Le directeur de la Scuderia a régulièrement défendu sa volonté de laisser Hamilton et Leclerc se mesurer librement en piste, malgré une rivalité devenue de plus en plus tendue au fil de la saison 2026.

Pour Briatore, cette liberté ne peut toutefois pas constituer une stratégie durable lorsqu’une équipe nourrit de véritables ambitions de titre.

Le conseiller exécutif d’Alpine ne remet pas en cause le talent ou la motivation des deux pilotes Ferrari. Il considère plutôt que leur volonté légitime de battre leur équipier doit être encadrée par une politique sportive destinée à protéger les intérêts collectifs.

"Vous ne pouvez pas simplement les laisser courir librement en pensant que tout se passera bien, c’est tout simplement impossible."